تم أعلان الشراكة خلال معرض باريس الجوي، لتضع معيارًا جديدًا لتجربة سفر سلسةومركّزة على الضيف، تجمع بين راحة التنقل الأرضي وضيافة الأجواء.

سيتمكن الضيوف المؤهلون من الاستمتاع بخدمة نقل مجانية وفاخرة بين مطار الملك خالد الدولي ومواقع ضمن نطاق 50 كيلومترًا.

يمكن لضيوف طيران الرياض أيضًا حجز خدمات النقل من بلاك لاين بشكل منفصل حول العالم، كجزء مدمج في رحلتهم.

باريس والرياض – أعلنت شركة طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Blacklane الألمانية، المتخصصة في خدمات النقل الفاخر، وذلك خلال مشاركتها في معرض باريس للطيران 2025. وقد جرى الإعلان الرسمي عن الشراكة في تدشين مختلف أمام طائرة طيران الرياض من نوع ايرباص A321 التي تأتي ضمن طلبات أسطول الشركة البالغ عدده 182 طائرة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تجربة السفر والضيافة المتكاملة للضيوف المسافرين على متن رحلات طيران الرياض، وبعد أن بدأت "بلاك لاين" مؤخراً تقديم خدماتها في مدينة الرياض، سيحظى ضيوف طيران الرياض من المسافرين الدوليين في درجتي "بزنس إيليت" و"الأعمال"، إضافة إلى أعضاء برنامج الولاء المؤهلين، بخدمة توصيل فاخرة مجانية ضمن نطاق 50 كيلومتراً من مطار الملك خالد الدولي، وذلك عبر سيارات راقية وأنيقة. وستكون الخدمة مدمجة ضمن منصة حجز طيران الرياض، حيث يمكن للضيوف المؤهلين حجز خدمة النقل كجزء من رحلتهم، إضافة إلى إمكانية استخدام خدمات "بلاك لاين" في تنقلاتهم داخل المدينة، أو بين المدن، أو للتنقل من وإلى المطارات، سواء في الرياض أو في أي من وجهات طيران الرياض حول العالم.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، قائلاً:

"تعكس شراكتنا مع ’ بلاك لاين‘التزامنا بتقديم الضيافة السعودية بمعايير عالمية لضيوفنا الكرام. ولقد كشفنا مؤخراً عن تصاميم مقاعد ’ بزنس إيليت‘ و’الأعمال‘ الأنيقة، وهذه الشراكة تمثل خطوة تالية في الوفاء بوعودنا لتقديم تجربة سفر فاخرة واستثنائية من البداية حتى النهاية. حيث أن طيران الرياض وبلاك لاين علامتان تقدّمان أعلى مستويات الاهتمام بالضيوف، وستوفران معاً تجربة سفر متكاملة من بداية الرحلة حتى الوصول"

ومن جانبه، قال الدكتور ينس وولترف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Blacklane:

" هذه الشراكة تتجاوز كونها خدمة، بل هي وعد حقيقي. معاً، ستوفر طيران الرياض وبلاك لاين للضيوف تجربة مصممة بعناية، تتسم بالموثوقية والرقي والعناية الصادقة. ونتطلع للترحيب بضيوف طيران الرياض وضمان أن تكون كل لحظة في رحلتهم فريدة ولا تُنسى".

وستوفر سيارات "بلاك لاين" من الفئة الأولى، والمزودة بسائق خاص، لضيوف طيران الرياض تجربة فائقة عبر خبرتها المحلية واهتمامها بالتفاصيل.

وتسعى بلاك لاين، التي تنمو بوتيرة سريعة، أكثر من 400 موظف في مراكزها العالمية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من شركاء القيادة الذين يضمنون لكل ضيف تجربة استثنائية لا تُنسى. حيث تعمل بلاك لاين في أكثر من 50 دولة و500 مدينة حول العالم، وتمكنت من بناء سمعة موثوقة بين شركات السفر الفاخر العالمية والعلامات التجارية الكبرى والأفراد الباحثين عن التميز. كما تقود الشركة الابتكار في مجال النقل المستدام من خلال التحول إلى الكهرباء، وتدريب الكوادر، وتقديم تقنيات رائدة في هذا المجال.

نبذة عن طيران الرياض

هو الناقل الوطني الجديد و المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، حيث يتبنى أحدث التقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران. بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر استثنائية تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030.

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