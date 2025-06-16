يستعد مجلس الكود الدولي(ICC)، الهيئة الرائدة عالمياً في وضع معايير سلامة البناء والتشييد، للمشاركة في النسخة السابعة من معرض الخمسة الكبار للبناء - (The Big 5 construct Egypt (2025، والذي سيعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2025 في مركز مصر الدولي للمعارض في جمهورية مصر العربية، وسيشهد المعرض حضور أبرز الكفاءات وكبار المهنيين والشركات والمبتكرين الدوليين والمحليين الرائدين في قطاع البناء والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُعد معرض "الخمسة الكبار للبناء" الحدث الأبرز والأسرع نمواً في قطاع البناء والإنشاءات في جمهورية مصر العربية، حيث يوفر منصة مميزة لاستكشاف أحدث العروض والفرص، والتعرف عن كثب على واقع ومستقبل سوق التشييد في المنطقة. يشكّل المعرض فرصة لتعزيز تبادل الأفكار وبناء شراكات استراتيجية مع أبرز الخبراء، ورواد القطاع، وصنّاع القرار. ويهدف الحدث إلى دعم نمو الأعمال العمرانية، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في البناء وممارسات الاستدامة. سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 350 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة، ويُركّز على أبرز الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل قطاع البناء في المنطقة. سيقام المعرض تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وبدعم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

تأتي مشاركة مجلس الكود الدولي للعام الثالث على التوالي في معرض الخمسة الكبار للبناء في مصر لتؤكد التزامه المتواصل بتقديم حلول مبتكرة تعزز سلامة واستدامة بيئة البناء والتشييد. وتهدف هذه المشاركة إلى دعم تطوّر القطاع العمراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تسليط الضوء على دوره الريادي في تطوير أكواد البناء وتطبيق معايير السلامة العالمية.

حيث سيستعرض المجلس دوره الرائد في مجال تطوير اكواد البناء وضمان سلامة المباني خلال مشاركتهِ في هذا الحدث الصناعي الكبير والهام، من خلال جلسة بعنوان "أثر مجلس الكود الدولي على ممارسات البناء المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، يقدمها المهندس محمد عامر، المدير العام لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستتناول الجلسة النمو المتسارع لحضور المجلس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الأكواد الدولية (I-Codes) والحلول الشاملة التي يطرحها المجلس لإعادة تشكيل البيئة العمرانية بطرق أكثر أماناً وابتكاراً. كما ستتضمن الجلسة عرض دراسات حالة واقعية تُبرز الشراكات الفاعلة بين المجلس والحكومات والمطورين والمهنيين، وكيفية مواءمة أفضل الممارسات الدولية مع الاحتياجات المتغيرة لقطاع البناء المتطور في المنطقة.

وبصدد مشاركة مجلس الكود الدولي في معرض الخمسة الكبار للبناء، صرحَ المهندس محمد عامر، المدير العام لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: " تتمثل مهمتنا في مجلس الكود الدولي في دعم الحكومات والمعنيين في القطاع من خلال تطبيق القوانين والمعايير المعترف بها عالميًا، والتي تُعزز مفاهيم السلامة، والمرونة، والاستدامة. وقد ساهمت جهودنا في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي في دفع عجلة التحديث التنظيمي لقطاع البناء، ودمج التقنيات الذكية، إلى جانب تطوير الكفاءات المهنية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية بكفاءة وفاعلية عالية".

تجسّد مشاركة مجلس الكود الدولي في هذا الحدث الرائد التزامه الراسخ بدعم معايير السلامة والجودة في قطاع البناء والتشييد في مصر ومنطقة الخليج العربي، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية، وتقديم برامج تدريب فنية، وتنفيذ مبادرات توعوية تسهم في تعزيز الأطر التنظيمية الحديثة. وفي مصر على وجه الخصوص، يعمل المجلس على مواءمة الأكواد الوطنية مع المعايير الدولية، بهدف تطوير بنية تحتية أكثر أمانًا وكفاءة. وتعكس هذه الجهود توجه المجلس نحو الابتكار وتعزيز الممارسات المستدامة في قطاع البناء، كما تؤكد تفانيه في دعم جودة وسلامة الإنشاءات، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

نبذة عن مجلس الكود الدولي

مجلس الكود الدولي يُمثل المصدر العالمي الرائد في مجال الأكواد والمعايير النموذجية وحلول سلامة المباني. حيث تعتمد العديد من المجتمعات والمباني على أكواد ومعايير وحلول هذا المجلس لضمان سلامتها واستدامتها وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم.

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