توظيف تقنيات المدفوعات المتقدمة من Checkout.com لدعم منصات التجارة الإلكترونية لشركة النهدي، بما يضمن أعلى مستويات الأداء والاستقرار خلال فترات الذروة والإقبال الشديد

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت اليوم شركة Checkout.com، المزود العالمي الرائد للمدفوعات الرقمية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة النهدي الطبية، أكبر سلسلة صيدليات تجزئة في المملكة العربية السعودية والمنصة المتكاملة لخدمات الرعاية الصحية الشاملة (Omnihealth). وستثمر هذه الشراكة عن دمج تقنيات ربط ومعالجة المدفوعات المتطورة من Checkout.com في المنصات الإلكترونية لشركة النهدي، مما يسهم في ترقية تجربة الدفع الرقمي ورفع معدلات نجاح العمليات لملايين العملاء في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتمحور هذه الشراكة في جوهرها حول تقديم تجربة دفع رقمية فائقة السلاسة لعملاء النهدي، مما يضمن لهم رحلة تسوق مرنة تلبي احتياجاتهم في قطاعات العناية الصحية والجمال وغيرها، وذلك عبر منصة مدفوعات تتميز بالسرعة والأمان والاعتمادية العالية.

ومن خلال الاستفادة من الخبرة المحلية العميقة والتقنيات المتقدمة لشركة Checkout.com، تعمل هذه الشراكة على زيادة معدلات نجاح المدفوعات إلى أقصى حد، وتضمن استقراراً راسخاً للبنية التحتية خلال فترات المبيعات الضخمة والمواسم. ويدعم هذا النظام المتكامل عمليات التجارة الإلكترونية المتنامية لشركة النهدي ويلبي الطلب المتزايد على المعاملات الرقمية السريعة والسهلة. وبفضل اعتماد حلول Checkout.com لدعم طرق الدفع المحلية ومزايا تحسين التحويل مثل "Flow" و"Remember Me"، تنجح النهدي في إزالة أي عقبات أثناء الدفع ومعالجة معضلة "سلال التسوق المتروكة" بشكل مباشر، وهو ما يضمن لملايين العملاء وصولاً سهلاً ومباشراً للمنتجات الصحية. وتمثل هذه الخطوة محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع الصحة في المنطقة، حيث ترسي معياراً جديداً للمدفوعات الرقمية.

وفي سياق تعليقه على هذه الشراكة، قال حسام خطاب، الرئيس التنفيذي للتسويق والتجارة في شركة النهدي: "مع توسعنا المستمر في منصات التجارة الإلكترونية وقنواتنا المتكاملة (Omnichannel)، نرى أن توفير تجربة دفع مرنة وآمنة يعد ركيزة أساسية للحفاظ على تميز رحلة ضيوفنا. وتضمن هذه البنية التحتية عالية الأداء أن تعكس كل عملية تفاعل رقمية مستوى الرعاية والجودة التي يتوقعها ضيوفنا في كل نقطة تواصل معنا. إن التزامنا الراسخ يتمثل دائماً في تقديم منتجات وخدمات طبية عالية الجودة، وتوفير تجربة دفع موثوقة تليق بها".

وأضاف قائلاً: "تتيح لنا الشراكة مع Checkout.com الارتقاء بتجربتنا الرقمية لتصبح بذات الكفاءة والاعتمادية التي نقدمها داخل صيدلياتنا. إن حضورهم القوي والمباشر في المملكة العربية السعودية، مدعوماً بإمكاناتهم كشركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات، يمنحنا قيمة مضافة حقيقية من خلال الجمع بين الخبرات المحلية والابتكارات العالمية الفائقة. وتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية بناء بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع ومستعدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لضيوفنا ودعم طموحات نمونا على المدى الطويل في المنطقة".

من جانبه، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لشركة Checkout.com في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من خلال تزويد شركة النهدي بالتقنيات والرؤى التحليلية اللازمة للتوسع بكل ثقة، وتحسين كفاءة الأداء، وتقديم تجارب دفع موثوقة وعالية الجودة لعملائها، فإننا نساهم في تمكين ودفع كفاءة أعمالهم من خلال حلول المدفوعات وهو أمر نفخر به كثيراً. لقد صُممت منصة Checkout.com للتعامل مع التعقيدات المتنوعة في الأسواق الإقليمية، بدءاً من تلبية تفضيلات الدفع المختلفة، وصولاً إلى مساعدة النهدي في فتح آفاق وفرص جديدة للنمو المستدام في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي".

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نبذة عن Checkout.com

تعمل شركة تشيك أوت دوت كوم على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي حول العالم. تدعم شبكة تشيك أوت دوت كوم العالمية للمدفوعات الرقمية أكثر من 145 عملة وتوفر حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. وفي عام 2025، تجاوزت قيمة المدفوعات الإلكترونية التي التي عالجتها الشركة 300 مليار دولار أمريكي.

من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، تساعد تشيك أوت دوت كوم التجار والمؤسسات على زيادة معدلات القبول، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى محرّك رئيسي للإيرادات. يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، ولها 19 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل أوبر، وإنستاشوب، وإي باي، وبوتيم، وتمارا، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقرستيشن.



نبذة عن شركة النهدي الطبية

تعد شركة النهدي الطبية المنصة الرائدة المتكاملة لقطاع الصيدلة والخدمات الصحية الشاملة ((Omnihealth) في المملكة العربية السعودية؛ حيث تجمع بين شبكة ممتدة من صيدليات التجزئة على مستوى البلاد، والعيادات الطبية (Polyclinics)، والخدمات الصحية الرقمية، بالإضافة إلى إمكانات سلاسل الإمداد المتقدمة لتقديم رعاية صحية مخصصة ومدعومة بالتقنيات المتطورة لضيوفها.

وتمتد خبرة النهدي على مدار 40 عاماً، تخدم خلالها نحو 97% من سكان المملكة في قرابة 150 مدينة وقرية، عبر أكثر من 1,200 صيدلية وشبكة متنامية من العيادات الطبية والقنوات الرقمية.

ومن خلال نموذجها المتكامل للرعاية الصحية الشاملة (Omnihealth)، تواصل النهدي تعزيز سهولة الوصول والراحة والنتائج الصحية، مساهمةً بشكل فعال في تحول قطاع الرعاية الصحية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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