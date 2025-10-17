المنامة، البحرين؛ لندن، لوكسمبورغ وواشنطن- وقَّعت شركة Beyon Cyber، التابعة لـ Beyon Group وأسرع شركات الأمن السيبراني نموًا في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم (MoU) مع Haven Cyber Technologies، المزود العالمي لخدمات الأمن السيبراني وشريك حلول Microsoft، وذلك من خلال فرعها البريطاني ITC Secure.

بموجب مذكرة التفاهم، ستشكِّل Beyon Cyber وHaven شراكة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف مستقبل عمليات الأمن السيبراني من خلال إطلاق مركز عمليات الأمان المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI SOCs) في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم.

وكجزء من هذا التعاون، ستدمج Haven منصَّة AI SOC المتقدمة المعروفة باسم Orryx AI والخاصة بشركة Beyon Cyber، في عملياتها، مستفيدةً من قوة الأتمتة الذكية وسير العمل بالذكاء الاصطناعي الوكيل لتعزيز قدرات كشف التهديدات والتحقيق ومطاردة التهديدات السيبرانية وجمع المعلومات والاستجابة الفعَّالة.

ستتيح هذه الشراكة لشركتي Beyon Cyber وHaven تقديم خدمات دفاعية متطورة تتميز بالسرعة والذكاء والشمولية للعملاء حول العالم، موضعةً معيارًا جديدًا للمرونة السيبرانية من الجيل القادم وللتميُّز التشغيلي في مجال الأمن السيبراني.

تقدِّم منصَّة Orryx AI دفاعًا استباقيًا ومستقلًا يتفوق على مراكز عمليات الأمان التقليدية المعتمدة على العنصر البشري فقط؛ حيث تعمل على تصفية الضوضاء، وتقليل إرهاق المحللين، وتحسين الدقة وسرعة الاستجابة وكفاءة التكلفة في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي. ما يميِّز Orryx AI عن غيره من مراكز عمليات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي هو اعتماده على بيانات أمنية متخصصة، وتغذيات استخباراتية منسَّقة، وسير عمل مدمج لمراكز عمليات الأمان (SOC)، ما يمكِّن العملاء من تحقيق قدرات دفاعية شاملة وذكية وقابلة للتكيُّف مع التهديدات.

علَّق الدكتور خالد الخليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber:

"تمكِّننا شراكتنا مع Haven من دمج Orryx AI ضمن منظومة موفّري الخدمات المُدارة العالمية (MSSP)، موسعين بذلك قدراتها لتشمل مئات المؤسسات حول العالم. نحن متحمسون لهذه الفرصة الكبيرة لتحويل طريقة حماية المؤسسات لأنفسها، مستفيدين من الأتمتة والمعلومات الاستخباراتية وسرعة الاستجابة للبقاء دائمًا في صدارة التهديدات المتزايدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه الشراكة أيضًا كيف يمكن للابتكار الإقليمي أن يرسّخ معايير عالمية جديدة في الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف Arno Robbertse، الرئيس التنفيذي لشركة Haven:

"سيمكن دمج Orryx AI في مركز عمليات الأمان (SOC) لدينا إلى جانب Microsoft Copilot من تعزيز القدرات الذكية لمركز عمليات الأمان (SOC) بشكل غير مسبوق. سيمكننا ذلك من تقديم سرعة استجابة وإنذار مبكر لعملائنا مع تقليل التكاليف، مما يرفع معايير الكشف والتصنيف والاستجابة في جميع الصناعات التي نخدمها".

إزاء مواجهة المؤسسات لهجمات أكثر تطورًا ومتطلبات امتثال متزايدة، يضع هذا النشر معيارًا جديدًا للأمن المُدار من خلال تقديم مرونة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وحماية مستمرة ضد التهديدات المتطورة.

نبذة عن Beyon Cyber

تُعدُّ Beyon Cyber، التابعة لـ Beyon group، مزودًا رائدًا للأمن السيبراني، وتشغّل أكبر مركز عمليات أمان سيبرانية (CSOC) في القطاع الخاص بمملكة البحرين، مستفيدةً من شبكة حصرية من الشراكات العالمية لتقديم خدمات أمنية عالمية المستوى، وبسيطة، وفعّالة من حيث التكلفة للعملاء. تقدِّم Beyon Cyber مجموعة متكاملة من الحلول الجاهزة للتنفيذ، إلى جانب حلول أمن سيبراني متقدمة وشاملة تغطي جميع مراحل الحماية، إضافةً إلى خدمات إدارة متكاملة واستشارات متخصصة، لدعم المنظمات في البحرين والمنطقة.

نبذة عن Haven Cyber Technologies

تُعدُّ Haven Cyber Technologies مزوّدًا عالميًا لحلول وخدمات الأمن السيبراني، حيث تقدّم مراكز عمليات أمان متقدمة (SOC) وخدمات الكشف والاستجابة المُدارّة المتطورة. تخدم Haven أكثر من 300 شركة رائدة حول العالم، وهي مزود حلول معتمد من Microsoft، حاصلة على تصنيفات في الأمن السيبراني، والعمل العصري، والبنية التحتية. كشريك موثوق في القطاعات عالية التنظيم، تقدِّم Haven حلول أمنية مرنة وذكية وقابلة للتوسُّع، مصمَّمة لتلبية احتياجات المؤسسات الرقمية الحديثة.

