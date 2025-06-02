القاهرة - أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن بدء إجراءات تأسيس شركة تابعة مملوكة لها بالكامل في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم "Cities of the World". وستتولى هذه الشركة، بعد الانتهاء من إجراءات تأسيسها، مسؤولية الإشراف على جميع مشروعات مدينة مصر خارج جمهورية مصر العربية.

وتُعد هذه المبادرة خطوة محورية في إطار خطة التوسع الاستراتيجية لشركة مدينة مصر، والتي تهدف إلى تعزيز تواجدها في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص نمو جديدة في قطاعات متنوعة من التطوير العقاري، بما يتماشى مع رؤية الشركة في بناء مجتمعات حديثة ومستدامة على مستوى المنطقة.

وفي هذا السياق، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا " بدء إجراءات تأسيس شركة “Cities of the World”يمثل خطوة فارقة في تنفيذ هدفنا الاستراتيجي بالتوسع الإقليمي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بنقل نجاحات مدينة مصر إلى أسواق جديدة وتوسيع أثرنا الإقليمي، بما يسهم في ترسيخ مكانتنا في قطاع التطوير العقاري بالمنطقة. نحن على ثقة بأن هذا التوجه سيفتح أمامنا آفاقًا واعدة للنمو، ويتيح لنا تصدير نموذجنا الناجح في التطوير."

كما أعلنت مدينة مصر عن نيتها في تعيين المهندس محمد لاشين، نائب الأول الرئيس التنفيذي للتطوير المنتج بشركة مدينة مصر، في منصب العضو المنتدب لشركة "Cities of the World" عقب استكمال إجراءات التأسيس الرسمية، وذلك تقديرًا لخبرته الطويلة في قطاع التطوير العقاري ودوره البارز في قيادة عدد من مشروعات الشركة الرائدة في مصر.

وتؤكد هذه الخطوة الطموحة سعي مدينة مصر لتعزيز حضورها الإقليمي مع الحفاظ على القيم الأساسية التي أرست مكانتها كشركة رائدة في سوق التطوير العقاري المصري على مدار أكثر من ستين عامًا.

عن مدينة مصر:

شركة مدينة مصر هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العمراني في مصر، حيث تأسست عام 1959، ومنذ ذلك الحين أسهمت بشكل فعّال في إعادة تشكيل ملامح المشهد الحضري لمدينة القاهرة ومناطق أخرى في مختلف أنحاء البلاد. تنطلق الشركة في مسيرتها من التزام راسخ بالنمو المستدام، والابتكار، وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات التي تطورها.

تشتهر شركة مدينة مصر بتقديم مشروعات سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات تتميز بتكاملها وتصاميمها المستقبلية، حيث تُعد مشروعاتها البارزة مثل تاج سيتي وسراي نموذجًا لرؤيتها في بناء مجتمعات عصرية شاملة، ترتكز على سهولة الوصول، وجودة الحياة، والاستدامة طويلة المدى.

تمتلك الشركة محفظة أراضٍ استراتيجية تبلغ مساحتها 12.8 مليون متر مربع، مما يمنحها قاعدة قوية لتنفيذ خططها التوسعية على المدى الطويل، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتجددة والمتطورة.

وتسترشد شركة مدينة مصر في جميع أعمالها ببيان غايتها الطموح: قيادة النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة. ومن هذا المنطلق، تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها على مستوى الجمهورية، مستفيدة من خبرتها العميقة في السوق، وشراكاتها المؤسسية الفاعلة، ونهجها القائم على التركيز على العملاء، لتقديم تجارب حضرية متميزة تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

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www.madinetmasr.com

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