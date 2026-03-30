القاهرة، أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة لتمويل التعليم في مصر، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة CIPPO مصر، الرائدة في تنمية الطفل، لتعزيز التزامها بجعل التعليم الجيد متاحًا للجميع دون أي عوائق.

وتوفر هذه الشراكة حلول تمويل مرنة تُمكّن الأسر من الوصول إلى خدمات تعليمية ونمائية متكاملة للأطفال، بما في ذلك ذوي القدرات الخاصة، مما يساهم في توسيع نطاق الدعم المتخصص وضمان أن يحصل كل طفل بغض النظر عن خلفيته أو احتياجاته على الفرصة للنمو والتطور.

وفي هذا السياق، صرح السيد أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم للتمويل الاستهلاكي قائلًا: "تعكس هذه الشراكة نهج لايم القائم على تحقيق أثر اجتماعي ملموس من خلال دعم القطاعات التي تؤثر مباشرة على حياة الأطفال والأسر. وتشير الدراسات إلى أن نسبة انتشار اضطرابات النمو وصعوبات التعلم والتواصل بين الأطفال في مصر تتراوح بين 6% و10%، أي أن طفلًا من بين كل عشرة أطفال قد يحتاج إلى دعم نمائي أو تعليمي. وهذا يؤكد أهمية توفير حلول شاملة تضمن عدم ترك أي طفل خلف الركب، مع تمكين الأسر من إعطاء الأولوية لنمو أبنائها وتعلمهم، مما يعزز دور التكنولوجيا المالية في تمكين المجتمعات وربط الحلول المالية بالاحتياجات الحقيقية للأفراد".

ومن جانبه صرح السيد تامر الخراط المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CIPPO مصر، قائلًا "من خلال شراكتنا مع لايم، نعمل على خلق مستقبل يفهم فيه كل طفل ويُمنح الفرصة للوصول إلى كامل إمكاناته. وتتيح لنا هذه الشراكة توسيع تأثيرنا والوصول إلى المزيد من الأسر التي يمكن أن تستفيد من الدعم النمائي المبكر والمستمر. ومن خلال الجمع بين خدمات مثل المعلمين المساعدين (Shadow Teachers)، وورش العمل، والبرامج النفسية والتعليمية، نمكّن الأطفال من عمر 3 إلى 16 عامًا بما في ذلك الأطفال ذوي القدرات الخاصة، من التعلم والنمو في بيئاتهم الطبيعية، من المدارس إلى المنازل. وبالعمل عن كثب مع الأسر والمدارس والممارسين، نسعى إلى بناء بيئات تعليمية حاضنة وشاملة توفر للأطفال الدعم المناسب للنمو والتطور والمساهمة بشكل إيجابي في تشكيل الجيل القادم".

ومن خلال حلول التمويل المبتكرة من لايم، سيكون بإمكان الأسر الآن الوصول بشكل أفضل إلى برامج وخدمات CIPPO المتخصصة، مما يساعد على تخفيف الضغوط المالية وتمكين الوالدين من إعطاء الأولوية لتطوير أطفالهم.

ومن خلال سد الفجوة بين إمكانية الوصول المالي والخدمات المتخصصة لتنمية الطفل، تضع لايم وCIPPO مصر معيارًا جديدًا للتعليم الشامل، لكي يحصل كل طفل على فرصة للنمو، مع تمكين الأسر والمدارس من التعاون لتوفير الدعم المناسب. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه البيانات الوطنية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) على الأهمية المتزايدة لتعزيز رفاهية الأطفال وضمان الوصول العادل إلى خدمات التعليم والدعم النمائي الأساسية في جميع أنحاء مصر.

نبذة عن لايم للتمويل الاستهلاكي:

لايم للتمويل الاستهلاكي هي أكبر منصة رقمية في مصر متخصصة في تمويل التعليم كاستثمار طويل الأجل. بينما تنطلق لايم بتمكين العائلات عبر حلول تمويلية مرنة، وواضحة، ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تغطي رحلة التعليم كاملة من الحضانة وحتى الدكتوراه، فإنها في الوقت ذاته تؤسس قاعدة للتوسع مستقبلاً نحو قطاعات أخرى ذات تأثير واسع.

يقدّم التطبيق منصة رقمية شاملة تضم نخبة من المؤسسات التعليمية، إلى جانب تجربة رقمية سلسة للتسجيل والموافقة، وأدوات ذكية تستند إلى البيانات لدعم اتخاذ قرارات مدروسة. برؤية تهدف إلى خدمة شرائح متعددة من المستهلكين وتعزيز الشمول المالي من خلال حلول رقمية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات، أنشأت مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الإمارات شركة لايم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

بدعم من الخبرة والقوة المؤسسية لمجموعة بنك أبو ظبي الأول، وإشراف مجلس من الخبراء متعدد التخصصات، تلتزم لايم بتحقيق نمو منظم، وشمول مالي، وأثر مستدام في منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة في مصر.

نبذة عن Cippo

CIPPO مصر هي مؤسسة متخصصة في دعم الصحة النفسية ونمو الأطفال، تقدم خدمات متكاملة للأطفال والمراهقين، خاصة الأطفال ذوي الاختلافات العصبية مثل اضطراب طيف التوحد، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وصعوبات التعلم، بالإضافة إلى دعم الأطفال في التحديات السلوكية والانفعالية.

تعمل CIPPO على تقديم خدمات شاملة تشمل:

دعم الدمج المدرسي من خلال الأخصائيين داخل المدارس

جلسات دعم نفسي وتنموي فردية للأطفال

جلسات إرشاد ودعم للأهالي

برامج تنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية

ورش عمل وأنشطة توعوية ومجتمعية

مبادرات داعمة للتنوع العصبي وتعزيز بيئات شاملة للأطفال

تعتمد CIPPO على منهجية شاملة تركز على الطفل داخل منظومته الكاملة (الأسرة – المدرسة – المجتمع)، بهدف تعزيز صحته النفسية، وتنمية مهاراته، ودعم اندماجه بثقة واستقلالية.

