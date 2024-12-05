أعلنت إدامة (شركة البحرين للاستثمار العقاري (ومجموعة صن سيت للضيافة عن شراكة متميزة تتمثل في افتتاح أول Azure Beach Club في مملكة البحرين وتحديدا في مشروع بلاج الجزائر الحيوي وذلك في الربع الثاني من عام 2026، لتعد بتجربة شاطئية عالمية.

والجديد بالذكر إنه تم تأسيس Azure Beach Club في عام 2017 من قبل مجموعة صن سيت للضيافة، ويعد وجهة حيوية للحياة العصرية تعيد تعريف مفهوم الرفاهية على شاطئ البحر في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط. وتمتلك مجموعة صن سيت للضيافة فروع لها في بعض المدن الحيوية كدبي ومربلة والدوحة وبيروت، حيث يقدم هذا النادي الشاطئي مسابح انفينيتي، كبائن فائقة الفخامة، مساحات واسعة من الرمال على الساحل، ترفيهًا مثيرًا، وتجربة طهي مبتكرة تمزج بين النكهات الآسيوية والمتوسطية.

سيضم Azure Beach Bahrain أيضًا مطعم Ammos، بتصميم مشابه للنادي الشاطئي المميز في مدينة دبي. وإضافة إلى التجربة المشوقة ل Azure Beach Club، يقدم مطعم AMMOS ، الذي يعني "الرمال" باللغة اليونانية، مأكولات يونانية تقليدية في أجواء تعكس الأناقة الساحلية العصرية.

هذا وقد صرّح أنطونيو غونزاليس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة: "نحن متحمسون جدا للتعاون مع إدامة لافتتاح Azure Beach Club وAmmos في مملكة البحرين، مما يمثل خطوة مهمة أخرى في خط سير أعمال مجموعة صن سيت للضيافة لإعادة تعريف تجارب الحياة العصرية في المنطقة. معًا، نسعى لتحويل شاطئ بلاج الجزائر إلى وجهة حيوية، بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 لدعم مجال السياحة والترفيه".

كما قال كريستوفر كالڤيرت، الرئيس التنفيذي لشركة إدامة "تعكس هذه الشراكة مع مجموعة صن سيت للضيافة التزامنا بخلق تجارب عالمية المستوى في مملكة البحرين من أجل تعزيز المشهد السياحي في البحرين، ويُعد بلاج الجزائر أحد أبرز المشاريع الساحلية في البحرين، وإضافة Azure Beach Bahrain ستعزز مكانته كوجهة ترفيهية رائدة في المنطقة".

يمثل Azure Beach Bahrain في بلاج الجزائر توسعًا كبيرًا في محفظة مجموعة صن سيت للضيافة، مما يؤكد مكانتها كشركة رائدة في مجال الضيافة. كما يؤكد هذا المشروع رؤية إدامة لتعزيز البنية التحتية في البحرين من خلال تقديم مشاريع استثنائية ومستدامة.

ومن المتوقع ان يتم الافتتاح في الربع الثاني من عام 2026، حيث يعد Azure Beach Bahrain و Ammos Bahrain بتجربة فريدة من نوعها ووضع معايير عالمية المستوى للتميز في قطاعي الترفيه والضيافة بالمنطقة.

عن إدامة

شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) هي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. ودأبت شركة إدامة منذ تأسيسها في عام 2006م بهدف إدارة وتنمية محفظة عقارية متنوعة، على ترسيخ مكانتها لتكون إحدى الشركات العقارية الرائدة للتطوير العقاري في المملكة. وبفضل التزامها الراسخ بمبادئ تأسيسها في الجودة والكفاءة والاستدامة، وتماشيًا مع أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في مباشرة عملياتها، تسعى شركة إدامة جاهدةً لتطوير قطاع عقارات متنوع وحيوي في البحرين، حيث ستتضمن محفظة "إدامة" مشاريع في قطاعي الترفيه والصناعة.

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حول مجموعة صن ست للضيافة

مجموعة صن ست للضيافة متعددة الجنسيات رائدة في مجال الضيافة العصرية، تضم محفظة واسعة تشمل الفنادق والمنتجعات، والمطاعم، ونوادي الشاطئ، والنوادي الليلية، ومراكز اللياقة البدنية، وغيرها من المشاريع المتعلقة بنمط الحياة. تدير المجموعة 85 موقعًا في 25 دولة، مع التزامها بتقديم تجارب ضيافة أصيلة ومتنوعة تجمع الناس من جميع أنحاء العالم.

www.sunsethospitality.com

حول Azure Beach Club

تم تأسيس Azure Beach Club في عام 2017 من قبل مجموعة صن سيت للضيافة، وهو وجهة عصرية متميزة تعيد تعريف الرفاهية الشاطئية في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط. مع فروع رئيسية في دبي وماربيا والدوحة وبيروت، يمزج هذا النادي الشاطئي بين الحياة الساحلية الفاخرة والترفيه الحيوي.

كل موقع من Azure Beach Club يتميز بمرافق عالمية المستوى، بما في ذلك مسابح إنفينيتي، مناطق مخصصة للبالغين فقط، وكبائن فائقة الفخامة. يُحتفى بالعلامة التجارية بفضل برنامج الطهي المبتكر لديها الذي يمزج بين النكهات الآسيوية والمتوسطية، إلى جانب قائمة كوكتيلات تم تطويرها من قبل فريق حائز على جوائز. الأجواء الفريدة في Azure Beach Club تُعززها عروض من أفضل منسقي الأغاني المحليين، مما يخلق تجربة صوتية لا تُضاهى.

يتعدى التزام العلامة التجارية بالتميز حدود الضيافة، مع تركيز على الاستدامة ومبادرات المشاركة المجتمعية.

كونه جزء أساسي من محفظة مجموعة صن سيت للضيافة، يواصل Azure Beach Club توسيع بصمته العالمية، مع أربعة فروع و200 موظف حول العالم. من خلال الجمع بين وسائل الراحة الفاخرة، والبرامج المبتكرة، وفهم عميق للفعاليات المحلية والدولية، يواصل النادي وضع معايير جديدة في عالم الضيافة الشاطئية.

www.azure-beach.com

حول مطعم Ammos اليوناني

AMMOS، الذي يعني "الرمال" باللغة اليونانية، هو وجهة طهي يونانية متميزة. يجمع بين الأناقة اليونانية الكلاسيكية في التصميمات الداخلية، وتقديم الأطباق، والخدمة، ويوفر مطعم AMMOS مزيجًا من السحر اليوناني الأصيل مع أجواء عالمية. يقدم المطعم أطباق يونانية تقليدية في أجواء تعكس أناقة ساحلية عصرية، مما يجعله مثاليًا لمناسبات متنوعة من الإفطار إلى العشاء الرومانسي.

www.ammosgreek.com