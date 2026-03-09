أعلنت الفطيم BYD السعودية، الموزع الرسمي لعلامة BYD، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقنيات السيارات الكهربائية، عن افتتاح ثلاث صالات عرض جديدة ومتكاملة الخدمات في كلٍ من أبها وخريص والظهران مول، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسّع خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف تعزيز حضورها في السعودية وفي خطوة تعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق الوصول إلى حلول النقل المُستدام في مختلف مناطق المملكة. ويأتي افتتاح صالات العرض بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتُعد هذه الافتتاحات إضافة نوعية إلى شبكة BYD المُتنامية في السعودية، والمتواجدة حالياً في الرياض وجدّة والدمام، بما يعزّز حضور العلامة التجارية وانتشارها على مستوى المملكة. وتم افتتاح صالة "أبها" الجديدة كمرفق مُتكامل 3S يجمع بين خدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار تحت سقف واحد. ومن المقرر أن تبدأ صالة "خريص" عملياتها قريباً، فيما تعد صالة "الظهران مول" الأولى من نوعها داخل مركز تسوق، لتقدم تجربة عرض متطورة وعصرية للعملاء. وتهدف هذه الصالات إلى تقديم تجربة سلسة ومريحة للعملاء، بما يدعم انتقال المملكة نحو تبنّي مركبات الطاقة الجديدة.

ويأتي هذا التوسع امتداداً لاستراتيجية "أقرب إليكم" التي تتبناها الفطيم BYD السعودية، والهادفة إلى تعزيز القرب من العملاء في مختلف مناطق المملكة، وتسهيل الوصول إلى خدمات ما بعد البيع، والدعم الفني، والاستشارات المتخصصة، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبالاً متزايداً على القرارات المدروسة والاستثمارات طويلة الأمد.

وتستهدف العروض الرمضانية الحصرية مختلف فئات المجتمع في المملكة، حيث تشمل تحمّل 15% ضريبة القيمة المضافة أو تحمّل حتى 9 أقساط عن العملاء على طرازات مختارة*، بما يعكس حرص الشركة على تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء خلال هذا الموسم المميز.

وصرّح جيروم سايقوت، المدير التنفيذي لشركة الفطيم BYD السعودية، قائلًا: "يسرّنا أن نكشف عن صالات العرض الجديدة في أبها والظهران مول، وقرب افتتاح صالة عرض خريص بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وهي خطوة تعكس التزامنا بتقريب حلول التنقل المتقدمة من عملائنا، وتقديم عروض رمضانية مدروسة تُمكّنهم من اتخاذ قرار الشراء بثقة وراحة. وهذه المراكز الجديدة تجسد تركيزنا على الابتكار، وجودة الخدمة، وتجربة اقتناء سلسة."

وتتيح المراكز الجديدة للعملاء فرصة الاطلاع على محفظة BYD المتنامية من سيارات الطاقة الجديدة التي تجمع بين التصميم العصري، وتقنيات السلامة المتقدمة. وسيتمكن الزوار من استكشاف الطرازات عن قرب، وحجز تجارب القيادة، والحصول على إرشادات من خبراء مُتخصصين، علاوة على خيارات تمويل مرنة تلائم احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

وأضاف سايقوت: "من خلال الجمع بين التقنية المتطورة والخدمات الذكية، فإننا نعزز وجود BYD في المملكة العربية السعودية ونجعل مستقبل النقل متطوراً ومتاحاً للجميع".

ومن خلال تقريب حلول النقل الكهربائي من كافة فئات المُجتمع في مختلف مناطق السعودية، تواصل BYD توسيع منتجاتها وخدماتها في جميع أنحاء المملكة، مما يضمن استفادة العملاء من سهولة الوصول إلى المبيعات والخدمات وقطع الغيار، والدعم من الفنيين المعتمدين وفريق ما بعد البيع المتخصص، وفرص تجربة قيادة المركبات ومعرفة المزيد عن المنتجات، بالإضافة إلى توفير الاستشارات وإرشادات التمويل التي تركز على تلبية احتياجات العملاء.

ويجسد هذا التوسع التزام BYD العميق بدعم رؤية السعودية 2030، تحت شعار "رؤيتان، مُستقبل واحد"، حيث تعمل الشركة كشريك استراتيجي في تمكين المملكة من أن تكون مركزاً رائداً لحلول التنقل بالطاقة الجديدة في الشرق الأوسط، وتعزيز جودة الحياة، والحد من الانبعاثات، ودعم الابتكار التقني.

ومن خلال تعزيز حضورها في مناطق حيوية مثل أبها بما تتميز به من بيئة طبيعية فريدة، وخريص كموقع استراتيجي في شبكة التنقل، والظهران بوصفها أحد أهم مدن المنطقة الشرقية بالمملكة، تواصل BYD توسيع نطاق حلولها الذكية والنظيفة بما يتماشى مع تطلعات المجتمع السعودي اليوم ومستقبل التنقل غداً.

لمزيد من المعلومات حول تفاصيل المواقع، وتجارب القيادة، والاستفسارات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

https://www.byd.sa/ar

