المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة بيوند beOnd ، أول شركة طيران ترفيهية فاخرة في العالم، عن تعيين شركة أون بوردOnboard Travel وكيلا عاماً حصرياً للمبيعات (GSA) لها في مملكة البحرين، وذلك في إطار تعزيز توسّعها التجاري المنهجي وترسيخ التزامها طويل الأمد بالمنطقة وبالسوق البحريني.

ويأتي هذا التعيين عقب توقيع بيوند beOnd مؤخراً خطاب نوايا (LOI) مع شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين، بهدف استكشاف إصدار شهادة مشغّل جوي (AOC) في المملكة، ما يمثّل محطة مهمة ضمن استراتيجية توسّعها في أسواق متعددة.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستتولى شركة أون بورد Onboard Travel تمثيل بيوند beOnd في السوق البحريني، مع قيادة جهود تطوير العلاقات مع قطاع السفر، وتنمية حسابات الشركات، وتعزيز مبيعات التجزئة، وتوسيع قنوات التوزيع. وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في القطاع، وعلاقاتها الراسخة مع الشركات والجهات الحكومية وشريحة المسافرين ذوي الملاءة المالية العالية، إلى جانب سمعتها القوية في تقديم حلول إدارة السفر الفاخر، تتمتع أون بورد Onboard Travel بمكانة متميزة تؤهلها لترسيخ حضور بيوند beOnd في المملكة. كما تضمن هذه الشراكة تموضع مفهوم بيوند beOnd المتفرد القائم حصرياً على الدرجة الفاخرة بشكل استراتيجي فعّال، بما يعزز الأداء التجاري ويتماشى مع تطور قطاعي السياحة والطيران عاليي القيمة في البحرين.

وقال تيرو تاسكيلا Tero Taskila ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بيوند beOnd

"تُعد مملكة البحرين سوقاً محورياً ضمن رؤيتنا للتوسع الإقليمي. ومع تقدمنا في المناقشات بشأن إنشاء شهادة مشغّل جوي في المملكة، فإن تعيين شركة أون بورد Onboard Travel وكيلاً عاماً حصرياً للمبيعات يُعد خطوة طبيعية ومهمة.

تقوم بيوند beOnd على تقديم مفهوم ترفيهي فاخر ومختلف، يجمع بين الراحة الكاملة عبر المقاعد القابلة للاستلقاء، والخدمة الراقية على متن الطائرة، وتجربة سفر تتمحور حول الوجهات. وستسهم العلاقات القوية التي تتمتع بها أون بورد Onboard Travel مع الشركات، إلى جانب خبرتها العميقة في السوق وشبكتها الموثوقة، في ضمان تقديم منتجاتنا بوضوح ودقة ضمن شريحة السفر عالية القيمة في البحرين."

ومن جانبها، قالت نيشا موهاندِس Nisha Mohandes ،المدير العام لشركة أون بورد Onboard Travel

"نحن فخورون بتمثيل شركة بيوند beOnd في مملكة البحرين. ويقدّم مفهوم الشركة القائم حصرياً على الدرجة الفاخرة قيمة مميزة للسوق، تتماشى مع تطلعات المسافرين الترفيهيين وقطاع الشركات في البحرين. ونتطلع إلى تعزيز حضور العلامة التجارية، ودفع نمو المبيعات في قطاع السفر الفاخر، ودعم طموحات بيوند beOnd طويلة الأمد في المملكة."

وفي وقت سابق من هذا العام، وقّعت بيوند beOnd خطاب نوايا مع شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين، لاستكشاف إنشاء شهادة مشغّل جوي في المملكة، بما يوفّر إطاراً للتعاون في مجالات تشغيل شركات الطيران، وتطوير الكفاءات الوطنية، والصيانة، والابتكار في قطاع الطيران.

كما تخطط بيوند beOnd لتمركز ما يصل إلى عشر طائرات مجهّزة بمقصورات فاخرة في مملكة البحرين بحلول عام 2030، مع توقّعات بإسهام اقتصادي يتراوح بين 1.2 و1.5 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل، إلى جانب توفير أكثر من 1,200 وظيفة مباشرة عالية المهارة.

ويتماشى نموذج بيوند beOnd الترفيهي الفاخر مع طموحات مملكة البحرين في تعزيز العائد من قطاع السياحة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطيران، من خلال التركيز على استقطاب الزوار ذوي القيمة العالية بدلاً من الاعتماد على كثافة الحركة السياحية.

نبذة عن بيوند beOnd

تُعد بيوند beOnd أول شركة طيران ترفيهية فاخرة في العالم، حيث تقدم تجربة سفر استثنائية مصممة للمسافرين الباحثين عن الاسترخاء والاستكشاف. ومع تركيزها على الراحة الكاملة عبر المقاعد القابلة للاستلقاء، وتجارب الرفاهية المتكاملة، والخدمة المستوحاة من الوجهات، تدعو بيوند beOnd ضيوفها لاكتشاف مقصورتها المميزة، حيث صُمّم كل عنصر بعناية ليعكس أعلى مستويات الهدوء والاهتمام والفخامة الراقية على ارتفاع 30 ألف قدم.

نبذة عن أون بورد Onboard Travel

تُعد شركة أون بورد Onboard Travel شركة متكاملة لإدارة السفرمقرّها مملكة البحرين، حيث تقدم حلولاً شاملة لقطاعي الشركات والأفراد. وبخبرة تتجاوز 30 عاماً في هذا المجال، رسّخت الشركة مكانتها كشريك موثوق للشركات متعددة الجنسيات، والجهات الحكومية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المسافرين الترفيهيين المميزين في مختلف أنحاء المملكة.

وتعمل الشركة من مقرّها الرئيسي في منطقة السيف، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل حجوزات تذاكر الطيران الدولية، وحجوزات الفنادق الفاخرة، وباقات العطلات، ورحلات الكروز، وخدمات الطيران الخاص، والمساعدة في إجراءات التأشيرات، والتأمين على السفر، وإدارة رحلات المجموعات.

وقد جاء نمو الشركة مدفوعاً بفلسفة تضع العميل في المقام الأول دائماً، إلى جانب شراكات طويلة الأمد مع شركات الطيران وقطاع الضيافة على مستوى العالم، ونموذج أعمال قائم على التوصيات، ما يعكس مستويات عالية من رضا العملاء واستمرارية التعامل من قبل قطاعي الشركات والأفراد.

