دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Bybit، ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، عن إدخال عملة USDe، الضمان الهامشي الرائد والمستقر المدعوم ببرنامج مكافآت متميز، إلى منصتها. وتتوّج هذه الخطوة إنجازاً هاماً، إذ تمكن المتداولين من إدارة ضماناتهم مع الحصول على مكافآت وتحقيق العائدات.

ويمثل هذا التكامل الاستراتيجي بين Bybit وEthena خطوة طموحة تسعى لرسم ملامح جديدة لمشهد العملات المستقرة في قطاع العملات الرقمية. ويقدم تبني Bybit لعملة USDe التابعة لـ Ethena فصلاً جديداً في مشهد التداول وإدارة الضمانات.

وفي هذا السياق، قال بن تشو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع Ethena، والتي تمكننا من الاستفادة من خبراتهم لدفع عجلة الابتكار في القطاع. وعبر تفعيل تكامل عملة USDe مع منصتنا، نغتنم العديد من المزايا الاستراتيجية الاستثنائية لتعزيز واستشراف منظومة أكثر حيوية ومرونة للعملات الرقمية. ونتطلع قدماً للمشاريع الطموحة التي سترسي دعائمها هذه الشراكة، والأثر الإيجابي الذي ستقدمه لمستخدمينا ومجتمع العملات الرقمية عموماً".

من جانبه قال جاي يونج، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Ethena Labs: "يمثل تكامل Ethena مع Bybit خطوة طموحة لتعزيز حالات استخدام عملة USDe. ولاشك أن تقديم USDe كضمان عبر منصة Bybit، والتي تعتبر أحد أهم منصات المشتقات المالية في عالم العملات الرقمية، سيطلق المرحلة التالية من مسيرة نمو هذه العملة المستقرة، وسيعزز قدرتها على الاستمرار بالمنافسة في مشهد هيمنة العملات المستقرة الحالية، وذلك عبر منتج ثوري مصمم خصيصاً لجميع المهتمين بعالم العملات الرقمية".

ومن أبرز مزايا هذه الخطوة:

الاستفادة من عمليات توزيع يومية للمكافآت تصل إلى 20% من معدل العائد السنوي، إلى جانب نسبة لافتة تبلغ 90% من معدل قيمة الضمان.

يمكن للمستخدمين الحصول على المكافآت بكل سهولة من خلال الاحتفاظ بأصول من عملة USDe، بما يحد من الحاجة للاعتماد على آليات الاحتفاظ.

سيتلقى المستخدمون مكافآتهم يومياً في تمام الساعة 6:00 صباحاً بالتوقيت العالمي المنسق وستصل إلى حسابات التمويل لديهم، دون أي حد أدنى للاحتفاظ بالعملات.

يمكن للمستخدمين إتمام عمليات البيع والشراء دون رسوم بعملتي USDe وUSDT، وUSDe وUSDC في أزواج التداول الفور ي.

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