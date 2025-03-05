الرياض، المملكة العربية السعودية – اختتمت "كارير السعودية"، التابعة لشركة "كارير جلوبال كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: CARR)، الرائدة في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، مشاركتها بصفة "شريك التدفئة والتهوية وتكييف الهواء" في معرضBig 5 Construct Saudi 2025، الحدث الرائد في قطاع البناء في المملكة، والذي أقيم في الفترة من 15 إلى 18 فبراير الماضي في الرياض.

وقدمت "كارير" خلال مشاركتها حلول التدفئة والتكييف والتبريد المبتكرة، بما في ذلك أنظمة XPower Variable Refrigerant Flow (VRF) ، ومبرد الهواء AquaForce greenspeed، ومنصة "كارير" الرقمية المتطورة Abound التي تعمل على تعزيز أداء المباني من خلال الحلول الذكية. كما سلطت "كارير" الضوء على حلول التبريد التجارية الخفيفة المصنعة محلياً، والتي يتم إنتاجها في منشأتها في جدة، مؤكدة التزامها بدعم مبادرات "صنع في السعودية" وتلبية الاحتياجات المحددة للسوق السعودية.

وتعليقاً على المشاركة، قال العضو المنتدب لشركة "كارير الشرق الأوسط" طوني جبور: "يشكل Big 5 Construct Saudi منصة تواصل رئيسية لشركة "كارير الشرق الأوسط" للتفاعل مع قادة الصناعة وعرض أحدث التطورات التي نقدمها في مجال تكنولوجيا التدفئة والتهوية وتكييف الهواء". وأضاف: "تم تصميم حلولنا المبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة والراحة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لمستقبل أكثر اخضراراً".

كما شاركت "كارير" في جلسات الحوار المخصصة لحلول وابتكارات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من خلال عرض أحدث التطورات في تقنية التبريد المتغير التدفق (VRF)، وبرنامج التحليل بالساعة(HAP) ، وقدمت رؤى قيمة حول حلول المباني الذكية الموفرة للطاقة.

بدوره قال المدير العام لشركة "كارير السعودية" سلمان ذبيان: "مع التوسع السريع في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية، تؤكد كارير التزامها بتوفير حلول التبريد المصممة خصيصاً والعالية الكفاءة، التي تدعم الاحتياجات المتطورة للسوق السعودية". وأضاف: "إن وجودنا في Big 5 Construct Saudi يؤكد التزامنا بالابتكار والاستدامة".

وباعتباره أكبر معرض لحلول البناء في المملكة العربية السعودية، شكل معرض Big 5 Construct Saudi منصة قيمة لشركة "كارير" للتفاعل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين واستكشاف فرص جديدة، وتعزيز مكانتها كمزود موثوق لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المملكة والمنطقة.

نبذة عن كارير

تلتزم كارير جلوبال كوربوريشن، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، بإيجاد حلول مبتكرة تهم الناس وتلبي احتياجاتهم، وتحافظ على كوكبنا للأجيال المقبلة.

منذ البداية، كنا رائدين في اختراع تقنيات وصناعات جديدة تماماً. اليوم، نواصل الريادة من خلال قدرات بشرية عالمية المستوى ومتنوعة تضع العميل في صلب اهتماماتها، وفي كل ما نقوم به.

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