[الرياض ] – أعلنت شركة حلول أعمال الخليج المحدودة، المزود الرائد للحلول التقنية في المملكة العربية السعودية، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع Binary Consulting Services الشركة المتخصصة في تطوير حلول التحول الرقمي للمؤسسات، وذلك في معرض "ليب 2025"، الحدث التكنولوجي العالمي الذي تستضيفه الرياض. وتمثل هذه المذكرة تعاوناً استراتيجياً من شأنه أن يُسهم في تسريع المبادرات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

وتم توقيع المذكرة رسمياً اليوم الخميس في المقر الرئيسي لـشركة حلول أعمال الخليج المحدودة في الرياض، من قبل كل من المهندس عبدالله الأصقه من شركة حلول أعمال الخليج المحدودة، ومن شركة Binary Consulting Services كل من مبارك الهاجري، المدير العام في المملكة العربية السعودية وجواد رحمن، الرئيس التنفيذي للشركة. وتؤكد هذه الشراكة التزام الطرفين إزاء تمكين الشركات وتوفير الحلول اللازمة لها لتحقيق التفوق في المجالات الرئيسية، مثل الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتخطيط موارد المؤسسات والأتمتة.

واعتماداً على هذا التعاون، ستعمل شركة حلول أعمال الخليج المحدودة و "Binary Consulting Services" معاً لتقديم الحلول المتكاملة والمتقدمة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات في المملكة العربية السعودية وخارجها. وبفضل الخبرة العميقة التي تتمتع بها شركة حلول أعمال الخليج المحدودة في مجال الأمن السيبراني وحلول الحوسبة السحابية وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إلى جانب الخبرة التي تمتلكها "باينري للخدمات الاستشارية" في تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأتمتة العمليات الروبوتية، ستوفر هذه الشراكة حلولاً رقمية شاملة، من شأنها أن تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير الأعمال.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال مبارك الهاجري، المدير العام لشركة "Binary Consulting Services" في المملكة العربية السعودية: "يسعدنا الانضمام إلى شركة حلول أعمال الخليج المحدودة لدفع عجلة التحوّل الرقمي في المنطقة. إننا على يقين تام من أن هذا التعاون سيضمن لنا الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة، ما سيؤدي إلى تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاج إليها لتحسين عملياتها، ودعم عمليات اتخاذ القرارات، وتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل".

من جهته، قال المهندس عبدالله الأصقه من شركة حلول أعمال الخليج المحدودة: "إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع "Binary Consulting Services" تعكس استثمارنا الشامل في تقديم حلول تقنية مبتكرة وتحويلية لعملائنا. ويتمثل الهدف من خلال هذه المذكرة في تعزيز مرونة الأعمال، وتقديم حلول مصممة خصيصاً، وضمان قيمة حقيقية لعملائنا عن طريق الجمع بين خبراتنا. ومع مواصلتنا رحلتنا الهادفة إلى إعادة تعريف ما تمثله شركتنا، سنظل محافظين على التزامنا إزاء دفع وتيرة الابتكار والتميز، وهذا ما تجسّده شراكتنا مع "Binary Consulting Service".

يشار إلى أن شركة حلول أعمال الخليج المحدودة و "Binary Consulting Services" تتمتعان بمكانة مثالية ستمكّنهما من الإسهام في رسم معالم مستقبل التكنولوجيا المؤسسية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يُمثل خطوة بارزة في رحلة التحول التي تنتهجها شركة حلول أعمال الخليج المحدودة.

نبذة عن " Binary Consulting Services": قيادة التحول الرقمي بالاعتماد على الحلول المتطورة

تعد "Binary Consulting Services" شركة استشارية رائدة في مجال التكنولوجيا، كما أنها متخصصة في تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء والمجموعة المتكاملة Microsoft Dynamics 365، وأتمتة العمليات الروبوتية، والمشتريات الإلكترونية، ومنصة البرمجية السحابية لإدارة المشتريات والإنفاق iValua، والتطوير المخصص. ونظراً لتسجيلنا وجوداً قوياً في مختلف القطاعات، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، فإننا نعمل على تمكين الشركات من الحلول الرقمية المبتكرة التي تعزز الكفاءة وتدفع النمو.

وتؤكد "Binary Consulting Services " التزامها بسد الفجوة بين التكنولوجيا والعمليات، وتقدم استراتيجيات مخصصة تدعم المؤسسات لتبسيط العمليات وتحسين الموارد وتحقيق النجاح المستدام في المشهد الرقمي المتطور باستمرار.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: binaryconsulting.co.

نبذة عن شركة حلول أعمال الخليج المحدودة

تأسست شركة حلول أعمال الخليج المحدودة في العام 2020 كمشروع تكنولوجي في المملكة العربية السعودية، وتتركز أنشطتها في مجالات تقديم الاستشارات وخدمات الأمن السيبراني، وحلول الحوسبة السحابية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة، وإنترنت الأشياء. وبفضل اعتمادها على فريق متخصص يضم أكثر من 500 شخص يبدون أعلى درجات الالتزام بالابتكار والتميز، توفر الشركة الدعم اللازم للمؤسسات الناشئة في المملكة عبر العديد من القطاعات لتحقيق التقدم التكنولوجي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في المشهد التجاري المتطور في المملكة.

وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني gbs-saudi.com، أو مراسلتها من خلال البريد الإلكتروني: info@gbs-saudi.com. ويمكن أيضاً متابعة صفحتها على لينكد إن.

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