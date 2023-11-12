الدوحة، قطر: أعلنت مجموعة beIN الإعلامية وقنواتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS، عن فوزها بجائزة "أفضل استراتيجية رياضية للعام" في الدورة الثالثة عشر خلال قمة وجوائز BroadcastPro ME، والتي تحتفي بالتميز في صناعات الترفيه والبث والأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء فوز مجموعة beIN الإعلامية بهذه الجائزة المرموقة بفضل النجاح الكبير الذي حققته مختلف قنواتها التلفزيونية والرقمية في تغطيتها الاستثنائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، والتي بدأت قبل 500 يوم من انطلاق البطولة، وشهدت تقديم برامج بث مخصصة ونشرات إخبارية خاصة بالبطولة، فضلاً عن مقاطع فيديو لأبرز لقطات المباريات التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكنت قنوات beIN SPORTS طوال مدة البطولة من تقديم تغطية حيّة لأكثر من 18 ساعة يومياً على كل من قنواتها التسع من أكثر من 20 استوديو متطور يعمل بها فريق بث يضم أكثر من 120 خبيراً دولياً وإقليمياً.

وسجلت قنوات beIN SPORTS أرقاماً قياسية، حيث حققت 242.8 مليون مشاهدة في جميع أنحاء المنطقة لنهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين الأرجنتين وفرنسا، أي ما يعادل 68% من إجمالي عدد السكان البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما بلغت معدلات المشاهدات التراكمية أكثر من 5.4 مليار طوال مدة البطولة التي استمرت لمدة شهر كامل.

وفي الوقت نفسه، تمكنت beIN SPORTS من تحقيق نجاح لافت على مستوى حضورها الرقمي، حيث حصدت مقاطع الفيديو عبر الإنترنت 1.1 مليار مشاهدة، والتي يبلغ إجمالي مدتها 33 مليون ساعة، كما أكد الفريق المسؤول عن حسابات المجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي التزامه بمواصلة التطور في المستقبل، وذلك بعد نجاحه بإضافة 3,400 منشور إلى إجمالي المنشورات في تغطية المجموعة السابقة لبطولة كأس العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جاسم عبدالرحمن المفتاح، مدير إدارة الاتصال المؤسسي لـ beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "حرصنا على بذل كل ما بوسعنا لتوفير تغطية استثنائية وأفضل تجربة مشاهدة ممكنة لمتابعينا عبر قنواتنا الإذاعية والرقمية، لا سيما أنها المرة الأولى التي تستضيف فهيا دولة عربية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وتعكس هذه الجائزة حرصنا الدائم على تحقيق التميز في جميع جوانب العمل، ونتطلع دوماً إلى تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل".

وتأتي أحدث إنجازات المجموعة الإعلامية بعد فوزها بجائزتين بارزتين في فئتين مختلفتين خلال جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية في الشهر الماضي، حيث حصلت المجموعة على جائزتي "أفضل استخدام للمحتوى الرقمي عبر المنصات المختلفة" و"أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي"، إلى جانب الجائزة الذهبية عن فئة "أفضل استخدام للوسائل التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في المجال الرياضي" خلال حفل جوائز صناعة الرياضة 2023.

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لمحة حول مجموعة beIN الإعلامية:

beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج عدداً منقطع النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال أستوديوهات MIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت المجموعة على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة beIN الإعلامية، يُرجى التواصل عبر الموقع الإلكتروني: mediaoffice@bein.com