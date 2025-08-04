أعلنت شركة تطوير مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن إطلاق علامتها التجارية الأولى في قطاع الضيافة تحت اسم "باي هاوس – Bay House"، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع شركة براسبل – Brassbell المتخصصة في خدمات الضيافة الذكية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام تطوير مصر بتقديم تجربة متكاملة وقيمة مضافة لعملائها داخل مشروعاتها المستدامة والذكية.

وتتواجد علامة "باي هاوس" حاليًا في مشروعات تطوير مصر المتميزة بالساحل الشمالي، وهما "دي باي D-Bay"، و "فوكا باي Fouka Bay" بهدف تقديم تجربة ضيافة راقية داخل مجتمعاتها السكنية المتكاملة في جميع المواقع الاستراتيجية للتطوير العقارى في مصر.

ويعكس إطلاق "باي هاوس" حرص تطوير مصر على تلبية تطلعات العملاء وتقديم حلول ضيافة عصرية تسهم في تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية والسياحية. كما يأتي التعاون مع "براسبل"، المعروفة بتقديم شقق فندقية بخدمات عالية الجودة في القاهرة والإسكندرية، لتعزيز معايير التميز والجودة في كافة أنشطة الشركة.

وقد جاء اختيار "براسبل" لإدارة "باي هاوس" بفضل خبرتها في تقديم خدمات فندقية متطورة تعتمد على تقنيات حديثة ونماذج تشغيل ذكية قائمة على تحليل البيانات، مما يضمن كفاءة تشغيلية عالية وتجربة ضيافة مستدامة ومتميزة. وهو ما يتماشى مع رؤية تطوير مصر في تعظيم القيمة الاستثمارية ورفع مستوى الخدمات داخل مشروعاتها.

وتعليقاً على الشراكة قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر:

"إطلاق باي هاوس يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة العملاء داخل مشروعاتنا، حيث نسعى لتقديم خدمات ضيافة بمعايير عالمية تضمن الراحة والرفاهية. كما يدعم هذا التوسع توجهنا لتعظيم العائد الاستثماري لأصحاب الوحدات، ضمن استراتيجية أوسع لتنويع محفظة استثماراتنا، وتقديم قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين، من خلال خلق تجربة متكاملة تمزج بين السكن، والاستثمار، والخدمات."

وأضاف "ويأتي إطلاق "باي هاوس" ضمن خطة تطوير مصر لتقديم حلول مبتكرة ترفع من معدلات الإشغال، من خلال إدارة فندقية محترفة تحافظ على جودة الوحدات ومرافقها، وتوفر خدمات تضاهي الفنادق العالمية. ما يتيح للملاك الاستفادة من وحداتهم كمصدر دخل منتظم، ويضمن استدامة القيمة السوقية للعقار على المدى الطويل."

وفي هذا الصدد قال الأستاذ أحمد إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة براسبل للفندقة:" تُشكّل شراكتنا مع "تطوير مصر" بداية لتحالف طويل الأمد، يهدف إلى إعادة تعريف معايير الضيافة والحياة المتكاملة على ساحل مصر الشمالي. ومن خلال الجمع بين التطويرات الرؤيوية لـ “تطوير مصر" والخبرة المتخصصة لـ “براسبيل" في مجال الفندقة، نعمل معًا على تقديم قيمة استثنائية وتجارب سلسة للسكان والمستثمرين والضيوف. ويُعد مشروع "Bay House by Brassbell" دليل على هذه الشراكة، إذ يوفر تجربة ضيافة مصممة خصيصًا تعزز من جودة الحياة الساحلية وتفتح آفاقًا جديدة لأسلوب معيشة راقٍ ومتكامل."

وتتعاون شركة تطوير مصر، مع شركة براسبل لإدارة علامة "باي هاوس"؛ لتميزها بتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات تشمل الفنادق البوتيكية، الشقق الفندقية، وحلول الإدارة العقارية المدعومة بالتكنولوجيا، هذا علاوة على خبرات "براسبل" في إدارة الشقق الفندقية و الفنادق البوتيكية و هي تعتبر الجهة الرائدة في سوق الشقق الفندقية المخدومة، من خلال إدارة 26 أصلًا عقاريًا، وتستهدف الوصول إلى 1200 وحدة بحلول نهاية 2025، بعد أن استضافت أكثر من 400 ألف ضيف عبر أكثر من +780 وحدة نشطة حتى الآن، في شقق فندقية ومنشآت فندقية منتشرة في الزمالك، وسط البلد، الاسكندرية، الغردقة، الساحل الشمالي، وجدة.

وتشغل "براسبل" أصولها عبر 3 نماذج تشغيل رئيسية: الإدارة الفندقية المباشرة، نظام الامتياز (الفرنشايز)، والإيجار الاستراتيجي، مدعومة ببنية تحتية قوية تشمل خدمات الدعم الفني، تطوير الأعمال، التسويق، وإدارة العمليات، ومن خلال هذا التعاون مع تطوير مصر، تواصل "براسبل" تعزيز مكانتها كمشغل ضيافة عصري يقدم تجارب فندقية بمعايير عالمية مدعومة بهوية محلية، مستهدفة قيادة مستقبل الضيافة في مصر والمنطقة.

نبذة عن شركة تطوير مصر

تأسست شركة تطوير مصر في عام 2014، وهي شركة مساهمة مصرية رائدة، يعتمد نموذج أعمالها على التكامل الرأسي لكافة المجالات العقارية. هذا بالإضافة إلى رؤيتها الطموحة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة لتُرسّخ معايير جديدة في مجال التطوير العقاري. ويعد الابتكار جوهر هوية تطوير مصر، حيث ينعكس في جميع جوانب أعمالها، بدءًا من التخطيط العمراني والتصميم، مروراً بالتنفيذ والبنية التحتية الذكية، وصولاً إلى تجربة الحياة المجتمعية. وهذا يعزز التزام الشركة بالمعايير والممارسات العالمية للاستدامة وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يضمن نمواً مسؤولاً يركّز على المستقبل.

تجسّد تطوير مصر هذه الرؤية من خلال محفظة تضم ستة مشاريع رائدة لتعزيز التواجد القوي للشركة في أكثر المواقع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية. وتشمل هذه المشاريع: "إلمونت جلالة" جوائز عالمية متميزة في مدينة العين السخنة والمطل علي البحر الأحمر؛ وفي منطقة الساحل الشمالي الغربي ثلاث مشروعات تعيد تعريف مفهوم الحياة الساحلية، وهم: مشروع "فوكا باي" ومشروع "دي باي" ومشروع "سولت"، وفي منطقة شرق القاهرة: مشروع "بلومفیلدز" وھو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سیتي، بالإضافة إلى مشروع "ريفرز"، وهو مشروع سكني راقٍ في غرب القاهرة، صُمّم ليعيد صياغة مفاهيم المعيشة الحديثة والمستدامة.

من خلال رؤيتها التطويرية، وتميزها التشغيلي، والقيمة المضافة التي تضع الإنسان في المقام الأول، تواصل تطوير مصر رسم ملامح مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة لقطاع العقارات في مصر.

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نبذة عن شركة Brassbell

مجموعة براسبل للفندقة، هي شركة مصرية رائدة بتوجه عصري، متخصصة في تطوير وتشغيل مشروعات الضيافة ونمط الحياة في مصر والمنطقة. تركز المجموعة على تحويل الأصول العقارية إلى وجهات فندقية وتجريبية متميزة، من خلال نموذج متكامل يشمل التطوير، والتصميم، والتشغيل، والتكنولوجيا، وإدارة الأصول — لتقديم حلول شاملة تجمع بين الرؤية الإبداعية والكفاءة التجارية.

تشمل محفظة براسبل فنادق بوتيكية، مساكن بعلامات تجارية، وشقق فندقية في أسواق رئيسية داخل مصر وفي المنطقة، مع أصول نشطة في القاهرة، الساحل الشمالي، ومدينة جدة. بالإضافة إلى تشغيل الأصول، تبتكر براسبل مفاهيم فندقية وتطور علامات تجارية أصلية تعكس التوجهات الجديدة في السفر، الصحة، ونمط الحياة

وتعتمد المجموعة على التكنولوجيا والابتكار كمكوّن أساسي في نموذجها التشغيلي، من خلال أنظمة ذكية قائمة على البيانات تعزز الأداء، وتُحسّن تجربة الضيف، وتدعم التوسع المستدام. سواء عبر إحياء المباني التراثية أو تطوير وجهات جديدة على السواحل، تقدم براسبل ضيافة بروح وهوية وعمق استثماري حقيقي

بصفتها من أبرز الشركات الصاعدة في قطاع الفندقة في مصر والمنطقة، تقود براسبل توجهًا جديدًا في مستقبل الضيافة — مستندة إلى الجذور المحلية، ومدفوعة بالابتكار، وملتزمة بتحقيق أثر حقيقي.

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