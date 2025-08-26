الشرق الأوسط: في ظل استمرار العملات الرقمية المستقرة في تقديم حلول واقعية وتحقيق كفاءة أعلى في مختلف الاستخدامات، أعلنت ماستركارد وشركة Circle عن تعزيز تعاونهما لتمكين عمليات التسوية باستخدام عملتي USDC وEURC في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وهذه هي المرة الأولى التي سيتمكن فيها مزودو خدمات الدفع في المنطقة من تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، مما يعزز دور "ماستركارد" في ربط الأصول الرقمية المستندة إلى تقنيات البلوكشين بالبنية التحتية المالية التقليدية. وتُعد شركتا الخدمات المالية العربية(AFS) وEazy Financial Services من أوائل المستفيدين من هذا التوسع الجديد.

سيتيح هذا التوجه للمؤسسات المالية المستحوذة إمكانية الحصول على تسوياتها بعملتي USDC أو EURC – وهما عملتان مستقرتان مدعومتان بالكامل وتصدرهما جهات منظمة تابعة لـ "سيركل". ويمكن استخدام هذه العملات لتسوية المدفوعات مع التجار، مما يمهد الطريق لعصر جديد من التجارة الرقمية السريعة والموثوقة في الأسواق الناشئة. ويأتي هذا ضمن تعاون سابق بين ماستركارد و Circle في المنطقة لتقديم حلول بطاقات العملات الرقمية، مثل شركتي Bybit وS1LKPAY اللتين تستخدمان USDC لتسوية المعاملات.

وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعد هذه خطوة مهمة في استراتيجية ماستركارد ونهدف إلى دمج العملات المستقرة ضمن النظام المالي التقليدي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والحوكمة، والشراكات. يمثل تعزيز تعاوننا مع Circle نقلة نوعية نحو دعم الابتكار في المدفوعات من العملات الورقية إلى الأموال المرمّزة والقابلة للبرمجة. وندرك أن الثقة هي الأساس في التوسع، ونحن فخورون بقيادة هذا المجال بفضل خبرتنا الطويلة في مجالات الأمان والامتثال".

ومن جانبه، قال كاش رزاقي، كبير مسؤولي الأعمال في شركة Circle : " يمثل توسيع تسوية USDC عبر شبكة ماستركارد الواسعة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا خطوة محورية نحو تجارة عالمية فورية وعبر الحدود. ويشكل تعزيز التعاون مع ماستركارد فرصة مهمة لوصول أوسع وأثر أكبر، حتى تصبح USDC جزءًا يوميًا من النظام المالي تمامًا كوسائل الدفع التقليدية. وسنسهم معاً في ترسيخ دور العملات المستقرة كأداة مالية أساسية حول العالم".

وبدوره، قال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية : "باعتبارنا من أوائل مزودي خدمات الدفع في المنطقة تعتمد تسوية USDC، فإننا نقدم حلاً استراتيجيًا ومبتكرًا. توفر هذه التقنية بنية تحتية حديثة تُمكّن عملاءنا من البقاء في موقع تنافسي ضمن سوق دائم التغير. كما أنها تعالج الحاجة إلى سيولة أعلى وكفاءة تشغيلية أفضل، مع تقليل التعقيدات المرتبطة بالتسويات الكبيرة. يعتبر تعاوننا مع ماستركارد و Circleعنصراً أساسياً في هذه الخدمة، ونحرص على ضمان الأمان والامتثال التنظيمي".

ومن جهته، قال نايف العلوي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Eazy Financial Services : "يتماشى تعاوننا مع ماستركارد و Circleلتقديم خدمة تسوية USDC مع رؤيتنا لتوفير حلول دفع أسرع وأكثر أمانًا وكفاءة لعملائنا. هذه الخطوة تضع معيارًا جديدًا للتسويات الرقمية في المنطقة، وتؤكد التزامنا بدعم الابتكار المالي لتلبية احتياجات التجار والمستهلكين المتطورة".

وتواصل "ماستركارد" دعم استراتيجيتها العالمية في مجال العملات المستقرة، وتوفر حاليًا حلولاً متكاملة لمدفوعات العملات المستقرة – من المحافظ الرقمية إلى نقاط البيع. ويتضمن ذلك تعاونًا مستمرًا مع "سيركل" لمنح التجار خيار استلام مدفوعاتهم بالعملات المستقرة، بغض النظر عن وسيلة الدفع التي يختارها المستهلك. إلى جانب USDC، تدعم "ماستركارد" مجموعة متزايدة من العملات المستقرة المنظمة، مثل USDG التابعة لشركة Paxos، وFIUSD التابعة لـ Fiserv، وPYUSD التابعة لـ PayPal.

كما تقود "ماستركارد" جهودًا موسعة لاستخدام العملات المستقرة المنظمة في تطبيقات حقيقية، مثل الحوالات، والتحويلات بين الشركات، ودفع الأجور للموظفين المستقلين والمبدعين عبر منصات مثل Mastercard Move وMulti-Token Network (MTN). وتستند هذه الجهود إلى بنية تحتية قوية تشمل أدوات مثل Crypto Credential وCrypto Secure، لضمان أعلى معايير الأمان والامتثال.

ومع توسع استخدام العملات المستقرة في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، تركز "ماستركارد" على تحقيق التوسع، والالتزام بالتنظيمات، وتقديم فوائد ملموسة، لتؤكد موقعها في طليعة الابتكار بمجال المدفوعات.

