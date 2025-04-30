دبي، الإمارات العربية المتحدة/ أعلنت BitGo "بيتغو"، الشركة الرائدة في توفير البنية التحتية لحلول الأصول الرقمية، عن حصول فرعها في دبي، «بيتغو كاستودي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية من قبل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مما يمكنها من تقديم خدمات حفظ الأصول الافتراضية وتخزينها. يأتي هذا الإعلان بعد حصول "بيتغو" على موافقة مبدئية في يناير 2025، مما يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة نحو التوسع عالميًا في تقديم حلول حفظ متوافقة مع أعلى المعايير التنظيمية لعملائها من المؤسسات.

ومع هذا الترخيص، ستتمكن «بيتغو كاستودي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، من تقديم خدمات حفظ آمنة وفعالة إلى عملائها من المستثمرين والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد الإنجاز مجدداً على التزام الشركة الدائم بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والأمان، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات الأصول الرقمية الموثوقة في المنطقة.

في هذه المناسبة، صرح بين تشوي، المدير العام لشركة بيتغو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نقدم في بيتغو أكثر الحلول أمانًا ومرونةً في مجال اقتصاد الأصول الرقمية؛ حيث نضع الالتزام بأعلى المعايير التنظيمية في صميم استراتيجيتنا وأعمالنا." وأضاف: "يمثل حصولنا على ترخيص سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة محورية تعزز مكانتنا كشريك موثوق للمستثمرين من المؤسسات، وتمكننا من تقديم خدماتنا الحائزة على جوائز من قلب دبي".

تشهد دبي نموًا متسارعًا لتصبح مركزًا عالميًا رائدًا للابتكار في مجال الأصول الرقمية، مما يجعلها موقعًا استراتيجيًا لتوسع شركة بيتغو في المنطقة.

إلى جانب تقديمها لخدمات الحفظ، تواصل شركة بيتغو ترسيخ مكانتها كمزود عالمي رائد لمنتجات وخدمات الأصول الرقمية، وقد عززت مكانتها مؤخرًا بتصدرها قائمة أكبر منصات الحفظ عالميًا، مع إجمالي أصول محفوظة بلغ 48 مليار دولار.

لمحة عن شركة BitGo :

هي شركة رائدة في توفير البنية الأساسية لحلول الأصول الرقمية؛ إذ تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة، بدءًا من الحفظ الآمن، والتخزين، والمحافظ، والتداول، وصولاً إلى التمويل والتسوية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية التنظيمية. تأسست الشركة عام 2013، ومنذ ذلك الحين تركز على تلبية احتياجات عملائها المتنامية في قطاع الأصول الرقمية. وبفضل حضورها العالمي الواسع عبر العديد من الكيانات الخاضعة للتنظيم، تقدم الشركة خدماتها لآلاف المؤسسات، بما في ذلك كبرى العلامات التجارية والبورصات والمنصات، إلى جانب ملايين المستثمرين الأفراد حول العالم. تعتبر BitGo بمثابة الركيزة التشغيلية للاقتصاد الرقمي، حيث تتولى حصة كبيرة المعاملات التي تتم على شبكة بيتكوين. فضلاً عن ذلك، فهي أكبر جهة مستقلة لحفظ الأصول الرقمية ومزود لخدمات الحفظ على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bitgo.com

-انتهى-

#بياناتشركات