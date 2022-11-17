دبي: دخلت المنطقة الحرة ميدان في شراكة مع Bank Wio، أول منصة مصرفية رقمية متكاملة في المنطقة، لتقديم خدمات مصرفية رقمية لحاملي تراخيص المنطقة الحرة من أصحاب الأعمال. حيث ستمكّن هذه الشراكة حاملي الرخص التجارية في المنطقة الحرة ميدان من الاستفادة من حلول Wio المصرفية المتقدمة والمبنية على ثلاث إمكانيات رئيسية: وهي تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، والتمويل المدمج، وحلول الخدمات المصرفية (BAAS).

وتقدم منصة Wio Business، أول تطبيق مصرفي رقمي من Bank Wio، مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصممة بشكل فريد حول احتياجات كل عميل، لمساعدتهم على أتمتة شؤون أعمالهم الإدارية، والتحكم في إنفاقهم باستخدام بطاقات افتراضية غير محدودة لهم ولفريقهم، وإنشاء مساحات توفير مختلفة للادخار من أجل ضريبة القيمة المضافة، أو الإيجار، وغيرها من الفواتير، مما يمكنهم من التركيز على تنمية أعمالهم.

وتم توقيع الشراكة من قبل براتيك فاهي، المدير التجاري لبنك Wio، وحامد أهلي، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة ميدان، في حفل أقيم في فندق الميدان في دبي.

وقال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Bank Wio: "يهدف Bank Wio إلى تمكين الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير حلول مصرفية متقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة. ستتمكن الشركات المرخصة من خلال ميدان من الاستفادة من تطبيقنا المصرفي Wio Business والحلول المصرفية التي يقدمها، إلى جانب الميزات التي تعمل على تسريع طموحاتهم الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال التمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة من Wio. يقدم Wio منصة مالية متقدمة تسعى إلى تمكين الشركات من خلال إنشاء حلول عملاء مبتكرة وشاملة وبناء منظومة تعاونية للأعمال المصرفية في الدولة ".

من جهتهم، قالت المنطقة الحرة ميدان: "تتمثل رؤيتنا في تحفيز الاقتصاد من خلال جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال محليًا. نفخر بالدور الرئيسي الذي نلعبه في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد للتجارة من خلال جذب أصحاب الأعمال الملتزمين بالنمو التجاري والنجاح ".

بالشراكة مع ميدان، ستوفر منصة Wio Business للشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الحرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الخدمات المصرفية مع تمكينهم من خلال خدمات مبتكرة لا تقتصر فقط على الخدمات المصرفية. تم تطوير هذا التطبيق بالتعاون مع العملاء وتم تصميمه لتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير أدوات مصرفية بسيطة وسهلة الوصول لإدارة أعمالهم بشكل أفضل. كما ستطلق المنطقة الحرة ميدان خدمات وحلولًا إضافية قريبًا لمواصلة دعم شركاء المنطقة الحرة والشركات المرخصة ورواد الأعمال، ولتمكين الطموحات العالمية للشركات وإنشاء منظومة توفر جميع أنواع المرافق والمنتجات والخدمات لضمان نمو شامل.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، اتصل بـ nisha SagarA، رئيس التسويق والاتصالات، المنطقة الحرة ميدان.

هاتف: +971 55 210 5697

بريد إلكتروني: anisha@meydanfz.ae

الموقع الالكتروني: meydanfz.ae

حول Wio

Wio Bank هو عبارة عن منصة مصرفية رقمية متكاملة مملوكة بشكل مشترك من قبل شركة أبو ظبي للتنمية (ADQ) ، وألفا ظبي القابضة ، واتصالات ، وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم إماراتي. يخضع البنك لرقابة البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حول المنطقة الحرة ميدان

مع موقعها الاستراتيجي على بعد 15 دقيقة من مطار دبي الدولي ، تعد المنطقة الحرة ميدان من بين أكبر المناطق الحرة الرقمية وأكثرها تقدمًا في العالم. من خلال عنوانها في فندق الميدان الفاخر ، تساعد المنطقة الحرة رواد الأعمال على إنشاء أعمالهم بنجاح وتسهيل العمليات من خلال أدوات مبتكرة.

باعتبارها المنطقة الحرة الرقمية الوحيدة التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، فهي بيئة غير ورقية ، حيث تتم جميع التراخيص التجارية والمدفوعات من خلال بوابة العملاء الآمنة. إلى جانب الترخيص والتأشيرات ، تشمل المنطقة الحرة ميدان أيضًا مجتمعًا أوسع يساعد في الحياة اليومية. يمكن لرواد الأعمال العيش والعمل واللعب في بيئة حضرية متنوعة تضم مدارس وعيادات ومطاعم ومتنزهات ، أو الحصول على أخبار رائعة عن مضمار ميدان ، أو القيام بأعمال تجارية في ملعب الجولف أو عقد صفقة في ملعب التنس ، و أكثر.