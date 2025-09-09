الشراكة تعزز استراتيجية فوري في بناء نظام بيئي رقمي متكامل يخدم مختلف القطاعات

القاهرة، مصر: في خطوة استراتيجية جديدة تعزز من ريادتها في مجال المدفوعات الرقمية، أعلنت شركة فوري،الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر، عن شراكة استراتيجية مع CDS لحلول التكنولوجيا، الشريك الذهبي المعتمد في مصر لمنصة Odoo الرائدة في إدارة الأعمال السحابية. تهدف الشراكة إلى تكامل نقاط البيع الخاصة بفوري مباشرة مع نظام نقاط البيع من Odoo، مما يعكس التزام الأطراف الثلاثة بدعم التحول الرقمي للشركات في السوق المصرية، وتحويل عملياتها التشغيلية إلى نماذج أكثر كفاءة وسلاسة بما يعزز من نمو أعمالها.

بموجب هذه الشراكة، سيتيح التعاون للتجار والشركات، من المؤسسات المتوسطة وحتى الكبرى، إدارة عمليات الدفع وإعداد التقارير المالية بكفاءة وانسيابية أكبر. وستقوم فوري بتوفير خدمات قبول المعاملات المدمجة مباشرة داخل نظام Odoo لإدارة الأعمال السحابية، بينما تتولى CDS لحلول التكنولوجيا، دور حلقة الوصل والدعم الفني، مما يضمن تجربة سلسة وموثوقة لعملاء المنصة في جميع محافظات الجمهورية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال باسم لطفي، رئيس تطوير الأعمال بشركة فوري: " هذه الشراكة تعد خطوة محورية في مسيرتنا، حيث تتيح لنا دمج حلولنا المبتكرة مع منصة عالمية رائدة مثل Odoo من خلال شريكها الذهبيCDS لحلول التكنولوجيا. هذا التكامل لا يقتصر على تسهيل العمليات المالية فحسب، بل يسهم في تعزيز عمليات النمو لآلاف الشركات المصرية " وأضاف: "تعكس هذه الشراكة التزامنا الثابت بتقديم حلول شاملة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر، ونحرص دائمًا في فوري على توسيع شراكتنا الاستراتيجية مع مختلف الجهات لتمكين التجار والمستهلكين من الوصول إلى خدمات مالية مرنة وآمنة، بما يتماشى مع رؤية 2030."

ومن جانبه قال المهندس رمضان خليل المدير التنفيذي لCDS لحلول التكنولوجيا:تأتي هذه الشراكة لتجسد خبرة CDS الطويلة وتخصصها العميق في تقديم حلول Odoo لقطاع التجزئة والمطاعم والكافيهات في السوق المصري. فقد نجحت CDSخلال السنوات الماضية في بناء سجل حافل من النجاحات مع كبرى العلامات التجارية في هذه القطاعات، مما جعلها الشريك المفضل للشركات الساعية للتحول الرقمي وتحسين كفاءتها التشغيلية. وبشراكتنا الاستراتيجية مع الكيان الأكبر في مجال المدفوعات الرقمية بمصر، شركة فوري، نفتح لعملائنا آفاقًا أوسع للاستفادة من حلول دفع متكاملة وآمنة داخل نظام Odoo، وهو ما يعزز من قدرتهم على إدارة عملياتهم التجارية بسلاسة، ويمنحهم ميزة تنافسية قوية في سوق سريع التطور."

تأتي هذه الشراكة كجزء من سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها فوري والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كقوة دافعة للتحول الرقمي في مصر. فمن خلال دمج حلولها المبتكرة مع منصات عالمية رائدة مثل Odoo، تفتح فوري آفاقًا أوسع أمام الشركات لتبني حلول دفع إلكترونية متكاملة، مما يعزز من كفاءتها التشغيلية ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق. هذه الخطوة تؤكد على رؤية فوري في بناء نظام بيئي رقمي متكامل يخدم مختلف القطاعات، ويعمل على تيسير العمليات المالية والتجارية للشركات بجميع أحجامها.

عن شركة فوري:

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وتُعد الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 54.1 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 400 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا. للمزيد، يرجى زيارة: www.fawry.com

