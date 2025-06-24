دبي : أعلنت مجموعة CFI المالية، الرائدة عالميًا في مجال التداول عبر الإنترنت، عن تعيين زياد ملحم رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمجموعة، في خطوة استراتيجية تعكس استمرار المجموعة في تحقيق نمو قوي وتوسع عالمي متسارع.

شغل ملحم سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للتسويق في المجموعة، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز الحضور العالمي للعلامة التجارية وتوسيع نطاقها في الأسواق الرئيسية. وكرئيس تنفيذي للمجموعة، سيقود زياد العمليات اليومية مع تركيز خاص على تسريع النمو، وتعزيز القيمة المقدّمة للعملاء، ودفع الابتكار على مستوى جميع أسواق CFI العالمية.

وفي إطار هذا التغيير القيادي، سينتقل المؤسسان هشام منصور وإدواردو فاخوري من منصبيهما كمديرين عامين ليتوليا منصبي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة على التوالي. وسيواصلان، من خلال عضويتهما في مجلس الإدارة، لعب دور أساسي في رسم التوجه الاستراتيجي للمجموعة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وضمان استمرارية الرؤية طويلة الأمد لمجموعة CFI حول العالم.

كما تم تعيين ستيليوس ثراسيڤولو، والذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات، في منصب الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا، حيث سيواصل قيادة تطوير المنتجات المبتكرة وحلول التكنولوجيا المتقدمة لدى المجموعة.

وفي تعليق له على هذه التغييرات، قال هشام منصور، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة CFI:"نحن أمام مرحلة جديدة ومثيرة في مسيرة CFI، والتعيينات القيادية الأخيرة تعكس التزامنا ببناء مؤسسة تمتد وتتطور أبعد من مؤسسيها. أنا وإدواردو سنبقى على تواصل وثيق مع الإدارة من خلال دورينا في مجلس الإدارة، وندعم زياد بالكامل في قيادته للمجموعة نحو آفاق جديدة. لدينا ثقة مطلقة بفريق الإدارة وقدرته على تحقيق المزيد من النجاحات، وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا حول العالم."

بدوره، قال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة CFI:"يشرفني تولي هذا الدور القيادي، ومواصلة البناء على الأساس المتين الذي وضعه هشام، إدواردو، وكامل فريق CFI. نحن أمام فصل جديد وحيوي في مسيرة المجموعة، وأنا متحمس للعمل جنبًا إلى جنب مع فرقنا الموهوبة لدفع عجلة الابتكار والنمو والتميّز في كل سوق نخدمه."

وتُعزز هذه التغييرات في القيادة مكانة مجموعة CFI كإحدى أبرز شركات التداول والاستثمار على مستوى العالم، وتجدد التزامها بالابتكار، وخلق قيمة مضافة للعملاء، وتحقيق نمو طويل الأمد في مختلف الأسواق.

حول مجموعة CFI: تأسست مجموعة CFI المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز CFI الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، تعكس CFI التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعمًا للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

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للاستفسارات الإعلامية: سيسيليا ناتاليا حاج، مديرة العلاقات العامة c.hage@cfi.trade

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