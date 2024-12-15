المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon Money، إحدى شركات Beyon، عن حصولها على ترخيصين جديدين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، مما يمثل إنجازًا جديدًا في استراتيجيتها الطموحة للتوسع. يشمل الترخيصان خدمات الدفع بالتجزئة ومنظومات البطاقات (RPSCS) وتسهيلات القيمة المخزنة (SVF) مما سيمكن Beyon Money من تقديم مجموعة أوسع من الحلول المالية لزبائنها في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الخدمات المطلوبة كحسابات الدفع وخدمات إصدار أدوات الدفع، بالإضافة إلى التحويلات المحلية والعالمية، وغيرها من الخدمات المالية المبتكرة.

وفي إطار سعيها المستمر للتوسع على مستوى المنطقة، قامت شركة Beyon Money بتوسعة نطاق خدماتها المالية المبتكرة التي تركز على الزبائن خارج مملكة البحرين. تأتي هذه التراخيص الجديدة بعد حصول الشركة في ديسمبر 2023على ترخيص تقديم الخدمات المالية (FSP) من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM). وبفضل التراخيص الجديدة، أصبحت Beyon Money أول شركة تكنولوجيا مالية في البحرين تحصل على تراخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهي الشركة التكنولوجيا المالية الوحيدة التي تحمل ترخيصين من بنك الإمارات المركزي وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في الإمارات العربية المتحدة.

بفضل نهجها الذي يركز على الزبائن، يمكن للمستخدمين التسجيل في تطبيق Beyon Money بشكل رقمي وسريع في غضون دقيقتين، مع إمكانية الوصول الفوري إلى مجموعة من الخدمات المالية المتاحة في التطبيق بسلاسة. ستقدم Beyon Money مجموعة من الخدمات المالية الرقمية المبتكرة لزبائن الإمارات العربية المتحدة، وستطلق قريبًا بطاقاتها المدفوعة مسبقًا وخدمات الإدارة المالية الشخصية مما يتيح لهم مراجعة جميع معاملاتهم ومتابعة الإحصائيات المالية للحصول على معلومات شاملة وموضّحة حول مصروفاتهم. علاوة على ذلك، فإن خدمة التحويلات المالية الدولية الرقمية من Beyon Money ستكون متاحة ايضًا، حيث يمكن للزبائن إرسال الأموال دوليًا من خلال تطبيق Beyon Money باستخدام بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم أو من خلال بطاقة نظام حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص في الإمارات أو عبر حساباتهم المصرفية. والجدير بالذكر بأن خدمة التحويلات المالية الدولية متاحة في أكثر من 190 دولة، من ضمنها المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي بما في ذلك آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

علاوة على ذلك، تواصل Beyon Money توسيع مجموعة منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تحقيق التناغم مع الخدمات المتوفرة في البحرين والتي حققت نجاحًا ملحوظًا.

وصرح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ Beyon للنمو الرقمي: " تعد هذه التراخيص خطوة هامة في إطار استراتيجيتنا في Beyon Money للتوسع الإقليمي، ويسعدنا أن نحصل على التراخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، إذ تعد هذه خطوة إنجازًا بارزًا في مسيرتنا نحو تحقيق خططنا الإستراتيجية."

وتابع قائلًا: "تلتزم شركة Beyon Money بتعزيز الابتكار والتحول الرقمي من خلال تقديم حلول مالية تركز على الزبائن، ونحن نتطلع من خلال هذا الإنجاز إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ونطمح للمساهمة في عملية التحول الرقمي المستمرة للخدمات المالية في المنطقة. "

وأضاف قائلًا: "نود أن نثني على جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) اليوم لمنحنا التراخيص المناسبة وتمكيننا من دخول سوق الإمارات العربية المتحدة."

الزبائن الجدد مدعوون لتحميل تطبيق Beyon Money للاستمتاع بمجموعة واسعة من الخدمات المالية المقدمة من Beyon Money. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.beyonmoney.com/ae

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