الاتفاقية تدعم جهود كوندور في تقييم الفرص الصناعية والتجارية في فرنسا

باريس، فرنسا: وقّعت شركة كوندور للتكنولوجيا غير الفتاكة، التابعة لمجموعة ايدج والمزود العالمي الرائد للحلول الدفاعية الأقل فتكاً، مذكرة تفاهم مع Business France خلال معرض Eurosatory 2026 في باريس. وحضر حفل مراسم التوقيع سعادة السفير الفرنسي لدى البرازيل، إيمانويل لينين، إلى جانب قيادات عليا من الطرفين. وتمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة ضمن استراتيجية كوندور للتوسع الدولي، كما تدعم رؤية مجموعة ايدج لتعزيز حضورها الصناعي والتكنولوجي والتجاري في أوروبا من خلال الشراكات الاستراتيجية والقدرات المحلية.

ويرسي إطار التعاون الجديد أسس شراكة تهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي والتكنولوجي والتجاري بين كوندور ومنظومة الدفاع والأمن الفرنسية. كما يدعم تقييم الشركة للفرص المستقبلية للتوسع والانخراط طويل الأمد في فرنسا وأوروبا، بما يشمل فرص استثمارية محتملة تستهدف تطوير القطاع الأمني في فرنسا. وتعكس المبادرة كذلك التزاماً مشتركاً بين كوندور وBusiness France بتعزيز التعاون بين البرازيل وفرنسا في قطاعي الدفاع والأمن، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير التعاون الصناعي وتبادل الخبرات.

وتُعد فرنسا من أهم الأسواق الاستراتيجية لـ كوندور في أوروبا. فقد حافظت الشركة، على مدى عدة سنوات، على عقود قائمة مع قوات الأمن الفرنسية، حيث زودت جهات إنفاذ القانون في فرنسا، بما في ذلك الدرك الوطني الفرنسي والشرطة الوطنية الفرنسية، بعشرات الآلاف من الذخائر الأقل فتكاً وحلول أخرى غير فتاكة. وقد دعمت هذه التوريدات عمليات حفظ النظام العام وإنفاذ القانون، وأسهمت في تعزيز ممارسات أمنية حديثة ومتناسبة.

نبذة عن كوندور

تُعد كوندور للتكنولوجيا غير الفتاكة واحدة من أبرز الشركات العالمية المصنعة للتقنيات غير الفتاكة والحلول الأقل فتكاً، المخصصة لجهات إنفاذ القانون والأمن العام والمؤسسات الإصلاحية والقوات العسكرية وقوات العمليات الخاصة. وتتخذ كوندور من البرازيل مقراً رئيسياً لها، وتمارس عملياتها على مستوى العالم، حيث تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 85 دولة، وتقدم محفظة شاملة تشمل العوامل الكيميائية والذخائر الصدمية والذخائر النارية/الدخانية وأجهزة الصعق الكهربائي ومنصات الإطلاق والحلول العملياتية المتكاملة.

نبذة عن Business France

تُعد Business France الوكالة الوطنية الفرنسية المعنية بدعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي. وتعمل الوكالة على الترويج للشركات الفرنسية في الخارج، وتسهيل مشاريع الاستثمار الدولي في فرنسا وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الدولية والمنظومة الصناعية الفرنسية.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

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