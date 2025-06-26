دبي، الإمارات العربية المتحدة: زار وفد من كبار القيادات التنفيذية في "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، جمهورية الصين الشعبية لبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة مع عدد من مؤسسات الأعمال الكبرى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصينية. وركزت زيارة الوفد برئاسة فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لــ "دو" لكل من شركة "China Mobile International"، و"China Mobile Shanghai"، على إعادة تعريف مفاهيم التنقل الحضري وتعزيز الابتكار الرقمي. كما استعرضت الزيارة أحدث الابتكارات في مجال رقمنة محطات المترو، بدعم من شبكات الجيل الخامس المتقدم (5G Advanced)، وذلك في إطار الرؤية المشتركة للاستفادة من تقنيات الاتصال من الجيل القادم لتطوير أنظمة النقل الذكية وتحويل العمليات التشغيلية.

كما التقى أعضاء الوفد بالمسؤولين التنفيذيين في مجموعة "Shanghai Shentong Metro"، المشغّل لأكبر شبكة مترو في العالم، والتي تمتد لأكثر من 896 كيلومتراً، للاطلاع على أحدث تطبيقات تقنية الجيل الخامس في محطة "People’s Square"، وهي مركز التقاطع الرئيسي لثلاثة من أكبر وأهم خطوط المترو في العالم، حيث تخدم نحو 1.5 مليون راكب يومياً خلال أوقات الذروة. وشملت الابتكارات الرئيسية التي تم استعراضها للوفد تحليلات حركة تدفق الركاب إلى محطات المترو والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة البيانات الفورية، والشبكات الديناميكية المُصممة خصيصاً لتعزيز توزيع النطاق الترددي خلال أوقات الذروة.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "زيارة كل من (China Mobile International)، و(China Mobile Shanghai)، ومجموعة (Shanghai Shentong Metro) تعد خطوة متقدمة ضمن مسيرة (دو) نحو التحول الرقمي والتطور التقني. وقد استعرض الوفد خلال الزيارة أحدث ابتكارات الجيل الخامس والإمكانات التحويلية التي تقدمها في مجال التنقل الحضري. إذ أن تبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات هو تجربة مُلهمة للجانبين، تُمهد الطريق أمام شراكات مستقبلية نهدف من خلالها إلى تقديم حلول رائدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتناغم مع رؤيتها الوطنية الطموحة. وفي هذا الإطار فإننا ملتزمون باستكشاف إمكانات البنية التحتية الذكية من أجل ترسيخ المكانة الرائدة للدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة".

وسلطت الزيارة الضوء على الابتكارات الرئيسية التي تُسهم في تطوير رقمنة خدمات التنقل بالمترو، بما في ذلك نموذج شبكة الجيل الخامس العامة - الخاصة، الذي يحل محل أنظمة الاتصال اللاسلكية التقليدية لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، إلى جانب نموذج شبكة لكل خط (One Line One Net)، المدعوم بتقنية ""tide slice التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة النطاق الترددي بشكل ديناميكي خلال فترات الذروة، بالإضافة إلى الحلول المدمجة مثل أجهزة (XAU)، صغيرة الحجم، والهوائيات الشفافة، وأجهزة الاستقبال الذكية المدعومة بالجيل الخامس، والتي تُسهم جميعها في تحسين التغطية وتقليل حجم البنية التحتية.

وتعكس هذه التقنيات قوة وقدرات شبكة الجيل الخامس التحويلية، من خلال تمكين اتصالات فائقة السرعة تحقق زيادة تصل إلى 40 ضعفاً في سرعة التنزيل للمستهلكين، وتحسينات في سرعة التحميل بما يدعم حالات استخدام إنترنت الأشياء الصناعي "Industrial IoT"، كما تشمل التطبيقات الفعلية لهذه التقنيات أدوات تنبؤية لإدارة الازدحام، وأنظمة متقدمة للاتصالات وتحديد المواقع تساهم في تقليل الفجوات التشغيلية وتحسين تجربة الركاب.

واختتمت الزيارة بجلسة نقاش مُثمرة جمعت "دو"، و"China Mobile International"، و"China Mobile Shanghai"، ومجموعة "Shanghai Shentong Metro"، حيث أكد الجميع على أهمية مواصلة التعاون المشترك لتطوير حلول قابلة للتوسع والاستدامة، تُسهم في تمكين البنية التحتية الذكية بما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي الطموحة لدولة الإمارات. العربية المتحدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

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