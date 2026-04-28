سيبدأ النشر بعشرات الملايين من معالجات Graviton مع إمكانية التوسع مستقبلاً.

تُعدّ "ميتا" الآن من أكبر العملاء عالمياً الذين يعتمدون معالجات .Graviton

تُعزز هذه الاتفاقية علاقة "ميتا" طويلة الأمد مع أمازون ويب سيرفيسز واستخدامها لخدمة Amazon Bedrock على نطاق واسع لدعم الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أبريل 2026: وقّعت شركة التكنولوجيا العملاقة "ميتااتفاقية مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لنشر معالجات AWS Graviton على نطاق واسع. وتمثل هذه الاتفاقية توسعاً استراتيجياً لشراكة طويلة الأمد بين الشركتين، في الوقت الذي تعمل فيه "ميتا" على تطوير الجيل التالي من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

سيبدأ النشر الفعلي بعشرات الملايين من معالجات Graviton، مع إمكانية التوسع تماشياً مع نمو قدرات "ميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه الاتفاقيةتحولاً جوهرياً في كيفية بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ فبينما تظل وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) أساسية لتدريب النماذج الضخمة، يؤدي تطور "الذكاء الاصطناعي الوكيل

“(Agentic AI)إلى طلب هائل على أحمال العمل التي تحتاج لموارد معالجة مركزية (CPU) مكثفة، مثل الاستدلال في الوقت الفعلي، وتوليد التعليمات البرمجية، والبحث، وتنسيق المهام متعددة الخطوات. وصُمم معالج Graviton5 خصيصاً لهذه المهام، ما يمنح "ميتا" القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيلها بكفاءة وموثوقية.

والجدير بالذكر أن هذه المعالجات ستُشغّل أحمال عمل متنوعة لدى "ميتا"، بما يشمل دعم جهود الشركة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب بنية تحتية قادرة على التعامل مع مليارات التفاعلات وتنسيق سير العمل المعقد للوكلاء الرقميين - وهو تحديداً ما صُمّم Graviton لتحقيقه بالتعامل مع موارد معالجة مركزية (CPU) مكثفة.

معالجات AWS Graviton تدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي

يشهد الطلب على البنية التحتية الحاسوبية عالية الأداء والموفرة للطاقة ازدياداً واضحاً، تزامناً مع تزايد اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهي الأنظمة المستقلة القادرة على التفكير والتخطيط وإنجاز المهام المعقدة. وتتبوأ "ميتا" مكانة رائدة في هذا المجال، حيث يعكس تبنيها الواسع لمعالجات Graviton حقيقة أن أحمال العمل الوكيلة كتوليد التعليمات البرمجية، الاستدلال في الوقت الفعلي، وتدريب النماذج الأساسية المتقدمة تتطلب موارد معالجة مركزية مكثفة، وتُعد المعالجات المصممة خصيصاً لهذا الغرض الخيار الأمثل للتشغيل بكفاءة.

يتميز معالجGraviton5 بضمّه لـ 192نواة وذاكرة تخزين مؤقتة أكبر بخمس مرات من الجيل السابق، مما يقلل من زمن استجابة النوى بنسبة تصل إلى .33% وهذا يعني معالجة أسرع للبيانات ونطاق ترددي أكبر، وهما شرطان أساسيان لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتطلب تنفيذ مهام مستمرة ومتعددة الخطوات.

كما صُممت معالجات Graviton على نظامSystem AWS Nitro، الذي يستخدم مكونات مادية وبرمجية مخصصة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والتوافر والأمان. ويُمكّن نظامSystem Nitro مثيلات الخوادم المادية الوصول المباشر للمكونات المادية مع توفير تقنيات مثل Elastic Network Adapter (ENA)و Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)، مما يسمح لـ "ميتا" بتشغيل أجهزتها الافتراضية الخاصة دون أي تأثير على الأداء.

ويدعم معالج Graviton5 أيضاً تقنية Elastic Fabric Adapter (EFA)، مما يتيح اتصالاً منخفض التأخير وعالي السعة بين المثيلات، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل لدى "ميتا" ما يتطلب توزيع مهام واسعة النطاق على مجموعة معالجات تعمل بتنسيق تام.

كعميل قديم لأمازون ويب سيرفيسز، لطالما كانت تعتمد "ميتا" على بنية أمازون ويب سيرفيسز التحتية السحابية فائقة التوسع والأمان لدعم أعمالها حول العالم.

وفي هذا السياق، قال نافع بشارة، نائب الرئيس والمهندس المتميز في أمازون: "لا يقتصر الأمر على الرقائق فحسب، بل يتعلق بتزويد العملاء بالبنية التحتية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات البيانات والاستدلال، لبناء ذكاء اصطناعي يفهم ويتوقع ويتوسع بكفاءة ليشمل مليارات الأشخاص. وتُظهر شراكتنا مع 'ميتا' و نشر عشرات الملايين من معالجات Graviton ما يمكن تحقيقه عند دمج السيليكون المصمم خصيصاً مع أدوات أمازون ويب سيرفيسز الكاملة لتشغيل الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الوكيل".

ومن جانبه، قال سانتوش جاناردان، رئيس قسم البنية التحتية في "ميتا": "يُعد توسيع البنية التحتية الداعمة لطموحات ميتا في الذكاء الاصطناعي وتنويع مصادر الحوسبة ضرورة استراتيجية لنا. لقد كانت أمازون ويب سيرفيسز شريكاً موثوقاً لسنوات، وسيتيح لنا التوسع في استخدام Graviton تشغيل أحمال العمل الكثيفة بكفاءة وأداء يتناسب مع طموحاتنا".

كفاءة الطاقة في معالج Graviton

يعتمد معالج AWS Graviton5 على تقنية رقائق -3 نانومتر، وهي عملية تصنيع تُنتج معالجات أصغر حجماً وأكثر كفاءة. وبما أن أمازون ويب سيرفيسز تُصمم رقائقها من الصفر وتتحكم بالعملية بالكامل من تصميم الرقائق إلى هندسة الخوادم، فإنها تملك القدرة على تحسين الأداء بطرق لا توفرها المعالجات الجاهزة، مما يثمر عن بنية تحتية توفر أداءً أقوى بنسبة 25%مقارنة بالجيل السابق مع الحفاظ على كفاءة رائدة في استهلاك الطاقة، وهو ما يدعم أهداف الاستدامة لدى "ميتا".

في ظل زيادة الطلب على الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، تصبح كفاءة البنية التحتية أمرًا بالغ الأهمية لضبط التكاليف والحدّ من الأثر البيئي على حدٍّ سواء.

تشير هذه الاتفاقية إلى فصل جديد في تشكيل بنية تحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي، حيث تساهم المعالجات المخصصة مثل Graviton في مساعدة شركات ك"ميتا" في تقديم تجارب أكثر ذكاءً وتخصيصاً لمليارات المستخدمين حول العالم.

نبذة عن أمازون ويب سيرفيسز:

تؤكد أمازون ويب سيرفيسز (AWS)التزامها بأسس وثوابت تشمل التركيز المطلق على العملاء، وتعزيز وتيرة الابتكار، والالتزام بالتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد. ويأتي هذا الالتزام الممتد من ما يقرب العقدين من الزمن، من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا، وجعل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول المؤسسات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها ما أسهم في تمكين أمازون ويب سيرفيسز من بناء إحدى أسرع شركات تكنولوجيا المؤسسات نموًا في التاريخ، إذ يثق ملايين العملاء بقدرتها على تسريع الابتكار، وتحويل أعمالهم، وتشكيل المستقبل. ومع قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً والبصمة العالمية للبنية التحتية، تعمل أمازون ويب سيرفيسز على تمكين البُناة من تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع. تعرّف على المزيد على aws.amazon.com وتابع [@AWSNewsroom]

-انتهى-

#بياناتشركات