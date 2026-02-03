سيول، كوريا الجنوبية، اختتمت "بيجو لايف" Bigo Live، منصة البث المباشر الرائدة عالمياً، فعاليات حفلها السنوي لتكريم المواهب الإبداعية من خلال تنظيم النسخة السابعة من جوائز "جالا" في مدينة سيول. وقد شكّل هذا الحدث الختامي البارز المرحلة النهائية لاحتفال تألّف من مرحلتين، بدأ بحفل توزيع جوائز "جالا" المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصولاً لتكريم جماعي لأبرز صُنّاع المحتوى الأكثر تأثيراً وإلهاماً على المنصة.

في تاريخ 22 يناير، نظمت "بيجو لايف" Bigo Live حفلها السنوي لتوزيع جوائز "جالا" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو حدث مميّز جمع نخبة المواهب في المنطقة للاحتفاء بإسهاماتهم الاستثنائية. وجسَد الحفل إلتزام "بيجو لايف" Bigo Live العميق بدعم ورعاية المواهب المحلية، وتعزيز الروابط القيّمة والهادفة في مختلف أنحاء المنطقة، من خلال تكريم الإبداع والتفاني الذي يتميز به صُنّاع المحتوى على منصتها. ومن خلال تسليط الضوء على قصص النجاح الفردية هذه، تواصل "بيجو لايف" Bigo Live ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة تدعم صُنّاع المحتوى الإقليميين وتُمكّنهم من تحويل شغفهم إلى إرث عالمي.

لحظة مميزة تجمع الفائز بجائزة أفضل عائلة عالميًا مع النجم Se7en في حفل توزيع جوائز "جالا" 2026.

وقد بلغت الاحتفالات ذروتها في اليوم التالي، 23 يناير، داخل قاعة KBS Hall في سيول، حيث اجتمع أكثر من 1,200 ضيف للمشاركة في حفل توزيع جوائز "جالا" العالمي لبيجو لايف Bigo . وتم بث الحدث مباشرة عبر المنصة ليصل إلى أكثر من 500,000 مشاهد حول العالم. وشهدت الأمسية أجواء مليئة بالمرح والإثارة، تخللتها سحوبات جوائز زادت من الطابع الاحتفالي ، إلى جانب عروض مبهرة قدّمتها فرق الفتيات الكورية الجنوبية FIFTY FIFTY وtripleS، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الدوليين.

وتجسيداً لشعار "أضواء سيول، ليالي بيجو"، تم خلال الأمسية تكريم أكثر من 200 من صُنّاع المحتوى والعائلات المتميزة من خلال توزيع الجوائز الكبرى المرموقة على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية. فيما لعب المعجبون والمشاهدون من جميع أنحاء العالم دوراً محورياً في اختيار الفائزين من خلال التصويت على ألقاب رئيسية مثل: "صانع المحتوى الأكثر شعبية" و"العائلة الأكثر شعبية" و"نجم الجالا"، عبر صندوق التصويت المتاح على منصة "بيجو لايف" Bigo Live.

الفائزون أثناء تسلّمهم الجوائز احتفالًا بإنجازاتهم على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز"جالا" 2026 من "بيجو لايف"

وقال المتحدث باسم "بيجو لايف" Bigo Live، "يُعد حفل توزيع جوائز "جالا" تجسيداً لشغف وموهبة صُنّاع المحتوى الذين يضيؤون منصتنا ويُحدثون أثراً إيجابياً في مجتمعاتهم." وأضاف:" نفخر ببناء منظومة موثوقة وشاملة تُحفّز الإبداع وتُسهم في تعزيز روابط إنسانية هادفة على مستوى العالم، بدءاً من احتفالنا بمجتمع صُنّاع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصولاً إلى هذا الحدث الختامي الرائع في سيول."

وتجلّى التزام "بيجو لايف" Bigo Live تجاه مجتمع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار عام 2025 من خلال إطلاق حملات مؤثرة ومرتبطة بالثقافة المحلية. وبصفتها الشريك الرسمي للبث المباشر لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) التي أقيمت في الرياض للعام الثاني على التوالي، نجحت المنصة في نقل أجواء الإثارة العالمية لعالم الرياضات الإلكترونية إلى المنطقة.

وخلال شهر رمضان المبارك، عززت "بيجو لايف" Bigo Live روح التلاحم المجتمعي عبر مبادرات تهدف إلى خدمة المجتمع. وشملت هذه الجهود فعاليات محلية للاحتفال بالأيام الوطنية، إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب، مما يؤكد التزام "بيجو لايف" Bigo Live بتقديم بيئة داعمة وإيجابية تُمكّن صُنّاع المحتوى من الازدهار.

نبذة عن "بيجو لايف" Bigo Live

تعد "بيجو لايف" إحدى أسرع منصات البث المباشر نمواً في العالم حيث يبث المستخدمون محتواهم في الوقت الفعلي لمشاركة لحظات الحياة وعرض مواهبهم والتفاعل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. يضم "بيجو لايف" Bigo Live أكثر من 600 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. وقد تم إطلاق "بيجو لايف" Bigo Live في مارس 2016، وهي مملوكة لشركة "بيجو تكنولوجي" BIGO Technology التي يقع مقرها في سنغافورة.

