من خلال هذه الاتفاقية ترسي الشركتين أساساً لمستقبل مالي أكثر شمولاً وكفاءةً واعتماداً على التكنولوجيا في الإمارات

دبي الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Checkout.com، المزود العالمي لحلول المدفوعات الرقمية عن دخولها في شراكة استراتيجية مع du Pay، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة التابعة لشركة "دو"، والتي تعمل على تعزيز الشمول المالي وإمكانية الوصول إليه في جميع أنحاء الدولة.

يُمكّن هذا التعاون du Pay من الاستفادة من البنية التحتية القوية والمتطوّرة لمدفوعات Checkout.com لتقديم مدفوعات عالية الأداء والارتقاء بعروضها الأساسية، بما في ذلك شحن المحافظ الرقمية. ومن خلال دمج منصة Checkout.com الموحدة، ستتمكن du Pay من تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية لعملائها.

​​بالإضافة إلى تعزيز خدمات الواجهة الأمامية تُمكّن هذه الشراكة du Pay من تبسيط تدفقات المدفوعات المعقدة في الخلفية، وذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة. توفر هذه الخدمات لـ du Pay الأساس التقني الذي تحتاجه للتوسع بسرعة وتقديم تجارب مستخدم مرنة وسلسة عبر منظومتها.

علاوة على ذلك، تدعم هذه الشراكة وبشكل مباشر هدف du Pay المتمثّل في توفير خدمات مالية شاملة للجميع، وخصوصاً للأفراد اللامصرفين، و​​أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية الكافية، ممن يعتمدون على أدوات رقمية فعّالة لمدفوعاتهم اليومية والتحويلات المالية.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال نيكولا ليفي، الرئيس التنفيذي لمنصة ":"du Pay "إننا في du Pay نبني منصة تُولي الأهمية القصوى للمستخدم، وتعمل على تسهيل وصوله إلى الخدمات المالية بشكل سلس وآمن وفوري. وفيما نُوسّع نطاق خدماتنا لتلبية الطلب المتزايد، فإننا بحاجة إلى شريك دفع يتمتع بسرعة الأداء والموثوقية لضمان دعم رؤيتنا وتحقيقها."

وأضاف: "تتميّز Checkout.com بجودة خدماتها، وتقدم لنا قابلية التوسع التي نحتاجها للعمل، دون المساومة بالميزة والجودة. وبفضل خبرتها المحلية، فقد كانت Checkout.com الخيار الأمثل لدعم مرحلتنا التالية من النمو. تُسهم هذه الشراكة في تحقيق نظام مالي أكثر شمولًا وإنصافاً للجميع."

ومن جانبه قال غيوم بوساز، الرئيس التنفيذي ومؤسس Checkout.com: "نفخر بدعم du Pay في سعيها لتوسيع نطاق منصتها المبتكرة ومواصلة تذليل العقبات أمام الوصول المالي في مختلف أنحاء الإمارات. إن رسالة du Pay، المتمثلة في تبسيط المعاملات المالية من خلال تطبيق آمن وسهل الاستخدام، تتماشى بشكل وثيق مع التزامنا بتمكين الشركات ومجتمعاتها من الازدهار في ظلّ الاقتصاد الرقمي من خلال تقديم خدمات دفع رقمية رائدة. ويسعدنا أن ندعم المرحلة التالية من مسيرة du Pay وأن نلعب دوراً في بناء منظومة مالية أكثر شمولاً في الدولة."

نبذة عن Checkout.com

تعمل شركة Checkout.com على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي. تتميز الشبكة العالمية للمدفوعات الرقمية لـ Checkout.com بدعم أكثر من 145 عملة وتقديم حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، نساعد تجارنا والمؤسسات التي نعمل معها على زيادة معدلات القبول، وتقليل تكاليف المعالجة، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى دافع رئيسي للإيرادات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Checkout.com في لندن، ولها 19 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل إنستاشوب، وبوتيم، وتمارا، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقر ستيشن.

نبذة عن "du Pay":

تعد "du Pay"، هي ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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