الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت المسافر للسفر و السياحة، الشركة الرائدة في مجال السفر في المملكة العربية السعودية، اليوم عن إطلاقها رسميًا على منصة ChatGPT، لتصبح أول تطبيق من المملكة يقدم خدماته للأفراد عبر هذه الواجهة العالمية للذكاء الاصطناعي من OpenAI. ويُعد هذا الإنجاز التاريخي خطوة رائدة ترسخ مكانة المسافر كرائد وطني في مجال السفر الحواري من خلال الوصول إلى المسافرين مباشرة داخل أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطورًا في العالم، بما يعيد تعريف تجربة السفر.

ومن خلال هذا الإطلاق، تعمل المسافر على تحويل عملية تخطيط السفر من بحث يدوي تقليدي إلى تجربة حوارية سلسة وطبيعية. إذ يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى المخزون الواسع للمسافر الذي يضم أكثر من 1.5 مليون فندق مباشرة عبر تطبيق المسافر داخل منصة ChatGPT. ومن خلال التفاعل باللغتين العربية والإنجليزية، يمكن للمسافرين البحث الفوري عن أماكن الإقامة، والحصول على توصيات فندقية مخصصة، وبناء خطط رحلات متعددة المدن بتفاصيل دقيقة. ويتيح هذا التكامل مرحلة إلهام وتخطيط أكثر سلاسة وذكاءً، إذ يفهم الذكاء الاصطناعي الاحتياجات الدقيقة ، مثل متطلبات الإقامة المناسبة للعائلات أو القرب من المعالم المحلية ، ليقدم تجربة حجز مخصصة دون الحاجة للتنقل بين القوائم التقليدية.

صُممت هذه التجربة لتكون بديهية وشخصية، و يفهم الذكاء الاصطناعي التفاصيل التي تهمك تحديدًا ، سواء كنت تبحث عن ملاذ مثالي مناسب للعائلة أو فندق يبعد خطوات عن أحد المعالم السياحية المحلية. وبصفتها أول جهة سعودية تقدم هذه الخدمات للمسافرين ضمن منظومة ChatGPT، تستفيد المسافر من إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي لاستبدال النقرات اليدوية بتوصيات فورية قائمة على السياق. فمن اتخاذ قرار ا إلى إتمام الحجز والمعاملة النهائية، تتشكل رحلتك بالكامل عبر حوار سلس يحوّل التخطيط المعقد إلى رحلة اكتشاف بسيطة وموجهة داخل المملكة وحول العالم.

وقال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر للسفر و السياحة: "إن كوننا أول تطبيق في المملكة العربية السعودية يُطلق على منصة ChatGPT يمثل إنجازًا بارزًا للمسافر والاقتصاد الرقمي في المملكة. لقد كانت أولويتنا دائمًا تبسيط السفر من خلال الابتكار، ومن خلال تقديم خدماتنا عبر هذه المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نجعل تخطيط السفر أكثر سهولة وذكاءً من أي وقت مضى. ونحن فخورون بقيادة هذه الخطوة في المملكة، بما يضمن مواكبة مستقبل الذكاء الاصطناعي واحتضانه".

وأصبح تطبيق المسافر متاحًا الآن للمستخدمين، مما يعزز مكانة العلامة التجارية كداعم وطني في قطاع السياحة. وتدعم هذه المبادرة بشكل مباشر أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تسريع التحول الرقمي وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة وخدمات السياحة عالية المستوى.

شركة المسافر للسفر والسياحة

شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

تُعد المسافر القوة الرائدة في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية، و ترتقي بتجربة المسافرين داخل المملكة وخارجها، وعلى مستوى المنطقة والعالم. وبصفتها شريكاً وطنياً رئيسياً في تطوير قطاع السياحة، تدعم الشركة مستهدفات رؤية المملكة من خلال خدمة القطاعات الرئيسية عبر منظومة السياحة المتكاملة.

تقدم المسافر منتجات وخدمات تضع العميل في صميم اهتمامها عبر منصة متكاملة مملوكة لها، ترتكز على البيانات والتقنية وقابلية التوسع. ومن خلال تبني الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تعمل الشركة على تطوير تجربة المسافر وتعزيز الكفاءة التشغيلية على نطاق واسع.

ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر،العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، توفر للمسافرين تجربة حجز سلسة ومتكاملة للسفر المحلي والدولي عبر منظومة متعددة القنوات. كما تقدم خدمة المسافر كونسيرج حلولاً مخصصة تلبي احتياجات كبار الشخصيات والعملاء ذوي المتطلبات الخاصة من خلال خدمات مصممة خصيصاً لهم.

المسافر أعمال، يوفر حلول إدارة السفر للشركات والجهات الحكومية من خلال خدمات متكاملة وبوابة إلكترونية متقدمة لإدارة السفر.

المسافر للأنشطة (مشروع مشترك مع كلوك)، أول منصة متكاملة للجولات والأنشطة في السوق السعودي، توفر تجارب متنوعة في مختلف أنحاء المملكة للمسافرين من داخل السعودية وخارجها.

اكتشف السعودية شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، متخصصة في السياحة الوافدة، وتشغيل الجولات، وخدمات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى التوزيع عبر القنوات الرقمية.

مواسم منظم رحلات حج وعمرة يوفر ترتيبات سفر متكاملة وعالية الجودة، ويتيح للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية آليات بسيطة للحصول على الخدمات

