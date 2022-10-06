أفادت مزودة خدمة الأصول الافتراضية العالمية نمو نسبة اشتراك المستخدمين من المنطقة بنسبة 49% منذ بداية العام وحتى تاريخه

حرصا على التعاون مع وتأسيس شراكات مرخصة تخدم خطتها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعزيز قدرات فريق عملها بتعيينات جديدة ووصول عدد أعضاء فريق عملها في دبي إلى 400 موظف

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة Binance (بينانس) الرائدة عالميًا في مجال خدمات تداول الأصول الافتراضية عبر تقنية البلوكشين اليوم، ارتفاع عدد مستخدمي منصتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022 بنسبة 49% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.ويعكس هذا الارتفاع تنامي الإقبال على الأصول الافتراضية، مدفوعًا بمبادرات حكومية تقدمية أتاحت المجال لعدد من الشركات لدخول القطاع. كما ساعد دعم المنطقة للبلوكشين والأصول الافتراضية على زيادة الوعي بهذا المجال.

وقد تمكنت المنصة من الحفاظ على زخم نموها وترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري بسبب الزيادة في التراخيص والشراكات مع الجهات الخاضعة للتنظيم. كذلك نما عدد أعضاء فريق عملها إلى أكثر من 400 موظف في دبي وحدها، حيث انضم إلى فريق الإدارة الإقليمي كلّ من أليكس شحادة، المدير التنفيذي والمدير العام في دبي، ونديم لاذقي، رئيس تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدر كالوتي، رئيس التسويق والنمو والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالإضافة إلى إنجازاتها على مستوى نمو عدد المستخدمين وفريق العمل، حصلت Binance (بينانس) مؤخرًا على موافقة سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لإطلاق "الحد الأدنى من المنتجات"، وهو تصريح يتيح للشركة تقديم مجموعة معتمدة من الخدمات المتعلقة بتداول الأصول الافتراضية للمستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤهلين والمؤسسات في دبي. ويُعد حصول Binance (بينانس) على هذه الموافقة شهادة على مساهمة الشركة في تأسيس منظومة آمنة من الجيل الثاني لاقتصاد المستقبل من خلال التعاون مع أقران القطاع والجهات التنظيمية، بالإضافة إلى جهود الشركة في ضمان تطبيق متسق اللوائح والامتثال للضوابط القياسية في دبي وخارجها.

وفي إطار تعاونها المستمر مع الجهات التنظيمية والتزامها بمبادئ حماية المستثمرين وأنشطة السوق، عززت Binance (بينانس) أيضًا "البرنامج العالمي للتدريب على تطبيق القانون" الخاص بها، استجابةً للزيادة في الطلب على التدريبات الأمنية التي نشأت نتيجة الاهتمام المتزايد باعتماد العملات المشفرة من جانب شركات القطاع العام والخاص. ويُعد "البرنامج العالمي للتدريب على تطبيق القانون" أول مجهود منسق على مستوى عالمي في القطاع تم تصميمه للمساعدة في إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لرصد الجرائم المالية والإلكترونية.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد كان النمو الذي شهدناه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمرًا مشجعًا للغاية، ليس فقط على صعيد تبني المستخدمين لأنشطة تداول الأصول الافتراضية بل أيضًا من حيث عدد الموظفين والأعضاء الجدد المنضمين لفريق العمل، لا سيما في دولة الإمارات. كما نحن نشهد تبنيًا متسارعًا لتقنية البلوكشين في المنطقة، ونعتقد أنه توجد إمكانات هائلة لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز رائد للأصول الافتراضية."

وأضاف تنغ: "لدينا خطط طموحة لمنصة Binance (بينانس) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونعمل على تشكيل فريق عمل يجمع المهارات القادرة على توسيع نطاق حضورنا، ووضع أسس قوية لنمونا المستقبلي. وتماشيًا مع أهداف النمو هذه، سنحافظ على التزامنا بالعمل عن قرب مع الجهات التنظيمية المحلية لإنشاء منظومة آمنة وسالمة، وسنواصل تعاوننا في دبي وفي دولة الإمارات من أجل تطوير بنية تحتية قوية وفعّالة لتداول الأصول الافتراضية تكون قادرة على حماية أنشطة السوق والمستثمرين."

وبهدف توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دخلت Binance (بينانس) مؤخرًا في شراكة مع مزود خدمات الدفع عبر الإنترنت ونقاط البيع المحلية في البحرين EazyPay لإطلاق خاصية Binance Pay التي يتيح للعملاء إمكانية استخدام عملة البتكوين كوسيلة للدفع. وفي دولة الإمارات، وقّعت Binance (بينانس) مؤخرًا شراكة استراتيجية مع شركة "ماجد الفطيم" المعنية بالتجزئة والعقارات والترفيه، لتمكين العملاء من إجراء عمليات شراء باستخدام الأصول الافتراضية في مختلف منشآت "ماجد الفطيم"، هذا بالإضافة إلى الشراكات مع منتجعات جبل علي و Palazzo Versace (بلازو فيرساتشي) و Virtuzone (فيرتزون).

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نبذة عن Binance (بينانس):

تُعد Binance (بينانس) منصة شاملة ورائدة لتقنية البلوكشين، ومزود البنية التحتية للعملات المشفرة عبر مجموعة منتجات مالية تتضمن أكبر منصة تبادل للأصول الرقمية من حيث الحجم. وتحظى منصة Binance (بينانس) بثقة الملايين في جميع أنحاء العالم، وهي مكرسة لزيادة حرية الأموال للمستخدمين، وتتميز بمحفظة لا مثيل لها من منتجات وعروض التشفير، من بينها: تداول العملات المشفرة، والتعليم، والبحث، وحلول اللامركزية والبنية التحتية، والأعمال الخيرية، وغيرها. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة https://www.binance.com

معلومات الاتصال

Binance (بينانس) pr@binance.com

Edelman Smithfield (إدلمان سميث فيلد)

سايمون هايلز

مدير Edelman Smithfield (إدلمان سميث فيلد) في الشرق الأوسط

simon.hailes@edelmansmithfield.com

رقم الهاتف: +971 50 973 1173