مسقط، سلطنة عُمان. أعلن بنك عُمان العربي عن قيام وكالة التصنيف الائتماني الدولية "كابيتال إنتليجنس" برفع تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل (LT FCR) إلى "-BBB" وقصير الأجل (ST FCR) إلى "A3"، بعد أن كانت عند "+BB" و"B" على التوالي. كما عدّلت الوكالة النظرة المستقبلية لتصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل من "إيجابية" إلى "مستقرة". وأكدت "كابيتال إنتليجنس" تصنيف البنك المستقل (BSR) عند "+bb" مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت تصنيف القوة المالية الأساسية (CFS) عند "-bbb" ومستوى الدعم الاستثنائي (ESL) عند "متوسط". ويأتي تماشياً مع رفع التصنيفات السيادية لسلطنة عُمان.

وفي تعليقه على التقرير، قال الفاضل سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "تعكس هذه الترقية الأداء المالي القوي لبنك عُمان العربي ومكانته الراسخة في القطاع المصرفي، مدعومةً بالتحسن المستمر في الأسس الاقتصادية للسلطنة والإدارة المالية الرشيدة. كما تأخذ الترقية في الاعتبار تطبيق قانون المصارف الجديد في وقت سابق من هذا العام، والذي يُتوقع أن يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي."

وأضاف قائلاً: "يعكس تأكيد التصنيف الائتماني المستقل (BSR) والقوة المالية الأساسية (CFS) لبنك عُمان العربي الأداء المالي القوي الذي حققه البنك في عام 2024، مدعوماً بالدعم المستمر من مساهميه الرئيسيين. بالإضافة إلى هيكل ودائع قوي و متنوع، حيث شكّلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير أكثر من نصف إجمالي الودائع خلال العام. كما سجل البنك أعلى مستوى لتغطية خسائر القروض في خمس سنوات، مما يعزز مكانته القوية في كل من الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، وذلك من خلال بنك العز الإسلامي، التابع والمملوك بالكامل، والذي يُعد ثاني أكبر بنك إسلامي متكامل في سلطنة عُمان."

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