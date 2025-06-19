ماكلين، فيرجينيا – أعلنت شركة جلوبال سكول مانجمنت (GSM) الرائدة عالميًا في مجال التعليم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، عن استثمار استراتيجي من BDT & MSD Partners، وذلك بهدف دعم خطط توسّعها الدولي وتعزيز تطوير منصتها التعليمية الرقمية ومناهجها المتكاملة.

وتأسست GSM في عام 2014 على يد رون باكارد، بهدف تقديم تعليم أمريكي، بريطاني، وعالمي عالي الجودة للأطفال من عمر الولادة حتى 18 عامًا، عبر نماذج تعليمية متنوعة تشمل التعليم الحضوري، والتعليم عن بُعد (الإلكتروني)، والتعليم المدمج، بما يتناسب مع احتياجات كل طالب. وتُعد شركة صافاناد، المتخصصة في الاستثمار وبناء الأعمال، المستثمر المؤسس والداعم الرئيسي للشركة منذ انطلاقها.

تدير GSM أكثر من 190 مدرسة وتخدم نحو 55,000 طالب من مراحل رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا. وتتميز GSM بمنصتها التعليمية المتكاملة AMP، والتي توفر حلولًا شاملة تشمل تطوير المناهج، التحليلات المتقدّمة، والإدارة التشغيلية، مما يضمن نتائج تعليمية متميزة عبر مختلف البيئات.

وفي تعليق له على الصفقة، قال رون باكارد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ GSM: "يمثل هذا الاستثمار نقطة تحوّل في مسيرة نمو .GSM ومع استمرار دعم صافاناد، والدعم الاستراتيجي الجديد من BDT & MSD ، سنتمكن من توسيع نموذجنا التعليمي لتلبية الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة، مدفوعين بالتكنولوجيا الحديثة والمناهج المبتكرة."

من جانبه، أضاف كمال باحمدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صافاناد: "نرحّب بانضمام BDT & MSD كشريك استثماري معنا في. GSM وتُجسّد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لمستقبل التعليم، كما تعكس تقديرنا للنهج المبتكر الذي تتبعهGSM ."

وتُعد BDT & MSD شركة مصرفية استثمارية متخصصة في دعم أصحاب الأعمال والمؤسسين في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية والمالية على المدى الطويل. ويُجسّد هذا الاستثمار قناعتها بقوة نموذج GSM وخبرات فريقها القيادي.

وقال كريس غليستين، المدير الإداري في BDT & MSD: "يسعدنا دعم مهمة GSM في توسيع نطاق التعليم عالي الجودة. نحن معجبون بما حققه رون وفريقه، ونتطلّع للعمل مع صافاناد لدفع المرحلة المقبلة من النمو."

نبذة عن جلوبال سكول مانجمنت (GSM)

تدير شركة جلوبال سكول مانجمنت (GSM) مدارس عالية الجودة تلبي احتياجات مجتمعاتها ومتطلبات المستقبل. منذ عام 2014، ساعدت الشركة في إطلاق وتشغيل وتطوير مدارس في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأفريقيا. ومع محفظة تضم أكثر من 190 مدرسة وأكثر من 55,000 طالب حول العالم، تقدم GSM حلول تعليمية مرنة مدعومة بالتكنولوجيا ومواكبة للبيئات المحلية عبر التعليم المبكر والتعليم العام والجامعي. تتولى GSM إدارة العمليات المدرسية والبنية التحتية الرقمية والامتثال والمرافق والموظفين، ليتفرغ المعلمون لما هو أهم: طلابهم. وتتمثل مهمتها في توفير تعليم عالمي المستوى يمكن الوصول إليه واستدامته وتقديمه بكفاءة وعلى أي نطاق. سواء عبر التعليم الحضوري أو عبر الإنترنت أو المدمج، تساعد GSM المدارس على العمل بنزاهة وكفاءة وتأثير. للمزيد www.gsmed.com:



نبذة عن صافاناد

تأسست صافاناد في عام 2009، وهي شركة عالمية قابضة تجمع بين التميز الاستثماري والتشغيلي. في صافاناد نطور قناعة راسخة بقطاعات استثمارية تتمتع بفرص مواتية على صعيد الاقتصاد الكلي، نبني منصات تشغيلية قوية للاستفادة من هذه الفرص، وننفذ استراتيجيات مبنية على أسس تحليل أساسية هادفة لخلق القيمة وتحقيق العوائد. تستثمر صافاناد في القطاعات المؤثرة عبر منصات في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية والعقارات.

تضم الشركة كادر مهني مكوناً من نحو 40 متخصصاً ذو خبرة أتمّوا أكثر من 45 صفقة بقيمة إجمالية تقدر بــــــــ 11 مليار دولار أمريكي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.safanad.com



نبذة عن BDT & MSD Partners

BDT & MSD Partners هي شركة مصرفية استثمارية تقدم خدمات استشارية واستثمارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين الاستراتيجيين طويلو الأجل. وتتميز بخبرتها الطويلة في تقديم المشورة عند تقاطع مصالح المؤسسين والعائلات والشركات، فضلاً عن قاعدتها الرأسمالية الفريدة وثقافتها الاستثمارية القائمة على التوافق. للمزيد: www.bdtmsd.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

زهراء طاهر

المدير التنفيذي

فين مارك كوميونكيشنس

رقم المكتب: 0097317749759

موبايل: 0097339630997

البريد الإلكتروني: ztaher@finmarkcoms.com

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