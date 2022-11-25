· إلى جانب سيارتي BMW 7 Series الجديدة وBMW i7، يقدم المركز مجموعة كاملة من السيارات الفاخرة التي تشمل BMW X7 وBMW 8 Series.

· استخدام الألمنيوم المصنوع في الإمارات في سيارة BMW 7 Series الجديدة، وذلك عقب الشراكة العالمية بين مجموعة BMW والإمارات العالمية للألمنيوم.

· سيسهم استخدام الألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تقليل الانبعاثات الكربونية لمجموعة "BMW" بمعدل 2,5 مليون طن خلال 10 سنوات.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لمجموعة BMW في دبي، والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاق سيارة الفئة 7 من BMW وسيارة BMW i7 الجديدتين كلياً. كما طرحت الشركة بالتزامن مع هذا الإعلان تشكيلة كاملة من السيارات الفاخرة، مثل BMW X7 الجديدة وسيارة BMW 8 Series الجديدة.

تتمتع سيارة الفئة 7 من BMW الجديدة بمجموعة من الخيارات والوظائف المتقدمة، وقد تم إعادة تصور وتصميم هذه السيارة لتعكس ملامح معاصرة، ما يجعلها تمثل فصلاً جديداً في قصة هذا الطراز العريق، الذي تم إطلاقه لأول مرة منذ 45 عاماً.

وينضم إلى سيارة الفئة 7 من BMW الجديدة في هذا الإعلان، السيارة المتألقة BMW i7 الكهربائية كلياً. تتمتع هذه السيارة الجديدة بمدى قيادة ممتاز لكل عملية شحن كاملة يصل إلى 625 كم، كما أنها توفر حلول تنقل مستدامة، إذ تعتمد على مصادر مستدامة لمواد التصنيع، كاستخدامها لألواح ألمنيوم أنتجت باستخدام طاقة كهروضوئية، من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لذلك من المتوقع أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمجموعة BMW بنحو 2,5 مليون طن خلال 10 سنوات القادمة.

وبما أنها تعتمد في تصنيعها على نهج تكنولوجي مفتوح، تتوفر BMW 7 Series الجديدة في الإمارات إما كسيارة كهربائية تعمل على البطارية أو كسيارة تقليدية. وبغض النظر عن نوع مجموعة نقل الحركة التي يختارها العميل، تضمن له هذه السيارة أعلى مستويات التطور والراحة والأداء، وهي السمات المميزة المرادفة لعلامة BMW التجارية.

تجسد سيارة الفئة 7 من BMW الجديدة، المظهر القوي والحصري من جميع الزوايا، فيما تعكس سيارة BMW i7 الفخامة والرفاهية المبتكرة، حيث تضفي المصابيح الأمامية الكريستالية من BMW تأثيراً ضوئياً لا مثيل له، وتقدم تجربة قيادة متميزة ورحابة استثنائية مع الحفاظ على أهداف مجموعة BMW التي تتمثل في مواكبة معايير حلول التنقل المستدام والصديقة للبيئة.

وفي تعليق له، قال أيهان أولسر، الرئيس التنفيذي في المركز الميكانيكي للخليج العربي: "يسعدنا إطلاق سيارة الفئة 7 من BMW وأول سيارة BMW i7 كهربائية بالكامل. نشهد اليوم فصلاً جديداً في عالم سيارات BMW الفاخرة، ويسعدنا في المركز الميكانيكي للخليج العربي أن نساهم في رسم ملامح مستقبل السيارات العصرية".

وأضاف: "تعد سيارة الفئة 7 من BMW نموذجاً فائقاً يحمل تراثاً متأصلاً في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم على حد سواء. إلى جانب تقديم سيارة BMW i7 الكهربائية بالكامل، يسعدنا أيضاً الاستمرار في تقديم السيارات الفاخرة من الفئة السابعة الجديدة، كما أننا فخورون بأن نساهم في إطلاق حقبة جديدة لهذا القطاع المهم من السيارات مع التركيز على الاستدامة والتطور التكنولوجي اللذين يمثلان أساس منهجيتنا".

تتوفر الفئة السابعة الجديدة الآن للطلب المسبق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة -https://www.bmwoffers/thenew7-dubai.com/online/.

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نبذة عن المركز الميكانيكي للخليج العربي: الوكيل والمورد الحصري لمجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية

قدم المركز الميكانيكي للخليج العربي لمدة تزيد على 44 سنة، منتجات وخدمات متميزة لعملائه في مجال السيارات باعتباره الوكيل والمورد الحصري لسيارات مجموعة BMW وعلامة Motorrad في دبي والشارقة والإمارات الشمالية. تأسس المركز الميكانيكي للخليج العربي عام 1976، وأصبح الآن واحداً من أهم الأسواق لمجموعة BMW الشرق الأوسط.

يلتزم المركز الميكانيكي للخليج العربي تجاه المجتمعات التي يقدم خدماته فيها، ويتجلى ذلك من خلال دعم الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تعزيز إمكانات المنطقة. وتأكيداً على هذا الالتزام، كان المركز الميكانيكي للخليج العربي يتولى رعاية غالبية الفعاليات التي تشمل الجولف والتنس والرجبي والفنون. وإلى جانب ذلك، عمل الوكيل على بناء علاقة طويلة الأمد مع شرطة دبي، والتي وظفت من خلالها مزايا BMW ConnectedDrive المبتكرة للمساعدة في تحسين السلامة على الطرق.