اندماج استراتيجي بين CAPEX.com العالمية ومجموعة NAGA. سيقوم أوكتافيان باتراسكو، مؤسس شركة Capex، بضخ 9 مليون دولار (استثمار شخصي مباشر) في الشركة عبر سندات قابلة للتحويل، لتمهيد الطريق لاندماج استراتيجي بين Capex.com ومجموعة NAGA.

سيتم تسهيل عملية الاندماج من خلال زيادة رأس المال غير النقدي، الذي سيساعد على تسريع الاندماج وضمان نجاحه. ومن المتوقع أن يشكل الاندماج الجديد منصة قوية للتكنولوجيا المالية؛ تجمع بين نقاط القوة لدى كل من CAPEX.com وNAGA. ومن خلال قاعدة مستخدمين عملاقة تبلغ 1.5 مليون مستخدم حول العالم، من المتوقع أن تحقق الشركة المندمجة حديثًا إيرادات تتجاوز 250 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

سوف تحقق المجموعة المشتركة ما يقرب من 90 مليون دولار في عام 2023، و6 ملايين دولار قيمة الأرباح ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA).

اندماج استراتيجي عكسي بين Capex.com العالمية ومجموعة NAGA

Capex.com العالمية ومؤسسها يساهمان بمبلغ نقدي قدره 15 مليون دولار في عملية الاندماج.

من المتوقع أن يساهم الاندماج الجديد في خفض التكاليف بأكثر من 10 مليون دولار.

أبو ظبي – CAPEX.com -شركة عالمية رائدة في مجال الوساطة والتكنولوجيا المالية حائزة على ترخيص من هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبو ظبي العالمي منذ عام 2020 - تسعد بأن تعلن عن موافقتها على شروط الاندماج مع مجموعة NAGA العالمية (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7)، المشغل الرئيسي ومالك تطبيق All-in-One Financial Super App، عبر زيادة رأس مالها بطريقة غير نقدية.

CAPEX.com شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، حاصلة على تراخيص في أوروبا وأبو ظبي؛ حققت نموًا مطردًا بنسبة 80٪ على أساس سنوي مركب خلال السنوات الثلاث الماضية. CAPEX.com لديها قاعدة مستخدمين نشطة تضم أكثر من 60 ألف مستخدم في عام 2023، بمعدل نمو يقدر بـ 15,000 مستخدم جديد شهريًا. ورغم البيئة السوقية الصعبة والمنافسة الشرسة، استطاعت الشركة جمع نحو 31 مليون دولار من تمويل الأسهم، وحققت إيرادات بقيمة 26 مليون دولار في عام 2021، و40 مليون دولار في عام 2023.

CAPEX.com حائزة على أكثر من 5 تراخيص من جهات رقابية عالمية، بما في ذلك ترخيص سوق أبو ظبي العالمي ويقودها الآن مؤسسها ورئيسها التنفيذي أوكتافيان باتراسكو، الذي يتمتع بخبرة استثنائية في عالم التكنولوجيا المالية. حيث سبق لـ باتراسكو، أن تولى قيادة شركة Markets.com لتداول العقود مقابل الفروقات من عام 2010 إلى عام 2015، وخلال تلك الفترة؛ دفع باتراسكو الشركة إلى تحقيق نمو استثنائي غير مسبوق، حيث بلغت قيمتها السوقية نحو 550 مليون دولار، قبل أن يتم بيعها لشركة Playtech.

وتستهدف استراتيجية الاندماج إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40% على المدى القصير، وذلك من خلال تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف الناتجة عن التكامل بين الشركتين.

بعد اكتمال عملية الاندماج الاستراتيجي، وبفضل امتلاك الكيان الجديد المشترك نحو 8 تراخيص من جهات رقابية عالمية، من المتوقع أن يتجاوز معدل الإيرادات المشتركة هذا العام نحو 90 مليون دولار وأرباح ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.5 مليون دولار تقريبًا. كما يتوقع أيضًا أن يبلغ حجم التداول السنوي المشترك في عام 2023 حوالي 300 مليار دولار وستكون المنصات المدمجة موطنًا لـ 1.5 مليون مستخدم من أكثر من 100 دولة مع وصول عدد مستخدمي المنصات نحو 5 مليون مستخدم بحلول عام 2025. بفضل استراتيجية الاندماج والتراخيص الممنوحة لكلا الشركتين، أصبح لدى كل من NAGA و CAPEX.com مزايا الوصول إلى أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى فرص تعزيز تواجدهما في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ التي تشهد نموا مطردا. وبطبيعة الحال، سيتاح لمجموعة NAGA العالمية نشر آليات وأدوات التداول الاجتماعي على نطاق أوسع.

أيضًا، سيكون للاندماج الجديد مردود إيجابي؛ خاصة بالنسبة للتكنولوجيا الفريدة التي تقدمها NAGA، التي بالطبع سوف تستفيد من قاعدة عملاء CAPEX الحاليين؛ من خلال تقديم مزايا جديدة، مثل التداول الاجتماعي وخدمات الدفع والعملات المشفرة. وبالتالي زيادة القيمة التي سيحصل عليها عملاء المنصة ودفعهم لتحقيق المزيد من الأرباح. بشكل عام، من المتوقع أن تنجح استراتيجية الاندماج في توفير حوالي 10 مليون دولار من نفقات التشغيل السنوية؛ مثل النفقات التنظيمية العامة وعدد الموظفين والتكنولوجيا وتكاليف السلع المبيعة. أيضا، سيكون للجهود التسويقية المشتركة دور محوري في زيادة معدل وصول المستخدمين إلى المزايا والخدمات الفريدة المقدمة، بالإضافة إلى تعظيم قوة المنصة؛ ما يعني خفض تكاليف اكتساب عملاء جدد، بالإضافة إلى ترسيخ العلامة التجارية.

وتنفيذا لاستراتيجية الاندماج، سوف تقوم شركة CAPEX ومساهميها باستثمار 15 مليون دولار في أسهم عملية الاندماج.

كما تضمنت بنود الصفقة– التي حازت على دعم من أكبر المساهمين NAGA - تمديد سداد قرض NAGA الحالي البالغ 5 مليون دولار حتى نهاية عام 2025، مما يوفر تحسينًا كبيرًا في السيولة على المدى القريب لتحقيق للنمو المستدام.

من خلال استثمار نقدي مباشر ومساهمة 100% من أسهم Capex.com في NAGA، سوف يصبح أوكتافيان باتراسكو المستثمر الجديد والمساهم الأكبر في الكيان المدمج، ومن المقرر أن يُحتفظ بالاسم التجاري NAGA. وسوف يعهد إلى أوكتافيان باتراسكو - وهو رجل أعمال ذو خبرة عالمية يتمتع بسجل حافل في مجال التكنولوجيا المالية والوساطة المالية الجديدة -تولي منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة، بعد قيامه بضخ هذا المبلغ الكبير.

وفي تصريح له علق، أوكتافيان باتراسكو، الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة المالكة للكيانات المندمجة، بقوله " بالطبع، سعيد جدًا ومتحمس لهذا الاندماج الاستراتيجي، خاصة أنه وفي ظل طبيعة أسواق اليوم، سيكون لاستراتيجية الاندماج دور كبير في عملية تسريع خارطة طريقنا نحو الريادة العالمية وتعزيز قدراتنا وأهدافنا بالإضافة إلى منحنا البعد المطلوب للابتكار الحقيقي". وتابع بقوله "لدى كل من NAGA وCapex.com نقاط قوة غير محدودة؛ وهو ما دفعني للاستثمار بقوة وبثقة متناهية في تلك الصفقة. ولدي قناعة راسخة بقدرتنا على تحقيق أهدافنا الطموحة وأنا على استعداد لقبول هذا التحدي الجديد كما أتطلع إلى وضع معيار جديد مبتكر لعالم صناعة المال."

من جانبه أضاف مايكل ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة NAGA بقوله " أنا سعيد ومتفائل جدا بهذا التطور؛ خاصة أنه يفتح آفاق المستقبل للكيان الجديد تحت قيادة أوكتافيان وسوف يكون انطلاقة جديدة في مسار NAGA نحو المستقبل. وتابع بقوله" استنادًا إلى ثلاث ركائز، سوف توفر استراتيجية الاندماج مزايا كبيرة للكيان المدمج حديثًا خاصة فيما يتعلق بالتكلفة والإيرادات، بطبيعة الحال فإن دمج أنشطة الأعمال والتكنولوجية؛ سوف يساهم في خفض التكاليف وزيادة الإيرادات، بجانب تأثيره الإيجابي على الأرباح المتحققة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وفيما يتعلق بالتضافر الاستراتيجي، سيكون للكيان المدمج حديثًا فرصة أكبر للوصول إلى قطاع كبير من المستخدمين وتوسيع نطاق التواجد عالميًا؛ بفضل التراخيص التي يتميز بها. وأخيرًا، لدى القيادة المشتركة قناعة راسخة بأهمية التكامل الثقافي القوي. وهذا بالنسبة لي أساس التوافق المثالي الذي يجعلني متفاءل جدا".

من المقرر أن يتم نشر التوقعات المالية الجديدة والتغطية البحثية للمجموعة المشتركة في الوقت المناسب. ومن المتوقع أن يكتمل الاندماج في الربع الثاني من عام 2024 وفي انتظار خضوعه للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة، والتغيير في الهيكل الرقابي الرئيسي الذي من المتوقع له أن يتم خلال إطار زمني من 3 إلى 6 أشهر. سوف يلتزم الطرفان بمتابعة الإدراج في بورصة ناسداك كما أُبلغ السوق في أواخر عام 2021، والذي تم إيقافه بسبب ظروف السوق غير المواتية. سيتم تقييم الاهتمام المحتمل من قبل شركات التأمين خلال الأشهر التالية للإغلاق.

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