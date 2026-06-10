الشبكة تنفرد بنقل جميع مباريات البطولة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بجودة 4k HDR

الدوحة، كشفت beIN SPORTS، إحدى أبرز الشبكات الرياضية عالمياً، عن كوكبة من أبرز نجوم الإعلام والتحليل الكروي الذين سيقودون تغطيتها لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبصفتها الناقل الرسمي للبطولة عبر 24 دولة في المنطقة، تجمع الشبكة أكثر من 80 إعلامياً ومحللاً وخبيراً من العالم العربي ومختلف أنحاء العالم، ضمن أكبر وأكثر فرق التغطية الإعلامية تنوعاً لمواكبة أكبر نسخة من كأس العالم في التاريخ.

ويشمل الفريق نخبةً من أساطير كرة القدم العالمية، من بينهم النجم الإسباني ديفيد سيلفا، المتوَّج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده؛ وفرناندو لويز روزا (فرناندينيو)، القائد السابق لمنتخب البرازيل؛ إضافة إلى الثنائي آشلي كول وآشلي يونغ، لاعبا منتخب إنجلترا السابقان؛ وروبير بيريز، أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي لفريق أرسنال ونجم منتخب فرنسا المتوج بكأس أمم أوروبا 2000؛ والنجم البرتغالي السابق بيدرو ميغيل كاريرو ريسيندز (باوليتا)، أحد ألمع هدّافي نادي باريس سان جيرمان على مرّ التاريخ.

وتشهد القائمة تواجد كل من النجم الأرجنتيني السابق، كلاوديو لوبيز؛ والمهاجم السابق لنادي ليفربول والمنتخب الإسباني، لويس غارسيا؛ والدولي الفرنسي السابق، بكاري سانيا؛ إلى جانب أسطورة الكرة الهولندية، رود خوليت؛ وبطل كأس العالم مع منتخب فرنسا، مارسيل ديسايي. كما تضم القائمة الدولية النجم السويسري السابق فيليب سينديروس، وأسطورة منتخب جمهورية أيرلندا جيسون ماكاتير، ولاعب المنتخب الأمريكي السابق كريستوفر سوليفان، الذين ينقلون إلى الفريق خبرات اكتسبوها من مشاركتهم في كأس العالم FIFA™. وينضم إليهم المدافع السابق لنادي باريس سان جيرمان ديدييه دومي، ولاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق نيكي سامربي.

ويضمّ الفريق الإعلامي أسماءً بارزةً في كرة القدم النسائية، من بينها ناديا نديم، التي مثّلت منتخب الدنمارك في أكثر من 100 مباراة دولية؛ ولاعبة منتخب إنجلترا السابقة، ليان ساندرسون الحائزة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للسيدات FIFA 2015™.

وتكتسب التغطية زخماً إضافياً بانضمام كوكبة من أشهر أسماء كرة القدم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليمثّلوا منتخباتهم العربية الثمانية المتأهلة إلى البطولة، وتشمل الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وقطر، فضلاً عن المملكة العربية السعودية، وتونس، والعراق.

وتسجّل القائمة حضور أساطير كرة القدم المصرية، من أمثال محمد أبو تريكة؛ وأحمد المحمدي؛ وهيثم فاروق؛ إلى جانب ألمع النجوم السابقين والحاليين من شمال أفريقيا، من بينهم المغربي رومان سايس، الذي قاد المنتخب المغربي خلال مسيرته التاريخية نحو نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™؛ إضافة إلى اللاعب المغربي السابق يوسف شيبو. كما شملت القائمة الثلاثي التونسي، حاتم الطرابلسي؛ وكريم حقي؛ وسامي الطرابلسي؛ والثنائي الجزائري، رفيق حليش؛ ولاعب الدوري الإنجليزي السابق، عدلان قديورة، بالإضافة إلى إسلام سليماني، الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر وأحد أهمّ لاعبيه عبر التاريخ، وصاحب المسيرة الاحترافية المميزة في الملاعب الأوروبية.

كما تنضمّ إلى فريق التغطية أسماء خليجية مرموقة، على رأسها يونس علي، لاعب المنتخب القطري السابق وأحد ألمع مدربي كرة القدم في قطر؛ وعبدالعزيز السليطي؛ ومبارك مصطفى، بينما يتمثّل الحضور السعودي في كل من تيسير الجاسم؛ وياسر القحطاني. أمّا الظهور العراقي فينحصر باللاعب الدولي السابق سلام شاكر. ويعزز الحضور الإقليمي كل من المدرب الأردني المحترف، عبدالله أبو زمع؛ والنجم السوري، عمر السومة؛ إضافة إلى الأيقونة العُمانية، عماد الحوسني، في اجتماع مميز لنخبة الأسماء الكروية في العالم العربي.

ويتمتّع محللو beIN SPORTS برصيد حافل من المشاركات مع منتخباتهم الوطنية تجاوز الـ 2800 مباراة دولية بالمجمل، مما يمنحهم خبرةً استثنائيةً في تغطية البطولة لعشاق المستديرة في جميع أنحاء المنطقة.

ويقود التغطية العربية للشبكة مجموعة من المقدّمين المخضرمين، بحضور محمد سعدون الكواري؛ وعبد العزيز النصر؛ وطارق الحماد؛ إلى جانب أمين السبتي؛ ومشاري الخزيم؛ وأريج سليم؛ ومحمد كيدان؛ وعبد العزيز الفضلي، ليشكلّوا معاً نواة التغطية الإعلامية المتكاملة التي تقدمها الشبكة طوال أيام البطولة.

وبدورها، تشهد التغطية باللغة الإنجليزية تواجد الثلاثي لينسي هيبغريف؛ ومات سبيرو؛ وآران سامرز؛ مما يعزز البعد الدولي لفريق التقديم. كما تتعزّز منظومة التغطية بوجود 18 مراسلاً ميدانياً تم توزيعهم على المدن المستضيفة لمواكبة أحداث البطولة لحظة بلحظة على مدار الساعة.

وتعليقاً على الموضوع، صرّح السيد محمد البدر، مدير قنوات beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نجحت beIN SPORTS في تجهيز فريق تغطية إعلامية غير مسبوق من حيث العدد والتنوّع لمواكبة هذه النسخة الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم FIFA™. ويضمّ الفريق أكثر من 80 موهبة من الإعلاميين والمحللين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، إلى جانب فريق عالمي المستوى من المذيعين والمراسلين الميدانيين، مما يتيح تغطيةً شاملةً للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي استقطابنا لأبرز النجوم والأسماء اللامعة على مستوى كرة القدم العالمية والإقليمية ليعكس حجم البطولة وجوهرها في آن واحد. ونتطلع إلى توفير تغطية إعلامية استثنائية تضع المشاهدين في قلب الحدث وتنقل لهم تفاصيله بشكل مباشر وحصري عبر شبكة beIN SPORTS".

وتحظى beIN SPORTS بحقوق النقل الحصري لجميع مباريات البطولة، البالغ عددها 104 مباراة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما توفّر تغطيةً متكاملةً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وبثّاً تلفزيونياً متطوراً بدقّة 4Kعبر 8 قنوات مخصّصة. ويمكن الاشتراك في باقات الشبكة من خلال الرابط الإلكتروني: www.bein.com/ar/subscribe/

لمحة حول مجموعة beIN الإعلامية:

beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج عدداً منقطع النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال أستديوهات MIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت المجموعة على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016، وأطلقت منصة TOD by beIN المتخصصة بالبث الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة beIN الإعلامية، يُرجى التواصل من خلال: mediaoffice@bein.com

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