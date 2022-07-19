لندن، الممكلة المتحدة: أعلنت "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." (مجموعة الحكمة)، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، عن اتفاقية حصرية مع شركة "سيلتريون" (Celltrion, Inc.) و"سيلتريون للرعاية الصحية" (Celltrion Healthcare, Inc.) لترخيص دواء "يوفليما" (TMYuflyma)، أول بديل حيوي للأداليموماب ذي تركيبة عالية التركيز وبجرعة أقل وخالية من السِتْرات.

وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع "سيلتريون" (Celltrion)، تتيح الاتفاقية لشركة "الحكمة" حقوقاً حصرية للتسويق التجاري لدواء "يوفليما" (TMYuflyma) في جميع أسواقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمتلك شركة "الحكمة" حتى الآن مجموعة من الاتفاقيات الحصرية مع شركة "سيلتريون" (Celltrion) لثلاثة منتجات من البدائل الحيوية، هي ™Truxima (rituximab)، و (infliximab) ®maiRems و(trastumab) ®Herzuma، بالإضافة إلى خططها لطرح دواءRemsima® Subcutaneous (SC)، صيغة دوائية يتم حقنها تحت الجلد من الدواء إنفليكسيماب (Infliximab).

وبهذه المناسبة، قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة أدوية الحكمة: "نولي في شركة الحكمة أهمية قصوى لتطوير وتوفير الأدوية عالية الجودة والمتميزة، ويأتي دواء "يوفليما" في إطار جهودنا المتواصلة لتوفير العلاجات الضرورية التي تساعد في تحسين حياة المرضى. ولا شك أن الدواء الجديد سيشكل إضافة نوعية لمحفظتنا المتنامية من الأدوية المهمة بما يسهم في تعزيز عروضنا من المنتجات الطبية والحيوية والبيولوجية المبتكرة".

وأضاف مازن: "تساعد كلٌ من القدرات القوية التي تتمتع بها شركة "سيلتريون" (Celltrion) وحضورنا التجاري المتميز في المنطقة على تعزيز وصول المرضى إلى أدوية مهمة تدعم مسيرتهم العلاجية عند الإصابة بمثل هذه الأمراض الدقيقة. ونحن سعداء بهذه الاتفاقية التي ستساهم في ترسيخ مكانتنا كرابع أكبر مورّد للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستعزز هدفنا الرئيسي في توفير صحة أفضل في متناول اليد، كل يوم".

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- انتهى -

نبذة عن دواء "يوفليما" TMYuflyma:

CT-P17k هو أول بديل حيوي للأداليموماب(adalimumab) عالي التركيز وبجرعة أقل وخالٍ من السترات. يستخدم CT-P17 لعلاج المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، والالتهاب المفصلي اليفعي مجهول السبب (JIA) ، والتهاب الفقار المُقسِّط (التهاب الفقار الروماتويدي)(AS) ، والتهاب المفاصل الفقارية المحوري دون دليل إشعاعي على التهاب الفقار الروماتويديAS (nr-axSpA) ، والتهاب المفاصل

الصدفي (PsA) ، والصدفية (PsO) ، والصدفية اللويحية للأطفال (pPsO) ، والتهاب الغدد العرقية القيحي (HS) ، ومرض كرون (CD) ، ومرض كرون للأطفال (PCD) ، والتهاب القولون التقرحي، والتهاب العنبية والتهاب العنبية للأطفال (pUV) . المصدر: "ايتوس واير"

للاتصال:

"حكمة "فارماسيوتيكلز بي. إل. سي."

دانا الحسيني

مدير إتصالات مؤسسية

بريد إلكتروني: Dalhusseini@hikma.com