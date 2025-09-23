(دبي، الإمارات العربية المتحدة) - رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة الاتحاد للتأمين إلى "BBB+" من "BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يعكس هذا التصنيف التحسن في أداء الشركة المالي، والذي جاء نتيجة الجهود التي بذلها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحسين ربحية أعمال التأمين (الإكتتاب). كما يعكس التصنيف الجديد قوة الميزانية العمومية للشركة، وسجل أعمالها المتميز، بالإضافة إلى الحماية القوية لإعادة التأمين.

حققت شركة الاتحاد للتأمين أرباحاً متميزة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت أرباحها الصافية بعد الضريبة 23 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 13 مليون درهم في عام 2024. ويأتي هذا التحسن في الأداء المالي بعد إيقاف بعض الأنشطة غير المربحة في عام 2023.

قال السيد رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: "لقد سعدنا برفع وكالة فيتش لتصنيفنا الذي يعكس الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بقيادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ ناصر المعلا، لتعزيز الوضع المالي للشركة ودفع عجلة نموها المستدام. وسنواصل تحقيق المزيد من التقدم مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والأداء".

وأضاف: "يعزز هذا التصنيف الثقة التي يضعها مساهمونا وعملاؤنا في الشركة كما يبرز التزامنا المستمر بالابتكار والتميز التشغيلي والنمو المستدام لضمان إضافة قيمة لجميع الشركاء".

ويعكس التصنيف الجديد من فيتش قوة نموذج أعمال شركة الاتحاد للتأمين وقدرتها على مواجهة التحديات، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومع هذا التصنيف المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة، فإن الاتحاد تتمتع بقدرة قوية على تعزيز مكانتها في السوق ومواصلة تحقيق النمو على المدى الطويل.

نبذة عن شركة "الإتحاد للتأمين"

تأسست شركة الاتّحاد للتأمين في عام 1998 ويبلغ رأس المال المدفوع الحالي 230 مليون درهم إماراتي.هي شركة مرخّصة من قبل البنك المركزي بالامارات ومُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ويوجد المكتب الرئيسي للشركة في إمارة دبي.

وتوفر الشركة طيفاً واسعاً من منتجات التأمين الفردية والتجارية لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

