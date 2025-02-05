دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت BitGo "بيتغو"، الشركة الرائدة في توفير البنية التحتية لحلول الأصول الرقمية، اليوم عن حصول فرعها في دبي، "بيتغو كاستودي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، على موافقة مبدئية من قبل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لمزاولة خدمات الأصول الافتراضية، مما يمكنها من تقديم خدمات الحفظ المتخصصة. يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة في توسيع نطاق خدمات الحفظ المتوافقة مع أعلى المعايير التنظيمية العالمية التي تقدمها الشركة في مجموعة من الأسواق المالية الرائدة حول العالم.

وبعد حصولها على الترخيص الكامل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية، ستتمكن شركة "بيتغو كاستودي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، من تقديم خدمات حفظ آمنة وفعالة إلى عملائها من الأفراد والمؤسسات في دبي. يؤكد هذا الإنجاز مجدداً التزام الشركة الدائم بتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، حيث تسعى لتلبية احتياجات العملاء المتنامية في مجال الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم.

في هذه المناسبة، أشار بين تشوي، المدير العام لشركة بيتغو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مكانة دبي الرائدة في قطاع الأصول الرقمية، معربًا عن حماس شركته للمساهمة في هذا النمو. ووصف هذا الإعلان بأنه علامة فارقة في مسيرة الشركة، مؤكدًا أن خدمات الحفظ المبتكرة التي تقدمها الشركة ستلبي احتياجات السوق المتزايدة وتضيف قيمة حقيقية لعملائها.

يتماشى التزام BitGo بأعلى معايير الأمان والامتثال مع الأطر التنظيمية الصارمة التي وضعتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والتي تهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز نزاهة وشفافية السوق. وقد ساهمت هذه الأطر المبتكرة في جعل دبي الوجهة الأمثل لتوسع الشركة في المنطقة.

لمحة عن شركة BitGo

BitGo هي شركة رائدة في توفير البنية الأساسية لحلول الأصول الرقمية؛ إذ تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة، بدءًا من الحفظ الآمن، والتخزين، والمحافظ، والتداول، وصولاً إلى التمويل والتسوية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية التنظيمية. تأسست الشركة عام 2013، وتركز منذ ذلك الحين على تلبية احتياجات عملائها من المؤسسات في قطاع الأصول الرقمية.

تسعى الشركة جاهدة إلى تطوير الخدمات المالية الرقمية وتقديمها لعملائها في أي وقت طوال أيام الأسبوع ومن أي مكان في العالم. وكشركة رائدة في مجال الأصول الرقمية، توفر BitGo البنية التحتية التشغيلية الآمنة والفعالة لأكثر من 1500 من عملائها من المؤسسات في 50 دولة حول العالم، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية، وبورصات ومنصات العملات المشفرة الرائدة في العالم. كما تتولى الشركة تأمين ما يقارب 20% من إجمالي قيمة المعاملات التي تتم على شبكة بيتكوين. فضلاً عن ذلك، فهي أكبر جهة مستقلة لحفظ الأصول الرقمية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bitgo.com

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