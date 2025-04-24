كشفت شركة عزيزي للتطوير العقاري، وهي شركة خاصة رائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشروعها الجديد "عزيزي ميلان" (Azizi Milan)، وهو مجمّع سكنيّ مميّز ومتكامل يسترشد بمبادئ الاستدامة والطبيعة والثقافة الإيطالية الراقية، ويَعد بجلب سحر مدينة ميلانو الخالد إلى دبي. سيُقام حفل إطلاق المشروع، الذي من المتوقع أن يستضيف أكثر من 10 آلاف شخص، في 23 أبريل 2025، في صالة "كوكا كولا أرينا" الشهيرة في دبي، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن أبرزهم تامر حسني ونورا فتحي وسونيدي تشوهان.

يمتد مشروع "عزيزي ميلان" (Azizi Milan)، الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 75 مليار درهم إماراتي، على مساحة 40,350,000 قدم مربع، ما يجعله واحداً من أكبر المجمّعات السكنية متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب المخطط الرئيس للمشروع، من المتوقع أن يستوعب "عزيزي ميلان" (Azizi Milan) 144 ألف شخص، ويتضمّن 800 غرفة فندقية.

وقال السيد مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، في هذا السياق: "سيجسّد مشروع ’عزيزي ميلان‘ (Azizi Milan)، المستوحى من رونق وأناقة مدينة ميلانو الإيطالية الشهيرة، ديناميكية الحياة الايطالية هنا في قلب دبي. لقد حرصنا على مراعاة أدق التفاصيل في تصميم هذا المشروع، بدءًا من المساحات العامة والمناطق المجتمعية، وصولاً إلى بناء منازل راقية ومستدامة ومريحة. وكما هو الحال في مشاريعنا الكبرى الأخرى، فإننا ملتزمون ببناء منازل وبنية تحتية عالمية المستوى تعمل على الارتقاء بنمط حياة سكان هذا المشروع المتميز وزوّاره والعاملين فيه، ويجعل منه عاصمة الموضة والرقيّ والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف: "لقد نجح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من خلال قيادته الحكيمة في تحويل الإمارة إلى الوجهة الأكثر جاذبية التي هي عليه اليوم، ونحن فخورون بالمساهمة في تلبية هذا الطلب الواسع على العقارات من خلال مشروع ’عزيزي ميلان‘ (Azizi Milan)، الذي يعدّ أكبر مشاريعنا على الإطلاق".

لقد استوحت شركة عزيزي للتطوير العقاري تصميم مشروع "عزيزي ميلان" (Azizi Milan) من التراث الثقافي الغني لمدينة ميلانو، لتُضفي أقواسه العريضة وعناصر تصميمه لمسةً جماليةً وعمليةً مميزة. كما يجسّد المجمّع الرقيّ الإيطالي ويدعو الراغبين في الشراء إلى الانغماس في نمط حياة يركز على الاستمتاع بالحياة بكامل تفاصيلها وإلى أقصى حدّ، وتقدير اللحظات اليومية والمتع البسيطة وسط هذا الجمال. ومن المتوقع أن يصبح مشروع "عزيزي ميلان" (Azizi Milan) عاصمة الموضة في المنطقة بفضل شبكته الخاصة من شوارع الموضة المعدّة للمشاة فحسب، كلّ منها مخصص لأحد مجالات الموضة المختلفة، بما في ذلك العطور، ومستحضرات التجميل، بالاضافة إلى شوارع للحقائب والألبسة، وغيرها الكثير. كما يحتضن "عزيزي إيه" (Azizi A) عدداً كبيراً من ماركات الأزياء الراقية والمحلات التجارية، فضلاً عن العديد من المقاهي والمطاعم الفاخرة وخيارات الترفيه الليلية، وسيشكل وجهة محورية للأشخاص الراغبين بالتمتع بأجواء المدينة النابضة بالحياة بعد ساعات العمل، والذين يرغبون في حضور عروض الأزياء العالمية وغيرها من الفعاليات رفيعة المستوى التي سيتم استضافتها في المجمّع.

وتشكل الاستدامة أحد الاعتبارات الرئيسة التي توجّه عملية تطوير هذا المجمّع العصري الخالي من انبعاثات الكربون. وللتعويض عن الانبعاثات، ستدعم شركة عزيزي مشروع زراعة غابات المانجروف الرائد للحد من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى مشاريع الغابات والطاقة الشمسية العالمية المعتمدة من منظمة "فيرا" (VERRA) و"جولد ستاندرند" (Gold Standard). وتطبيقاً لمجموعة واسعة من ممارسات البناء الأخضر، سيضم كل مبنى حديقة خلابة على السطح، بحيث ستُزرع جميع الأسطح والمنصات وعدد كبير من المساحات المخصصة المحيطة بالوحدات السكنية بالأشجار والأزهار النادرة. كذلك، ستُزرع المساحات المحيطة بالمسابح اللامتناهية بنباتات خضراء وارفة مُشذبة بدقة. ومن خلال المصاعد البانورامية التي تشكل إنجازاً معمارياً مذهلاً في كل مبنى، سيتمكن السكان والزوار من التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة للمجمّع، والكثير من نوافير المياه والمعالم المائية، ومجموعة واسعة من الملاعب الرياضية وغيرها من المرافق التي من شأنها إثراء الحياة وتعزيز الشعور بالمجتمع والانتماء.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد مشروع "عزيزي ميلان" (Azizi Milan) ملاذاً حيوياً مكتفٍ ذاتياً يضمّ مشاريع سكنية ومركز تسوق واسع وفنادق فاخرة ومناطق بيع بالتجزئة ومساحات مكتبية ومرافق عصرية، بما في ذلك المدارس والحضانات والمساجد ومرافق الصحة والحدائق. يتميزّ المشروع بأبراجه مختلفة الارتفاع، منها ما يصل ارتفاعه إلى 70 طابقاً، تزيّن أفق المدينة الشمالي، في حين تشكل المباني المنخفضة والمتوسطة الارتفاع من 25 إلى 35 طابقاً الجزء المركزي من المشروع لتسهيل الانتقال إلى أجواء سكنية أكثر هدوءًا وسكينة.

يتمتع مشروع "عزيزي ميلان" (Azizi Milan) بموقع استراتيجي على طريق الشيخ محمد بن زايد الشهير (E311)، أحد أهم الشرايين الرئيسة في الإمارات العربية المتحدة الذي يربط بين أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، ويوفر سهولة وصول منقطعة النظير إلى أهم المعالم والطرق الرئيسة. يبعد المجمّع مسافة قصيرة، أقل من 5 دقائق سيراً على الأقدام عن أقرب محطة مترو تابعة لمشروع "الخط الأزرق" (Blue Line) المستقبليّ لمترو دبي، ما من شأنه أن يعزز من جاذبية موقعه.

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