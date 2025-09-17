المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon عن إطلاق شرائح اتصال صديقة للبيئة (Eco-SIM) مصنوعة بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره، لتصبح بذلك أول مشغّل في مملكة البحرين يقدّم هذا الابتكار البيئي. يجسد هذا الإنجاز التزام بتلكو المستمر بالحد من بصمتها البيئية، ويدعم الأهداف الاستراتيجية لشركة Beyon في مجال الاستدامة.

واعتبارًا من اليوم، ستكون جميع شرائح الاتصال الجديدة متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية، حيث تصنع الشريحة من البوليسترين المعاد تدويره والذي يُستخرج بشكل رئيسي من الأجهزة الإلكترونية المستهلكة، كما يمكن إعادة تدوير هذه الشرائح في نهاية دورة حياتها لإنتاج شرائح جديدة، مما يساهم في تعزيز نموذج الاقتصاد الدائري، ويقلل من الحاجة لاستخدام البلاستيك الخام، وبالتالي يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. من خلال هذا التحوّل إلى شرائح الاتصال الصديقة للبيئة (Eco-SIM) ، تسهم بتلكو بدور فعّال ومباشر في تقليل النفايات البلاستيكية وتعزيز جهود البحرين في حماية البيئة.

وقالت اسيل مطر، المدير العام لقطاع المستهلكين في بتلكو: "نحن سعداء بإطلاق أول شرائح اتصال صديقة للبيئة في البحرين، دعمًا لجهود Beyon في ترسيخ مبادئ الاستدامة عبر شركاتها. وبينما نواصل توسيع خدمات الشريحة الإلكترونية (eSIM) بما يتماشى مع زيادة عدد الأجهزة المتوافقة في السوق، لا يزال غالبية الزبائن يعتمدون على شرائح الاتصال التقليدية. وبالتالي، فإن إطلاق شرائح اتصال صديقة للبيئة يُعد خطوة مهمة في مسيرة بتلكو نحو الاستدامة، ويُكمل المبادرات التي بدأناها بالفعل ضمن مجموعة Beyon. كما يؤكد دورنا الفاعل في التصدي للتحديات البيئية وتقديم حلول مبتكرة من أجل مستقبل بيئي أفضل."

نبذة عن بتلكو إحدى شركات Beyon:

بتلكو إحدى شركات Beyon، هي المزود الرائد لحلول الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتساهم في تعزيز التواصل بين الأفراد، وتمكين الشركات، ودعم تنمية المجتمعات.

تقدم بتلكو خدماتها للمؤسسات، والأفراد والجهات الحكومية والأسواق العالمية ضمن واحدة من أكثر البيئات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضم محفظتها المتكاملة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الاتصالات الثابتة والموبايل وخدمات الإنترنت، وخدمات السحابة، وحلول مركز البيانات. وبفضل بنيتها التحتية المتقدمة، توفر بتلكو حلولًا موثوقة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات المتنامية. كما تملك الشركة مشاريع رئيسية للبنية التحتية تشمل المشاركة في الكابل الدولي SEA-ME-WE 6، وكابل الخليج، أول كابل بحري مملوك بالكامل للشركة، إلى جانب مركز جديد متطور للبيانات.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.batelco.com .

#بياناتشركات

- انتهى -