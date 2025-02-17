تحتفي Checkout.com بإنجاز جديد يتمثل في معالجة أكثر من مليون معاملة تمويل حساب شهرياً في الإمارات عبر Visa ، لتسهم بذلك في تعزيز التدفقات الفورية للأموال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، أعلنت Checkout.com، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، عن توسيع نطاق تعاونها مع Visa من خلال إطلاق خدمة "الدفع المباشر إلى البطاقة" Push-to-Card عبر منصة Visa Direct لتسهيل المعاملات عبر الحدود والمعاملات المحلية في الإمارات العربية المتحدة. وبذلك، تصبح Checkout.com أول شركة مدفوعات رقمية خاصلة على ترخيص تحصيل دفعات في الدولة توفر هذا الحل المبتكر، والذي يتيح للتجار والمستهلكين تحويل الأموال بسرعة فائقة وفي الوقت الفعلي، الأمر الذي يعزز من كفاءة وسلاسة المدفوعات الرقمية في السوق الإماراتي.

وتُعد Visa Direct منصة عالمية متطوّرة لتحويل الأموال، تربط أكثر من 190 سوقاً عالمياً، وتتيح الوصول إلى أكثر من 8.5 مليار بطاقة مصرفية وحساب بنكي ومحفظة رقمية من خلال نقطة اتصال واحدة.

وتمنح خدمة "الدفع المباشر إلى البطاقة" التجار والمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة القدرة على إرسال الأموال بسرعة وسهولة إلى بطاقات Visa المؤهلة، مما يتيح عمليات صرف شبه فورية. يتميز هذا الحل بمجموعة واسعة من الفوائد، تشمل التحويلات السريعة، والمدفوعات بين الأفراد، والمدفوعات التجارية، مع تغطية محلية وتغطية عبر الحدود، مما يعزز وصول المستخدمين إلى شبكة مدفوعات أكثر مرونة وكفاءة. كما يسهم الحل في رفع كفاءة العمليات التجارية من خلال تبسيط إجراءات الدفع، وإلغاء الحاجة إلى إدخال تفاصيل مصرفية معقدة، وضمان تنفيذ المعاملات بسلاسة وأمان ضمن البنية التحتية الموثوقة لشبكة Visa العالمية.

وبهذه المناسبة، قال شهباز خان، نائب الرئيس الأول ورئيس الحلول التجارية ونقل الأموال في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visa: "تعيد منصة Visa Direct تشكيل مشهد تحويل الأموال عالمياً، الأمر الذي يتيح للشركات والأفراد طرقًا أكثر سرعة وسهولة وأماناً لإرسال الأموال واستقبالها. ونتطلع لتسخير Checkout.com لهذه التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات المتجددة والمتزايدة في قطاع المدفوعات الرقمية".

ومن جانبه، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى Checkout.com: "نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها بسرعة كإحدى الدول الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، مستندةً إلى رؤية واضحة لبناء منظومة مالية متكاملة وخالية من التعاملات النقدية. ومن خلال توفير حلول دفع سلسة وآمنة وفورية، فإننا نتيح للتجار القدرة على التكيف بمرونة مع مشهد اقتصادي سريع التطور، وتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على حلول أكثر سرعة وكفاءة. يمثل حل الدفع المباشر إلى البطاقة خطوة جديدة نحو رفع كفاءة المدفوعات، كما يعكس التزامنا المستمر بتقديم أحدث الابتكارات إلى السوق الإماراتي. وباعتبارنا السبّاقين في إطلاق هذه الخدمة، فإننا نُرسي معاييراً جديدةً لمدفوعات أكثر سرعة وفاعلية، تعكس جاهزية القطاع المالي لمتطلبات المستقبل".

وفقًا للتقرير السنوي الأحدث للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن Checkout.com، بات نحو 80% من المستهلكين في المنطقة يعتمدون على حلول التكنولوجيا المالية في مجالات أوسع من مجرد المدفوعات عبر الإنترنت، لتشمل التحويلات المالية والاستثمارات وإدارة التمويل الشخصي. ومع التوسع المتسارع في الحلول المالية الرقمية، أصبحت التحويلات الفورية مطلبًا أساسياً، مما يعزز الحاجة إلى تجارب دفع أكثر سرعة وسلاسة تلبي تطلعات المستهلكين وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي".

وفي ظل هذا التحول المتسارع، تكتسب معاملات تمويل الحسابات (AFTs) زخمًا متزايدًا في الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بالنمو المتزايد في اعتماد خدمات الدفع المباشر للبطاقات. وتوفر هذه المعاملات للتجار حلاً سريعًا وآمنًا وفعالًا لتمكين المستهلكين من تمويل محافظهم الرقمية وحساباتهم الإلكترونية بسهولة. وفي هذا الإطار، تعالج Checkout.com أكثر من مليون معاملة تمويل حسابات شهرياً بالتعاون مع Visa، الأمر الذي يسهم في تمكين الشركات من مواكبة تطلعات العملاء المتنامية نحو تجارب دفع أكثر تطوراً وسلاسةً.

ومن خلال إزالة العديد من الأطراف الوسيطة في عمليات الدفع، تتيح عمليات تمويل الحساب إعادة شحن الحسابات بشكل فوري عبر معاملات آمنة، الأمر الذي يقلل من التعقيدات التشغيلية، ويحد من مخاطر الاحتيال، ويعزز رضا العملاء. وبالنسبة للتجار، فإن ذلك يعني خفض تكاليف المعاملات وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يواكب رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول نحو اقتصاد رقمي متكامل.

ومع تنامي التجارة الرقمية، تزداد أهمية معاملات تمويل الحسابات بشكل مستمر في تسريع الشمول المالي وتعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن Checkout.com

تعمل شركة Checkout.com على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي. تتميز الشبكة العالمية للمدفوعات الرقمية لـ Checkout.com بدعم أكثر من 145 عملة وتقديم حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، نساعد تجارنا والمؤسسات التي نعمل معها على زيادة معدلات القبول، وتقليل تكاليف المعالجة، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى دافع رئيسي للإيرادات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Checkout.com في لندن، ولها 16 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل إنستاشوب، وبوتيم، وتمار، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقر ستيشن.

نبذة عن Visa

تعد Visa، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (V) شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تسهّل عمليات الدفع والتحويلات المالية بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتسعى Visa إلى ربط العالم عبر شبكة مدفوعات مبتكرة وموثوقة وآمنة، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من تحقيق النمو والازدهار. نؤمن بأن الاقتصادات الشاملة التي تتيح الفرص للجميع تساهم في تعزيز التنمية على نطاق واسع، ونرى أن توفير الوصول السهل إلى المدفوعات يمثل ركيزة أساسية لمستقبل حركة الأموال. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: visamiddleeast.com/blog، و@Visamiddleeast.

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