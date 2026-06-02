أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت اليوم CargoX، وهي منصة لخدمات التوصيل المستقلة مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تمكنت من جمع 250 مليون دولار من خلال جولة تمويل نفّذها تحالف من المستثمرين بقيادة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، في خطوة تدعم خططها التوسّعية.

يتولى قيادة الشركة توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "طلبات" (Talabat)، الذي نجح في تنمية أعمال الشركة بأكثر من تسعة أضعاف خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي طوال ست سنوات، لترسّخ مكانتها كأكبر منصة لتوصيل الطعام في منطقة الشرق الأوسط. كما أشرف رودريغيز على عملية الطرح العام الأولي للشركة بقيمة 2 مليار دولار في عام 2024، والذي كان بمثابة أكبر اكتتاب عام أولي لشركة تكنولوجيا على مستوى العالم في ذلك العام.

تدير CargoX أسطولاً من مركبات التوصيل ذاتية القيادة عبر مختلف مراحل الخدمات اللوجستية، من التوصيل النهائي للعملاء (last-mile)، والنقل عبر سلسلة الإمداد بين مراكز التوزيع (middle-mile)، وصولاً إلى الشحن بين المدن لمسافات طويلة (long-haul). وقد أثبتت المنصة نجاحها خلال عمليات تجريبية على الطرق العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تنطلق العمليات التجارية قريباً في كلّ من أبوظبي ودبي. كما بنت الشركة علاقات شراكة استراتيجية مع نخبة من أبرز شركات التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات اللوجستية، وحصلت على دعم تنظيمي مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسية، من بينها هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai) ومركز النقل المتكامل في أبوظبي (Abu Dhabi Mobility).

سيساهم التمويل بدعم توسّع شبكة التوصيل اللوجستية ذاتية القيادة التابعة لشركة CargoX في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية، كما سيتيح لها مواصلة تعزيز استثماراتها في تطوير تقنيات المركبات، وتعزيز البنية التحتية التشغيلية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

معلقاً على هذا الإنجاز، قال توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة CargoX: "تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة من التحوّل النوعي في كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية، إذ لم يعد التوصيل ذاتي القيادة فكرة مستقبلية، إنما واقعاً قائماً اليوم. وبالتالي، سيساهم هذا التمويل البالغة قيمته 250 مليون دولار، بمنحنا الزخم والقدرة الضروريين للتوسع بشكل سريع، انطلاقاً من أبوظبي ودبي، وصولاً إلى الأسواق العالمية."

تعدّ "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة والأسرع نمواً في قطاع إدارة الاستثمارات، وتملك حالياً مجموعة من الأصول المدارة تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار أمريكي. تأسست الشركة في سوق أبوظبي العالمي، وهي تدير عملياتها من خلال شبكة دولية تضم مكاتب في تسع مدن عالمية بارزة، تشمل لندن وأبوظبي والرياض وسنغافورة وبكين. توفر الشركة باقة متكاملة من الحلول الاستثمارية المتقدمة في قطاعات الملكية الخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، والمنتجات المالية، لخدمة شريحة واسعة من المستثمرين من أصحاب الثروات الخاصة والمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد.

