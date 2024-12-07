تؤكد الشراكة الاستراتيجية التزام تيليوم بخصوصية البيانات وضوابط توطينها ودعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة– أبرمت تيليوم (Tealium)، أكبر منصة مستقلة وموثوقة لبيانات العملاء، اتفاقية عالمية للتعاون الاستراتيجي على مدار عدة سنوات مع خدمات أمازون للحوسبة السحابية (AWS). تسلط هذه الشراكة الضوء على التزام تيليوم بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مواءمة حلول المنصة مع لوائح خصوصية البيانات وضوابط توطينها ودعم مبادرات التحول الرقمي في الدولة.

ضمن إطار هذه الاتفاقية، ستستفيد تيليوم من البنية الآمنة والقابلة للتطوير التي تتمتع بها خدمات أمازون للحوسبة السحابية وذلك لتمكين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من الارتقاء بمنظومة الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وإدارتها وتنشيطها. ومن جهة أخرى، يتيح هذا التعاون للشركات إمكانية الوصول اللحظي بسلاسة إلى منصة تيليوم لبيانات العملاء، مما يضمن الامتثال لمتطلبات خصوصية البيانات وضوابط توطينها.

يتواءم هذا الاستثمار من تيليوم مع المبادرات الحكومية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة وريادتها كمركز عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية. حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدّماً كبيراً في تحقيق خططها الهادفة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، حيث تستخدم 42% من الشركات الذكاء الاصطناعي في عملياتها. من خلال الالتزام باللوائح المحلية لتوطين البيانات، تدعم تيليوم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزاً للتميز التكنولوجي ورائدة عالمياً في مشهد التحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، علّق روبرت كوين، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة تيليوم الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "مع توسيع حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نلتزم في تيليوم بتمكين الشركات من تسخير استراتيجيات البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على أعلى معايير خصوصية البيانات والأمان. يسلط هذا التعاون الضوء على تفانينا في الابتكار وتحقيق النجاح والازدهار لعملائنا، ودعم الشركات في جهودها لتحقيق التخصيص وتعزيز مشاركة العملاء."

يعكس هذا التعاون التزام تيليوم الأوسع بتوسيع نطاق شراكاتها عالمياً ودفع الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بالإضافة إلى خدمات أمازون للحوسبة السحابية، تتعاون تيليوم مع أبرز الأسماء في القطاع مثل إعلانات أمازون (Amazon Ads)، سنوفليك، وشركة “The Trade Desk” لتقديم حلول بيانات معززة بالذكاء الاصطناعي تضع الخصوصية في صميمها.

لقراءة آخر الأخبار عن حلول تيليوم وشراكاتها، الرجاء الضغط على الرابط: https://tealium.com/news/

عن تيليوم “Tealium”

باعتبارها منصة بيانات العملاء الأكثر موثوقية، تعمل تيليوم على ربط البيانات حتى تتمكن الشركات من التواصل بشكل أفضل مع عملائها. تتيح البنية التحتية القوية لتيليوم من الوصول اللحظي للبيانات مما يمكّن الشركات من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتنشيط البيانات للارتقاء الفوري بتجارب العملاء. يدعم نظام تيليوم المتكامل أكثر من 1,300 اتصال مدمج من أبرز خبراء التكنولوجيا في العالم. تتضمن حلول تيليوم منصة لحظية لبيانات العملاء مع تقنيات تعلم الآلة وإدارة العلامات (TMSs)، وواجهات برمجة التطبيقات وحلول إدارة البيانات التي تجعل بيانات العملاء أكثر أمناً وقيمة وقابلية للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية. في تقريرها “Magic Quadrant” لحلول إدارة البيانات والتحليلات، صنفت غارتنر تيليوم كشركة رائدة حيث تثق بها أكثر من 850 شركة عالمياً لتفعيل استراتيجيات بيانات العملاء الخاصة بها. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.tealium.com

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