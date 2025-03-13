المنامة، البحرين: أشارت بتلكو إحدى شركات Beyon، إلى انضمامها الي قائمة الشركات التي ستدمج نظام المفتاح الإلكتروني المطور "eKey 2.0" في خدماتها، ويأتي هذا ضمن التزامها بدعم المبادرات الوطنية للتحول الرقمي وتوفير خدمات رقمية سلسة وآمنة لزبائنها، وذلك بالتماشي مع رؤية البحرين الطموحة لتحقيق الاقتصاد الرقمي المتطور. حيث أكدت الشركة على ذلك مؤخرًا خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع Beyon Connect.

وانطلاقًا من مكانتها الراسخة كمزود رائد لخدمات الاتصالات، وكونها داعم رئيسي للتحول الرقمي في مملكة البحرين، نالت شركة بتلكو على تقدير كبير، جنبًا إلى جنب مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وذلك لدورها الفعال في دمج نظام eKey 2.0 خلال مراحله الأولية.

ستقوم بتلكو بدمج نظام المفتاح الإلكتروني المطور "eKey 2.0" في تطبيقها كخيار إضافي للمصادقة الرقمية، مما سيعزز من تجربة تسجيل الزبائن. وفي المستقبل، سيمتد هذا الدمج ليشمل عمليات التسوق الإلكترونية، مما يتيح للزبائن استخدام المصادقة البيومترية عند شراء الخدمات الجديدة. هذا التطور سوف يساهم بدوره في تحسين عملية المصادقة على الهوية والوصول إلى الخدمات، مع تعزيز الأمن وتسهيل تجربة المستخدم.

وفي هذا الصدد، قال السيد كريستوفر هيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect:"نود أن نعرب عن تقديرنا لـ بتلكو لمساهمتها في تبني نظام المفتاح الإلكتروني 2.0 وإحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات. إن النهج المستقبلي الذي تتبعه الشركة يؤكد مزايا التسجيل الآمن والسلس للمستخدم، وسرعة توفير الخدمات وقوة التحقق من الهوية، وهي كلها عناصر أساسية تساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي للبحرين.

وأضافت السيدة أسيل مطر، مدير عام قطاع المستهلكين في بتلكو قائلة: "يسعدنا أن نكون إحدى الشركات التي حرصت على تطبيق نظام المفتاح الإلكتروني eKey 2.0 في مراحله المبكرة، علاوة على دمجه في خدماتنا. ومن خلال دمج هذه التكنولوجيا المتطورة في خدماتنا، فإننا نساهم بذلك في تسهيل عملية تسجيل الزبائن، إلى جانب الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات. إن التزامنا بالابتكار يدفعنا إلى بذل قصارى جهدنا لتعزيز الخدمات التي نقدمها لزبائننا الكرام."

من جانبه، قال السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: "يسعدنا الترحيب ببتلكو، كإحدى الجهات الأولى التي ربطت خدماتها بنظام المفتاح الإلكتروني المطورekey 2.0. إن تبنيهم لهذا النظام يعكس حرصهم على تقديم خدماتهم للعملاء بأعلى مستوى من الأمان وتقديم أفضل تجربة رقمية والمساهمة في مسيرة التحول الرقمي لمملكة البحرين."

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