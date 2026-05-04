دبي، الإمارات العربية المتحدة – في إطار الحراك الوطني الذي يشهده معرض اصنع في الإمارات 2026، والذي يرسّخ مكانته كمنصة رائدة لتحويل الطموحات الصناعية إلى واقع إنتاجي واسع النطاق، أعلنت شركة "بوبين"، المتخصصة في التسويق الرقمي المتكامل، عن مشاركتها المرتقبة في الحدث، الذي يُقام في مركز أدنيك أبوظبي.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو تسريع التحول الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، حيث تسعى «بوبين» إلى توظيف خبراتها الرقمية لدعم الشركات الصناعية وتمكينها من النمو والتوسع والتصدير عبر استراتيجيات تسويقية قائمة على البيانات والتقنيات المتقدمة. كما تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بدورها كشريك استراتيجي في ربط الابتكار التكنولوجي بالتنفيذ العملي، بما يخدم مستهدفات الاستراتيجية الصناعية للدولة.

وخلال مشاركتها، تستعرض "بوبين" مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة التي تجمع بين الإبداع والتحليل الذكي للبيانات، بهدف دعم المؤسسات الصناعية في بناء حضور تنافسي قوي، وتعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، وتطوير تجارب رقمية متكاملة تسهم في تعظيم العائد على الاستثمار. كما تتطلع الشركة إلى تبادل المعرفة مع نخبة من الخبراء وقادة القطاع، واستكشاف فرص تعاون جديدة تدعم نمو المنظومة الصناعية المحلية وتعميق سلاسل القيمة.

وفي هذا السياق، قال شادي عبد الهادي، المدير التنفيذي لشركة "بوبين": تمثل مشاركتنا في "اصنع في الإمارات 2026" فرصة استراتيجية للانخراط في واحدة من أهم المنصات الوطنية التي تجمع بين الطموح الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة. نؤمن بأن التسويق الرقمي أصبح ركيزة أساسية في تمكين القطاع الصناعي من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، ونسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تدعم هذا التوجه وتسهم في تحقيق نمو مستدام."

وأضاف عبدالهادي: أن الشركة تواصل التزامها بدعم مسيرة التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تطوير حلول تسويقية متقدمة تعزز تنافسية الصناعات الوطنية، وتواكب تطلعات دولة الإمارات في بناء قاعدة صناعية متقدمة وقادرة على المنافسة عالمياً.

