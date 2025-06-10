عادل الحماد: نُمكّن موظفينا عبر التجربة المباشرة وتبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون الداخلي

يوسف أكبر Boubyan Gig:يُعيد تعريف مفهوم التطوير المهني

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق مبادرة Boubyan Gig، المنصة الداخلية والمبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، والتي تتيح لموظفي البنك الدخول في تجارب مهنية قصيرة المدى داخل إدارات البنك المختلفة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز فرص التطوير الذاتي، وتوسيع المدارك وتبادل المعرفة ضمن بيئة عمل مرنة وداعمة.

توفر Boubyan Gig لموظفي البنك إمكانية التقديم على مشاريع قصيرة المدى تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم، بما يمنحهم مساحة فريدة للتعلّم العملي، وفتح آفاق جديدة لتطويرهم داخلياً وخارج إطار مهامهم اليومية. كما تساهم المبادرة في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعاون والتنوّع والتكامل، وتُسهم في خلق بيئة تُشجّع على فهم التصورات المختلفة، وتطوير العلاقات الداخلية، وتعزيز التفاعل بين فرق العمل.

**تجربة فعلية تُسهم في بناء القدرات

وفي هذا السياق، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد "تُجسّد Boubyan Gig امتدادًا لرؤية بوبيان في الاستثمار برأس المال البشري، من خلال بناء ثقافة داخلية تقوم على التعاون والتكامل وتبادل المعرفة. ومن هنا جاءت فكرة المنصة لتُكوّن مساحة ديناميكية تتيح للموظفين خوض تجارب عملية في إدارات مختلفة، تتوافق مع مهاراتهم وتعزز تطوير قدراتهم في سياق فعلي وليس نظري فقط."

وأضاف أننا على يقين بأن هذه المبادرة ستفتح آفاقًا مهنية جديدة أمام كوادرنا، وستُسهم في دعم طموحاتهم القيادية وتعزيز دورهم المحوري في مسيرة البنك، مشيراً إلى أن إلى Boubyan Gig تُعيد رسم العلاقة بين إدارات البنك، من خلال خلق مساحات مشتركة للتكامل وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات المؤقتة عبر حلول مرنة قائمة على التعاون الداخلي، وتحقيق التوازن الوظيفي وتعزيز الابتكار داخل بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الأداء وجودة النتائج.

وأوضح الحماد أن تستند Boubyan Gig إلى مفهوم اقتصاد المهام (Gig Economy)، الذي يُعد أحد أبرز التوجّهات الحديثة في بيئات العمل حول العالم، غير أن تفرّد بوبيان يكمن

في قدرته على تكييف هذا المفهوم العالمي وتطبيقه ضمن بيئة مصرفية محلية، ليتحوّل إلى أداة استراتيجية فعالة لتطوير المهارات وتعزيز ديناميكية الأداء المؤسسي.

** التطوير المهني لا يقتصر على التدريب فقط

من جانبه قال نائب المدير العام لمجموعة الموارد البشرية يوسف أكبر "نحن لا ننظر إلى Boubyan Gig كمجرد منصة للمهمات، بل كأداة استراتيجية لتشكيل بيئة عمل شاملة، داعمة، ومتجددة، فالتطوير المهني لا يأتي فقط عبر التدريب أو التقييم، بل من خلال الانخراط في تجارب فعلية داخل إدارات أخرى، والتعرّف على سياقات عمل جديدة."

وأضاف أن من خلال هذه الطريقة نُعزّز مرونة موظفينا ونمكّنهم من توسيع دائرة مهاراتهم وقدراتهم بشكل ملموس، ففي الوقت الذي لا تزال بعض المؤسسات تُقيّم جدوى مفاهيم العمل المرن، فإن بنك بوبيان يخطو بثقة نحو تطبيق فعلي ومنظّم لهذه المفاهيم، في إطار استراتيجي يعكس التزامه المستمر بتوفير بيئة عمل تلبي تطلعات الجيل الجديد من الموظفين، وتدعم طموحاته نحو النمو والتميز المهني.

وأوضح أكبر "في بوبيان، نعمل بصورة مستمرة على استكشاف كل ما هو جديد من مبادرات وتوجهات في عالم الموارد البشرية، وندرس أبعادها وإمكانية تطبيق الأنسب منها بما يتماشى مع بيئة عملينا، معتمدين على أفضل المعايير العالمية في التطوير المهني. ومن هنا المنطلق نحرص على إشراك موظفينا في تجارب عملية حقيقيةن وفتح قنوات تواصل فعالة مع فرق عمل متنوعة، ليُصبح التطوير جزءاً من الثقافة اليومية، لا مجرد محطة مؤقتة."

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