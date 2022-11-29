لندن، الممكلة المتحدة: أعلنت "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي."؛ مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، عن توقيع اتفاقيات حصرية جديدة مع Celltrion Healthcare Co., Ltd لترخيص دواءCT-P43 ustekinumab، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة، ويُعدّ بديلاً حيوياً مقترحاً لـدواء Stelara® الذي تنتجه شركةJanssen .

وبموجب بنود هذه الاتفاقية، ستُمنح "الحكمة" حقوقاً حصرية لتسويق وتوزيع دواء CT-P43 تجارياً في جميع أسواقها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما ستتولى Celltrion Healthcare تطوير وتصنيع وتوريد الدواء لـ "الحكمة". ويُعدّ CT-P43 دواءً مهماً يُستخدم في علاج أمراض المناعة الذاتية مثل مرض كرون (التهاب الأمعاء الناحي) والتهاب القولون التقرحي. وستساهم هذه الاتفاقية في مساعدة الأطباء والمرضى عبر توفير المزيد من خيارات العلاج في المنطقة. وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة الحالية بين Celltrion Healthcare و"الحكمة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضيف إلى محفظة منتجاتها بديلاً حيوياً مهماً لعلاج أمراض المناعة، والذي يتماشى مع المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها.

وقال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس "الحكمة" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا إضافة دواء CT-P43 إلى محفظتنا المتنوعة، مما سيعزز البدائل الحيوية والمنتجات الحيوية المبتكرة التي نوفرها. ويعدّ هذا الدواء سادس بديل بيولوجي مناعي نضيفه إلى محفظتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما سيسهم في تعزيز وصول الدواء للمرضى في المنطقة، وسيُساندهم خلال رحلة شفائهم من هذه الأمراض الصعبة".

يعدّ P43-CT stekinumabu بديلاً حيوياً لـ ®Stelara الذي تنتجه شركةJanssen للأدوية، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة التي تثبط النشاط الحيوي لجزيئات الإنترلوكين البشري 12 و 23 (IL-12 وIL-23) عن طريق منع جزيئات p40 المشتركة من الارتباط بالبروتين المستقبل IL-12Rβ1 الموجود على سطح الخلايا المناعية. وتشارك جزيئات الإنترلوكين IL-12 وIL-23 في الاستجابات الالتهابية والمناعية، مثل تنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية وتمايز الخلايا التائية CD4 + وتنشيطها. وتُعدّ IL-12 وIL-23 أيضًا مساهمتيْن في الالتهاب المزمن الذي يُعدّ السمة المميزة لمرض كرون (التهاب الأمعاء الناحي) والتهاب القولون التقرحي، إضافة إلى العديد من أمراض المناعة الذاتية الأخرى. ويجري اعتماد ®Stelara حالياً لعلاج التهاب المفاصل الصدفي النشط عند البالغين، بمفرده أو بالاشتراك مع أدوية "ميثوتريكسات" MTX، وعلاج المرضى الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات أو أكثر من المصابين بداء الصدفية اللويحي المعتدل إلى الشديد والمرشحين للعلاج الضوئي أو العلاج الجهازي،

وعلاج مرض كرون (التهاب الأمعاء الناحي) النشط المعتدل إلى الشديد عند البالغين، وعلاج التهاب القولون التقرحي النشط المعتدل إلى الشديد عند البالغين.

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تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 40 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي، وتتواجد في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وبالاعتماد على خبرتها ورؤيتها الواسعة، تعمل الحكمة على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن من جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين يخدمونهم. ومن خلال التفكير الإبداعي والتطبيق العملي، تقدم الحكمة مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها، وعددهم 8700 موظف وموظفة، على بناء عالم أكثر صحة يثري جميع المجتمعات. الحكمة هي شريك رائد في مجال الأدوية المرخصة، ومن خلال ذراعها الاستثماري، تعمل على جذب التقنيات المبتكرة في مجال الصحة وتوظيفها لخدمة الأفراد حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hikma.com. المصدر: "ايتوس واير"

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