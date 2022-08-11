رؤية جديدة ترسّخ لمستقبل الحلول الرقمية للقطاع اللوجستي

أطلقت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، الشركة الرائدة في ابتكار وتقديم الحلول والخدمات الرقمية والمالية الذكية لقطاع الأعمال والقطاع اللوجستي، استراتيجيتها الجديدة "Beyond" في حفل أقيم في فندق VOCO الرياض، وضم فريق العمل في تبادل، والتي تهدف من خلالها إلى أن تكون الوجهة المتكاملة في المملكة للخدمات اللوجستية الرقمية وأن تقود التحول الرقمي للقطاع اللوجستي في المنطقة، وتُسهم بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الحكومي والخاص في جعل المملكة العربية السعودية نموذجاً إقليمياً يُحتذى به في كفاءة العمليات اللوجستية، وأن تكون الميسّر التقني لمنظومة التجارة الإقليمية والعالمية.

بدوره، رحب الرئيس التنفيذي لـ "تبادل" الأستاذ ماجد بن فالح العتيبي بفريق العمل مشيدًا بالإنجازات التي حققتها تبادل خلال الأعوام الماضية وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في إطار التطور الطبيعي لأعمال الشركة ونموها المتواصل، وقدرتها الكبيرة على التأقلم مع التطورات الحاصلة، ومواجهة التحديات، وابتكار الحلول الناجحة. وأكد أن "Beyond" ستفتح آفاقاً جديدة لنمو مستدام لأنشطة الشركة وتعزيز قدراتها، وستساهم في تقديم حلول مبتكرة لتطوير المنظومة اللوجستية في المملكة مع شركاء النجاح في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، وبدعم غير محدود من القيادة الرشيدة-أيدها الله-، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي نحو مستقبل اقتصادي رقمي مستدام؛ تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي من ضمن أهدافها الرئيسية تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية رائدة في ميدان التجارة عبر الحدود.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار الأستاذ فهر بن سيف الدين آل غالب الشريف أن استراتيجية "تبادل" الجديدة (Beyond) تهدف وبالتعاون مع شركاء النجاح الي خلق ركائز متينة لاقتصاد وطني يحقق الريادة العالمية والاستدامة المالية المبتكرة، وتستند على (20) مبادرة استراتيجية لتطوير القطاع اللوجستي في المملكة، وأضاف الشريف: تنطوي استراتيجية تبادل في الأعوام الخمس المقبلة على أتمتة العمليات والتحول الرقمي اللوجستي و المالي، ودعم توسعها واتجاهاتها للمنافسة في الأسواق الدولية، ومساهمتها لدعم الموقع الريادي للمملكة في القطاع اللوجستي بصورة استباقية باستخدام أفضل النظم والحلول الذكية والمبتكرة.

وتنطلق "تبادل" من خلال استراتيجية "Beyond" الجديدة من رؤية ورسالة وأهداف واضحة تسعى من خلالها إلى تحقيق تقدم نوعي على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال: تطوير الخدمات الإلكترونية لمنظومة الاستيراد والتصدير، وتوسيع محفظة أعمالها وخدماتها الحالية التي تستهدف القطاع الحكومي والقطاع المالي وقطاع الأعمال، وتوفير مزيد من الحلول الرقمية والمنتجات المبتكرة لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الشفافية والإيرادات في مختلف القطاعات التي تخدمها؛ لتتحول "تبادل" بذلك من مجرد مزوّد للحلول إلى شركة رائدة في بناء وتطوير حركة التجارة الإقليمية والعالمية. وتطمح "تبادل" من خلال استراتيجيتها المعلنة لفتح آفاق استثمارية جديدة في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية عبر تعزيز أتمتة العمليات اللوجستية، ورفع الأداء التشغيلي للقطاع الخاص من خلال تطوير وتقديم مزيد من الخدمات المبتكرة، ودعم سوق وسطاء الشحن، وتسهيل التجارة المالية، وتطوير الخدمات المخصصة للقطاع المالي. كما ستستمر "تبادل" في توجهها لتعزيز الشراكات والتحالفات الاستراتيجية التي ستسهم في تسريع وتيرة التنفيذ للإجراءات لتواكب سرعة التطوير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030 . إضافة إلى تعزيز قدرات الشركة الداخلية عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري واستقطاب أفضل المواهب وتدريبها وتوفير أفضل بيئة عمل لها.

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نبذة عن تبادل:

الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، تأسست بموجب مرسوم ملكي، وهي من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في رحلة التحول الرقمي للقطاع اللوجيستي وقطاع الأعمال، وابتكار الحلول التقنية الآمنة، بما يعمل على تيسير التجارة العالمية، وذلك لرفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز الأداء التشغيلي لدعم تطلعات المنطقة الاقتصادية ورحلتها المستمرة نحو التنمية الشاملة.