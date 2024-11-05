- Link Development هي شركة رائدة إقليميًا في تقديم حلول برمجيات التحول الرقمي

المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon Solutions، إحدى شركات Beyon، على أنها في المراحل النهائية من إتمام عملية الإستحواذ غير المشروط على حصة مسيطرة في شركة Link Development، المزود الإقليمي الرائد لحلول برمجيات التحول الرقمي، والتي تمتد عملياتها في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وذلك خلال منتدى بوابة الخليج. وقد حصلت شركة Beyon Solutions وشركة Link Development على جميع التصاريح التنظيمية اللازمة، ويعتمد إتمام عملية الاستحواذ الآن فقط على الشروط والإجراءات الإدارية المتبقية من الطرفين.

وفي حديثه خلال منتدى بوابة الخليج 2024، أعرب الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـBeyon للنمو الرقمي، عن تقديره للتقدم الذي تم احرازه قائلاً: "لقد ركزنا جهودنا على تنفيذ كافة المتطلبات اللازمة ونتطلع إلى إتمام عملية الاستحواذ على Link Development، حيث تتماشى هذه الخطوة تمامًا مع التزامنا بتعزيز التحول الرقمي في المنطقة. وقد شكل هذا المنتدى فرصة رائعة لمناقشة العناصر الرئيسية لهذه الصفقة واتمامها. إن كفاءة Link Development وعملياتها الواسعة، إلى جانب خبرة مجموعتنا في تسريع التحول الرقمي، بالإضافة إلى قوة فريق عملنا عبر شبكة شركات Beyon الرقمية، ستساعدنا في تعزيز وجودنا الإقليمي وتوسعة محفظتنا الاستثمارية."

وأضاف الشيخ محمد: "إن استحواذنا على Link Development يعزز من بصمتنا الجغرافية الحالية لشركة Beyon Solutions ودعم مكانتنا كأحد أكبر مراكز خدمات التحول الرقمي في المنطقة".

وأوضح نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions قائلاً: "منذ الإعلان عن الاستحواذ في مايو، عملت كل من Beyon Solutions و Link Development بشكل مستمر في تلبية المتطلبات التي حددتها الجهات الرسمية المختلفة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. ومع وصول الإجراءات القانونية إلى مرحلة متقدمة، فإن الفرق من كلا الطرفين مستعدة لاتخاذ الخطوات التالية نحو إنشاء شركة تكامل حلول ديناميكية ومبتكرة، متخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة، مع خبرة واسعة وحضور جغرافي يميزنا كشريك موثوق به للشركات والحكومات التي تسعى إلى الوصول إلى التكامل التكنولوجي وتحقيق النتائج المرجوة".

وصرح هشام البيه، الرئيس التنفيذي لشركةLink Development قائلًا: "يسرنا التقدم الذي أحرزناه ونتطلع للفرص المستقبلية لزبائننا التي ستنتج عن هذه الخطوة. إن إتمام عملية الاستحواذ ستمكننا من توسعة نطاق حلولنا، ومساعدتنا في ضمان قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لزبائننا".

والجدير بالذكر إن شركات Beyon الرقمية والتي ستشمل على Link Development كجزء من شركة Beyon Solutions، في توسع مستمر في مناطق جغرافية جديدة، وذلك من خلال تطوير منتجات وخدمات رائدة تقود التغيير التحويلي للمؤسسات والحكومات من خلال السحابة والتطبيقات، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات الأمن السيبراني وخدمة الاستشارات.

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