محفظة حفظ ذاتي سهلة الاستخدام ومريحة وآمنة، تتيح للمستخدمين اليوميين الاتصال السلس بين عالم الويب 3 ومنظومة Binance

إسطنبول، تركيا، يسر Binance (بينانس)، المنظومة العالمية لسلاسل البلوكشين التي تقف خلف أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، أن تعلن عن إطلاق محفظة الويب 3. وهو المنتج الذي كشفت عنه Binance (بينانس) رسميًا اليوم أثناء الحدث الأبرز الذي تنظمه في إسطنبول تحت عنوان أسبوع البلوكشين من Binance (بينانس)، ويهدف إلى تلبية الحاجة إلى وسيلة بسيطة ومريحة وآمنة لتجربة عالم الويب 3، حيث يمكن لملايين المستخدمين الآن اكتشاف عالم الويب 3، بدون المخاطرة بخسارة العبارات الأولية أو تحمل مشقة عمليات الانضمام المعقدة.

تعد محفظة الويب 3 من Binance (بينانس) بوابة رقمية إلى عالم الويب 3، وهي محفظة حفظ ذاتي للعملات الرقمية مُصممة داخل تطبيق Binance. ومع هذا الإطلاق الأخير، يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى طريقة آمنة ومبسطة لمبادلة آلاف الرموز المميزة عبر الشبكات المختلفة بأفضل الأسعار وتتيح لهم أيضًا اكتشاف مجموعة متنوعة من التطبيقات اللامركزية وتحويل الأموال سريعًا بين منصة التداول والمحفظة وكسب عوائد على عملاتهم الرقمية وغيرها من المزايا وكل ذلك في محفظة واحدة آمنة.

ذكر تشانغبينج تشاو (CZ)، مؤسس Binance ومديرها التنفيذي أن "محافظ الويب 3 ليست مجرد وسيلة لتخزين الأصول الرقمية ولكنها جزء لا يتجزأ من إطار الويب 3 وتعزز قدرة الأفراد على خوض تجربة التمويل القائم على السيادة الذاتية."

يرى أغلب المستخدمين أن الويب 3 معقد، ولذلك صُممت محفظة الويب 3 من Binance (بينانس) لتضع تجربة المستخدم ضمن أهم أولوياتها بهدف تسهيل وصول المستخدمين إلى الويب 3 وتسهيل بدء استخدامهم له، وجدير بالذكر أن تجربة استخدام محفظة الويب 3 ستكون مفيدة لجميع المستخدمين، سواء كانوا مبتدئين في عالم العملات الرقمية أو متداولين ذوي خبرة، وتشمل أبرز مميزات محفظة الويب 3:

البساطة منقطعة النظير: حيث يمكن للمستخدمين إنشاء محفظة الويب 3 وتنشيطها في بضع ثواني نظرًا لكونها مصممة مباشرةً داخل تطبيق جوال Binance، بالإضافة إلى التكامل السلس الذي يمكّن المستخدمين من الوصول إلى التطبيقات اللامركزية ومزايا التمويل اللامركزي مباشرةً داخل واجهة Binance بدون الحاجة إلى التنقل بين المنصات، مع تفعيل تكنولوجيا الحوسبة متعددة الأطراف، وهي تقنية أمان متقدمة بها يتخلى المستخدمون عن الحاجة إلى إدارة العبارات الأولية أو تذكّرها وذلك بدون المساس بمزايا الأمان والحفظ الذاتي.

الراحة التامة: تسهّل محفظة الويب 3 على المستخدمين الاستفادة من عملاتهم الرقمية الخاملة وكسب الفوائد على الأصول، وتوجد مجموعة من خدمات جني الأرباح والتمويل اللامركزي الابتكارية داخل محفظة الويب 3 ليتمكن المستخدمون من تلقي المكافآت من أصولهم الرقمية، كما تعد محفظة الويب 3 من Binance أيضًا مركزًا للمستخدمين لاكتشاف مختلف التطبيقات اللامركزية وشراء العملات الرقمية من خلال وظيفة المبادلة بأفضل الأسعار وذلك بفضل السيولة المرتفعة والانزلاق المنخفض وإجراء عمليات التداول بين السلاسل وذلك عبر الشبكات المختلفة بنقرة زر واحدة.

مستوى الأمان القوى: تعد حماية المستخدمين وأصولهم من أهم الأولويات، وباستخدام تكنولوجيا الحوسبة متعددة الأطراف، يتم تقسيم مفاتيح المستخدم الخاصة إلى ثلاثة أجزاء أصغر تُعرف بمشاركات المفتاح، ويعمل توزيع مشاركات المفتاح على ثلاثة مواقع مختلفة على تقليل خطر تعرض المفاتيح للاختراق وتشكيل حماية ضد الثغرات الأمنية بالنظام، ويتحكم المستخدم بمشاركتين من الثلاث مشاركات وذلك لكون محفظة الويب 3 محفظة حفظ ذاتي، فالأموال المحفوظة في المحفظة تكون مملوكة حصريًا للمستخدم ولا يمكن لغيره الوصول إليها. علاوة على ذلك، تتضمن المحفظة مزايا أمان محسنة مثل الحماية من العناوين الخاطئة والكشف عن العقود الخبيثة لإخطار المستخدمين في حال كان أحد الرموز المميزة أو إحدى سلاسل بلوكشين تنطوي على مخاطر أمنية أثناء إجراء المعاملة.

كما أضاف تشانغبينج تشاو (CZ) "نؤمن أن الويب 3 سيعزز من الحرية المالية حول العالم، ولذلك يجب أن يستمر مجالنا في تصميم أدوات تعمل على إعداد المستخدمين وحمايتهم مع تقليل الاحتكاك أيضًا من أجلهم، ولتشجيع تبني الويب 3، علينا أن نحدد الفجوات بين الأنظمة المركزية واللامركزية وسدها، فتعمل محفظة الويب 3 من Binance على تقليل حواجز الدخول أمام المستخدمين ليتمكنوا من الاستمتاع بالحفظ الذاتي الكامل لأصولهم وهي تمثل جسرًا هامًا ومريحًا نحو التمكين المقدم من التمويل اللامركزي. في النهاية، أولويتنا هي أن نضمن للمستخدمين إمكانية اكتشاف الويب 3 معنا داخل بيئة محمية سهلة الاستخدام."

أشار أيضًا ريتشارد تنج، رئيس الأسواق الإقليمية في Binance إلى أن " تصميم محفظة الويب 3 يهدف بصفة عامة إلى المساعدة في الارتقاء برحلة المستخدم الحالية إلى عالم الويب 3. نريد أن نضمن لمستخدمينا التفاعل مع الويب 3 داخل منظومة آمنة ومحمية، ولذلك أدمجنا تكنولوجيا الحوسبة المتعددة الأطراف بالإضافة إلى بنية Binance التحتية الأمنية الموثوقة داخل محفظة الويب 3. انتهى الآن القلق حول فقدان العبارة الأولية، ونقدم نقطة دخول آمنة وسلسلة لملايين المستخدمين لاكتشاف عالم الويب 3 بسهولة وأمان."

لضمان التمتع بتجربة سلسلة مع محفظة الويب 3 التي تم إطلاقها حديثًا، يمكن للمستخدمين التواصل مع خدمة عملاء Binance على مدار الساعة طوال الأسبوع للرد على استفساراتهم وتقديم المساعدة لهم.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن Binance (بينانس)

Binance (بينانس) هي منظومة البلوكشين ومقدم خدمات البنية التحتية للعملات الرقمية الرائدة على مستوى العالم، وتُقدم باقة منتجات مالية تتضمن أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية من حيث حجم التداول. وتحظى منصة Binance (بينانس) بثقة الملايين في جميع أنحاء العالم، وتكرس جهودها لزيادة حرية الأموال للمستخدمين، وتتميز بحافظة استثمارية لا مثيل لها من منتجات العملات الرقمية وعروضها، وتشمل: التداول والتمويل والتعليم والبيانات والأبحاث والأعمال الخيرية والاستثمار واحتضان المشروعات وحلول البنية التحتية واللامركزية، وغيرها الكثير. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://www.binance.com