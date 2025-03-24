دبي، الإمارات العربية المتحدة - ضمن خطته الاستراتيجية لتعزيز مكانته في قطاع المال والأعمال، ثبّت بنك رأس الخيمة الوطني تصنيفه للودائع طويلة الأجل (IDR) عند "BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفع تصنيف الجدوى (VR) إلى" bbb- "، مؤكّداً بذلك على قوة رأسماله، وتحسّن جودة أصوله، وتنويعه المستمر في الخدمات المصرفية للشركات، بما يسهم في تحقيق أرباح مستدامة مع الحفاظ على سيولة قوية وإدارة حكيمة للمخاطر.

وعن تحقيق البنك لهذا الإنجاز، تحدّث السيد محمد جعفر نيني - الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني- قائلاً: "سعداء اليوم بارتفاع تصنيفنا في الاستدامة، الأمر الذي يعكس التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا نحو التحوّل، ويعزّز قدرتنا وكفاءتنا في تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية تبرهن على قوّتنا في الابتكار الرقمي، وتنمية قاعدة العملاء". وأضاف: "حين نواصل تطوير خدماتنا المصرفية للشركات وتحسين إدارة المخاطر، فنحن نواصل التزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، مما يعزّز ثقة عملائنا بنا من جانب، ويمنحنا الفرصة لتقديم أفضل الحلول والابتكارات في القطاع المصرفي من جانب آخر."

وحول العوامل التي اعتمدت عليها "فيتش" في منح بنك رأس الخيمة الوطني هذا التثبيت، أشارت الوكالة إلى البنك يمتلك عوامل مهمة ومحفّزة منها: الأداء القوي بما في ذلك نموذج أعمال البنك المتنوع، مع تحوّل استراتيجي نحو الخدمات المصرفية للشركات وعمليات الخزينة، مما عزّز استقرار الدخل وقلّل الاعتماد على الإقراض التقليدي للأفراد. بالإضافة إلى ذلك أظهر البنك تحسناً في جودة الأصول، مع انخفاض مطّرد في القروض المتعثرة (NPLs) ونسب تغطية عالية لخسائر القروض، بما يعكس إدارة مخاطر فعّالة. وأخيراً محافظة البنك على احتياط رأسمالي قوي، يؤهّله لمواصلة النموّ، مع الاستفادة من قاعدة ودائع مستقرة للغاية بما يعكس ثقة العملاء القوية.

ومن الجدير بالذكر، أن حصول بنك رأس الخيمة الوطني على تصنيف " BBB+" سيدعم مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات العربية المتحدة، ويمكّنه من التركيز على تسريع التحوّل الرقمي، وتحسين محفظته الاستثمارية، والتوسع في القطاعات عالية النمو، مع الاستمرار في تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية.

راك بنك

يعد بنك رأس الخيمة الوطني أحد أقدم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها ديناميكية. منذ عام 1976، أصبح بنك رأس الخيمة الوطني رائداً في السوق، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نحن شركة مساهمة عامة مقرها في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ويقع مكتبنا الرئيسي في مبنى راك بنك على طريق الشيخ محمد بن زايد. تمتلك حكومة رأس الخيمة أغلبية أسهمنا والتي يتم تداولها علناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز راك بنك بابتكاراته والتزامه الثابت بتقديم تجارب رائعة للعملاء. تهدف رحلتنا الرقمية التحويلية إلى أن تكون "بنكًا رقميًا بلمسة إنسانية"، يرافقك خلال اللحظات المهمة.

من خلال 21 فرعًا وحلولًا مصرفية رقمية متقدمة، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والجملة والأعمال المصرفية. من خلال وحدتنا المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، نقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجعل تجربتك المصرفية سلسة، سواء قمت بزيارتنا شخصيًا أو عبر الإنترنت.

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