المنامة: وقّع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وشركة البحرين للأسواق الحرة شراكة استراتيجية لتطوير مهارات موظفي الشركة في مجالي الإدارة والقيادة. ويهدف هذا التعاون إلى دعم الجهود الوطنية في إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات وتعزيز ثقافة التميز في بيئة العمل.

ووقع الاتفاقية كل من شراكة استراتيجية بين معهد BIBF وشركة البحرين للأسواق الحرة

الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، الرئيس التنفيذي للمعهد، والسيد بسّام الوردِي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة البحرين للأسواق الحرة، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وسيوفر البرنامج التدريبي، الذي سيعقد في مقر المعهد في خليج البحرين، فرصة متميزة لموظفي السوق الحرة لاكتساب مهارات قيادية متقدمة وتطبيق ممارسات الإدارة الحديثة بما يواكب تطورات بيئة العمل العالمية. كما سيُسهم في دعم استراتيجية الشركة في تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة موظفيها لتحقيق التميز التشغيلي.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، قائلاً: "يُسعدنا التعاون مع شركة البحرين للأسواق الحرة في هذه المبادرة النوعية التي تترجم التزام المؤسستين بتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير الدولية. ويؤكد هذا التعاون الدور المحوري للمعهد في دعم المؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات عبر تقديم برامج تدريبية معتمدة تسهم في تعزيز المهارات القيادية والإدارية، بما يواكب تطلعات المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة."

من جانبه، أكد السيد بسّام الوردِي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة البحرين للأسواق الحرة، أهمية هذا التعاون قائلاً: "نعتز بشراكتنا مع معهد BIBF، الذي يُعد من أبرز المؤسسات التدريبية الرائدة في تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير القيادات في مختلف القطاعات. ويأتي هذا التعاون تجسيداً لإيماننا بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لنجاحنا واستدامة أعمالنا، إذ سيسهم البرنامج في تطوير مهارات كوادرنا الإدارية والقيادية وفق أحدث الممارسات العالمية، وبما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء ومستوى الخدمات التي نقدمها."

ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة في مسار الشراكات الوطنية الهادفة إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية البحرينية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد للتدريب والتعليم المهني في المنطقة، تعزيزاً للتوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده المواطن البحريني المؤهل.

نبذة عن معهد BIBF

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981 تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، ويُعد المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني في مملكة البحرين والمنطقة. ويؤدي المعهد دوراً محورياً في تطوير رأس المال البشري، من خلال تقديم برامج معتمدة دولياً في مختلف التخصصات المهنية.

ويمتد نطاق خدمات المعهد إلى أكثر من 64 دولة حول العالم، مما يعزز مكانته كمركز تدريب وتعليم ذو طابع عالمي. وتشمل مجالات التدريب في المعهد: الصيرفة والتمويل، الصيرفة الإسلامية، التحول الرقمي، التأمين، القيادة والإدارة، إلى جانب البرامج الأكاديمية والتنموية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات تعليمية مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

