الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلن البنك التجاري الدولي (CBI)، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استثماره في Boomitra، شركة التطوير الرائدة لمشاريع الكربون والفائزة بجائزة Earthshot، بهدف تعزيز الاستثمار في مبادرات الزراعة التجديدية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وذلك عن طريق استخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين المجتمعات الزراعية وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.

وسيساهم هذا الاستثمار من البنك التجاري الدولي في دعم جهود شركة Boomitra الهادفة إلى الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية المتطورة ومن تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس مستويات احتجاز الكربون في التربة. وسيعمل هذا النهج المبتكر على تعزيز صحة التربة وزيادة غلّة المحاصيل الزراعية، مع توليد أرصدة كربون توفر حوافز مالية للمزارعين.

وانسجاماً مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة نحو إنشاء أنظمة زراعية أكثر استدامة وذكاءً من الناحية المناخية، يؤكد هذا الاستثمار على التزام البنك التجاري الدولي بالاستدامة، مع تركيزه على المبادرات المؤثرة والمدعومة بالتكنولوجيا، والتي تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.

وتعليقاً على هذا الإعلان، صرح السيد جيوفاني إيفردوين، المسؤول الرئيسي للاستراتيجية والابتكار في البنك التجاري الدولي، بقوله: "يعكس استثمارنا في شركة Boomitra حرصنا على اعتماد الحلول المبتكرة؛ حيث يؤكد إدراج الشركة ضمن قائمة مجلة "تايم" للشركات الأكثر تأثيراً في عام 2024، على مستوى الابتكار الذي تتميز به هذه المنطقة. ونحن واثقون بأن شراكتنا مع Boomitra ستعزز ممارسات الزراعة المستدامة وتساهم في تأمين سبل العيش للمزارعين في المنطقة على المدى الطويل. كما ندرك أن التعاون والحوار المفتوح أمران بالغا الأهمية للاستفادة من الإمكانات التحولية للذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات المناخ، إنّ التزامنا بتحقيق الأثر الإيجابي على بلدنا ومجتمعنا وبيئتنا يدفعنا إلى دعم التقنيات الرائدة التي تسرع التقدم والوصول إلى مستقبل مستدام ".

ومن جانبه، قال آديث مورثي، الرئيس التنفيذي لشركة Boomitra: "نحن سعداء بشراكتنا مع البنك التجاري الدولي الذي تنسجم رؤيته مع طموحاتنا نحو تسخير الابتكار في إحداث تغيير هادف. وسيمكننا هذا الاستثمار من توسيع نطاقنا وتأثيرنا، وإدخال ممارسات الزراعة التجديدية إلى مزيد من مجتمعات الجنوب العالمي، ودعم جهود المزارعين الرامية إلى تعزيز صحة التربة والقدرة على التكيف مع المناخ".

والجدير بالذكر أن استثمار البنك التجاري الدولي في شركة Boomitra يأتي في الوقت المناسب حيث يتزامن مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى معالجة التحديات البيئية؛ مثل ندرة المياه وتدهور الأراضي، والذي يؤثر على نسبة 70% من الأراضي الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الإطار، ستساهم الشراكة مع Boomitra في دعم الجهود القائمة حالياً لتمكين الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في استعادة صحة التربة. ومن خلال المساهمة في هذه المبادرات المحورية، يعزز البنك التجاري الدولي مساهماته في تطوير الحلول المستدامة التي ترسخ مكانة دولة الإمارات الرائدة على مستوى العالم في الابتكار التكنولوجي، وتدعم نهجها الاستباقي في رعاية البيئة وتعزيز القدرة على التكيف.

نبذة عن البنك التجاري الدولي

يعد البنك التجاري الدولي (CBI) أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمكرسة لتمكين الشركات والأفراد من خلال حلول مصرفية مبتكرة وشخصية تركز على النموّ. تأسس البنك التجاري الدولي في عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي، ويقدم مجموعة متنوعة من التي تشمل الحلول المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية. وبفضل قدراته المبتكرة، يتيح البنك خدمات مصرفية مخصصة تساعد العملاء على تحقيق طموحاتهم. البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وخاضع لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).

وتقديراً لدور البنك التجاري الدولي وتركيزه على العملاء وحرصه على ريادة الابتكار في القطاع المصرفي، حصل البنك على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الرئيس التنفيذي للعام (الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط) والبنك الأكثر ابتكارًا للعام في جوائز الذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية في الشرق الأوسط. كما حظي البنك بالتكريم لابتكاراته المتميزة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، وفاز بعدة جوائز "ستيفي" وجائزة "ستيفي" الذهبية للابتكار في تطوير التكنولوجيا (الخدمات المالية).

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني CBI@edelmansmithfield.com

نبذة عن Boomitra

Boomitra هي شركة رائدة في تطوير مشاريع الكربون في التربة على المستوى الدولي، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد. وتعمل Boomitra إلى جانب منظومة من الشركاء الدوليين، على تزويد كل مزارع ومربي ماشية بالمعدات اللازمة لزيادة كربون التربة وغلّة المحاصيل الزراعية، مع تأمين دخل إضافي من خلال أرصدة الكربون. وفازت Boomitra بجائزة Earthshot لعام 2023، ويستفيد من مشاريعها أكثر من 150 ألف مزارع في أربع قارات، وتغطي أكثر من 5 ملايين فدان. وبالتعاون مع 100 شريك عالمي، أزالت Boomitra ، 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.boomitra.com

-انتهى-

#بياناتشركات